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19:19 - Comprendre l'électorat de Solre-le-Château : un regard sur la démographie locale À Solre-le-Château, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Avec une densité de population de 130 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 20,03%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (32,93%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 792 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,35%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,47%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Solre-le-Château mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,75% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Quel score pour le RN à Solre-le-Château aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Solre-le-Château il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 35,10% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,32% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 28,94% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 49,43% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 43,43% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 48,16% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sandra Delannoy.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 51,77 % de participation Il y a six ans, le premier tour de la municipale à Solre-le-Château avait été marqué par une abstention de 48,23 %, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 51,77 %) alors que le coronavirus bousculait la compétition. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les électeurs participent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 30,84 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 54,30 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 38,98 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 51,98 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur se révèle à l'arrivée comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote. En ce jour d'élection municipale 2026 à Solre-le-Château, cette donnée sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Solre-le-Château : retour sur le dernier verdict politique en date Les élections législatives à Solre-le-Château de juin 2024, plaçaient Sandra Delannoy (Rassemblement National) en tête du peloton avec 48,16% au premier tour, devant Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) avec 46,59%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs le sujet d'emblée dans la circonscription, qui sera privée de second tour Le rendez-vous des Européennes précédemment à Solre-le-Château avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,43%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 12,34% des suffrages. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Solre-le-Château s'était clairement ancrée à le RN Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Solre-le-Château plébiscitaient Sandra Delannoy (RN) avec 28,94% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Benjamin Saint-Huile (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 50,57%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Solre-le-Château quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 35,10% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 28,98%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en livrant 53,32% pour Marine Le Pen, contre 46,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Solre-le-Château se positionne comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité stable à Solre-le-Château Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Solre-le-Château, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 22,95 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 23 800 euros environ, marquant une forte baisse face aux 370 280 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Solre-le-Château atteint désormais 36,14 % en 2024 (contre 17,85 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Solre-le-Château s'est chiffrée à environ 559 euros en 2024 (contre 609 € en 2020).

11:59 - Patrick Dehen vainqueur des dernières élections à Solre-le-Château Lors des élections municipales de 2020 à Solre-le-Château, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour, Patrick Dehen a pris l'ascendant sur ses adversaires en obtenant 64,58% des bulletins. Derrière, Christian Binoit a engrangé 35,41% des voix. Ce triomphe au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ces municipales 2026 à Solre-le-Château, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire retentissante, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.