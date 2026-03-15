Résultat municipale 2026 à Solre-le-Château (59740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Solre-le-Château a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Solre-le-Château, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Solre-le-Château [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick DEHEN
Patrick DEHEN (16 élus) Bien vivre ensemble à Solre-le-Château 		515 68,03%
  • Patrick DEHEN
  • Céline DALIBARD GODART
  • Philippe BODIN
  • France DARRAS
  • Serge GUNST
  • Chloé TROUILLIEZ
  • Sébastien RAIMAND
  • Claudine COLLET
  • Franck CANAPLE
  • Valérie LEPROHON
  • Franck DECAMPS
  • Sheila GOMES
  • Julien GODEBILLE
  • Caroline WALAIM
  • Michaël BUISSÉ
  • Palmyre GÉHÉNIAUX
Alexandra CARTON
Alexandra CARTON (3 élus) VOTRE VOIX NOTRE ACTION 		242 31,97%
  • Alexandra CARTON
  • Frederic GARIN
  • Danielle DURANT
Participation au scrutin Solre-le-Château
Taux de participation 61,47%
Taux d'abstention 38,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 788

Source : ministère de l’Intérieur

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