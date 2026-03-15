Résultat municipale 2026 à Solre-le-Château (59740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Solre-le-Château a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Solre-le-Château, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Solre-le-Château [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick DEHEN (16 élus) Bien vivre ensemble à Solre-le-Château
|515
|68,03%
|
|Alexandra CARTON (3 élus) VOTRE VOIX NOTRE ACTION
|242
|31,97%
|
|Participation au scrutin
|Solre-le-Château
|Taux de participation
|61,47%
|Taux d'abstention
|38,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,90%
|Nombre de votants
|788
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Solre-le-Château [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Solre-le-Château en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Solre-le-Château
19:19 - Comprendre l'électorat de Solre-le-Château : un regard sur la démographie locale
À Solre-le-Château, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Avec une densité de population de 130 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 20,03%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (32,93%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 792 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,35%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,47%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Solre-le-Château mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,75% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.
17:57 - Quel score pour le RN à Solre-le-Château aux derniers scrutins ?
Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Solre-le-Château il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 35,10% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,32% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 28,94% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 49,43% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 43,43% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 48,16% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sandra Delannoy.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 51,77 % de participation
Il y a six ans, le premier tour de la municipale à Solre-le-Château avait été marqué par une abstention de 48,23 %, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 51,77 %) alors que le coronavirus bousculait la compétition. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les électeurs participent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 30,84 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 54,30 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 38,98 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 51,98 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur se révèle à l'arrivée comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote. En ce jour d'élection municipale 2026 à Solre-le-Château, cette donnée sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.
15:59 - Solre-le-Château : retour sur le dernier verdict politique en date
Les élections législatives à Solre-le-Château de juin 2024, plaçaient Sandra Delannoy (Rassemblement National) en tête du peloton avec 48,16% au premier tour, devant Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) avec 46,59%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs le sujet d'emblée dans la circonscription, qui sera privée de second tour Le rendez-vous des Européennes précédemment à Solre-le-Château avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,43%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 12,34% des suffrages. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.
14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Solre-le-Château s'était clairement ancrée à le RN
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Solre-le-Château plébiscitaient Sandra Delannoy (RN) avec 28,94% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Benjamin Saint-Huile (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 50,57%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Solre-le-Château quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 35,10% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 28,98%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en livrant 53,32% pour Marine Le Pen, contre 46,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Solre-le-Château se positionne comme une commune acquise au camp nationaliste.
12:58 - Impôts locaux : une fiscalité stable à Solre-le-Château
Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Solre-le-Château, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 22,95 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 23 800 euros environ, marquant une forte baisse face aux 370 280 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Solre-le-Château atteint désormais 36,14 % en 2024 (contre 17,85 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Solre-le-Château s'est chiffrée à environ 559 euros en 2024 (contre 609 € en 2020).
11:59 - Patrick Dehen vainqueur des dernières élections à Solre-le-Château
Lors des élections municipales de 2020 à Solre-le-Château, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour, Patrick Dehen a pris l'ascendant sur ses adversaires en obtenant 64,58% des bulletins. Derrière, Christian Binoit a engrangé 35,41% des voix. Ce triomphe au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ces municipales 2026 à Solre-le-Château, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire retentissante, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Solre-le-Château : horaires du bureau de vote
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Lors des précédentes élections municipales, la crise du coronavirus avait entraîné le report du 2nd tour. Ci-dessous, il est possible de voir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Solre-le-Château. Pour voter, les électeurs de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture du bureau de vote de Solre-le-Château. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Solre-le-Château dès leur parution.
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