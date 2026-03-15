Résultat de l'élection municipale 2026 à Somain : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Somain

Tête de listeListe
Sigline de Campeau
Sigline de Campeau Liste du Rassemblement National
SOMAIN, LE SON SENS !
  • Sigline de Campeau
  • Matthieu Marchio
  • Carole Taillez
  • Christophe Lefebvre
  • Angélique Covain
  • Thibault Leteneur
  • Stephanie Boyard
  • Serge Régnier
  • Nancy Manet
  • Loïc Folliot
  • Valérie Beaugrand
  • Patrick Havez
  • Christelle Leveque
  • Jean-Jacques Salin
  • Stéphanie Delepierre
  • Guillaume de Chabot de Tramecourt
  • Karyn Duveau
  • Philippe Lequime
  • Michèle Delahaye
  • Eric Chapuis
  • Bernadette Carlier
  • Johan Beaugrand
  • Marie-Thérèse Capliez
  • Serge Bauduin
  • Gaetana Houdot
  • Maurice Leroy
  • Julie Thomas
  • Teddy Krystek
  • Marie-Paule Briout
  • Guy Studzinski
  • Françoise Desoubry
  • Enzo Maschio
  • Ghislaine Paraskakis
Jean-Baptiste Gros
Jean-Baptiste Gros Liste Divers
SOMAIN AU COEUR AVEC JEAN-BAPTISTE GROS ET SON EQUIPE
  • Jean-Baptiste Gros
  • Isabelle Werquin
  • Fabien Sailly
  • Justine Bailleux
  • Fabien Marciniak
  • Aïcha Bourlet
  • Nicolas Houdre
  • Virginie Meunier
  • Jérôme Matuszewski
  • Dominique Linke
  • Fabrice Gambier
  • Élisa Papadia Lecocq
  • Sébastien Gref
  • Myriam Cammera
  • Yves Locoge
  • Laurence Duchemin
  • Hervé Soufflet
  • Véronique Wuillaume
  • Pierre Brabant
  • Sarah Vandrepotte
  • Francis Caron
  • Claire Wiart
  • Romaric Dienne
  • Fabienne Preud'Homme
  • Christophe Dupriez
  • Lolita Lesschave
  • Franck Bauvois
  • Jocelyne Minil
  • Luc Devanneaux
  • Martine de Pauw
  • Alexandre Wavelet
  • Sylvanna Di Fabrizio
  • Jean-François Dusart
  • Murielle Petit
  • Laurent Idkowiak
Yazid Lehingue
Yazid Lehingue Liste divers gauche
SOMAIN, AVEC VOUS & POUR VOUS
  • Yazid Lehingue
  • Mélissa Von Wallenstein
  • Christian Tosolini
  • Lydie Matuszak
  • Florent Pandit
  • Florence Szczur
  • Mohamed Kahalerras
  • Sabrina Bastin
  • Thomas Jovenin
  • Marie Delplanque
  • Morad Gambiez
  • Marie Vanhalst
  • Lucas Moriamet
  • Dorine Danjou
  • Bruno Guislain
  • Isabelle Wambre (leclercq)
  • Edwyn Chelminski
  • Sandrine Descarpentris (del Monte)
  • Julien Menet
  • Bénédicte Pawlak
  • Matthieu Mortelette
  • Imane Saïdi
  • Jérôme Buirette
  • Marie-Noëlle Lamard (rocquet)
  • Herman Panamarenka
  • Gwendoline Labarre
  • Adeyl Ryzynski
  • Natalie Johnson (pennequin)
  • Renaud Carlier
  • Laurence Crunelle
  • Fabrice Sede
  • Catherine Lehingue
  • Michel Brice
Julien Quennesson
Julien Quennesson Liste d'union à gauche
SOMAIN, ENSEMBLE POUR DEMAIN
  • Julien Quennesson
  • Daisy Finke
  • Michel Dirix
  • Brigitte Dannel
  • Jean-François Tiefenbach
  • Messaline Boullerier
  • Amar Zitouni
  • Cindy Lebeau
  • Freddy Becar
  • Marilyne Depret
  • Bernard Copin
  • Marie-Line Pruvot
  • Eric Molin
  • Sandrine Malarme
  • Michel Leclercq
  • Louisette Bultez
  • Joêl Leveque
  • Perle Plutniak
  • Toni Sericola
  • Louane Lenglin
  • Rachid Sede
  • Marlène Mortuaire
  • Sébastien Dupont
  • Isabelle Molina
  • Thomas Molin
  • Frédérique Godard
  • Hervé Raout
  • Clélia Humez
  • Jean-Pierre Cebo
  • Maryse Grattepanche
  • Olivier Lesieux
  • Lysiane Terrier
  • Gino Zanini
  • Séverine Gonnez
  • Christian Petit

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Quennesson
Julien Quennesson (25 élus) Liste de forces de gauches et de progres 		1 477 48,53%
  • Julien Quennesson
  • Michelle Blanquet
  • Yazid Lehingue
  • Lydie Matuszak
  • Marc Durant
  • Marlène Mortuaire
  • Christian Tosolini
  • Marie-Line Pruvot
  • Michel Leclercq
  • Dominique Dirix
  • François Loubert
  • Gaëlle Brassens Riquoir
  • Jean-François Tiefenbach
  • Frédérique Leveque-Godard
  • Michel Dirix
  • Sandrine Buyse
  • Bernard Copin
  • Brigitte Dannel
  • Thomas Jovenin
  • Daisy Finke
  • Ugo Sericola
  • Maryse Grattepanche
  • Alain Jopek
  • Melissa Von Wallenstein
  • Eric Molin
Jérôme Matuszewski
Jérôme Matuszewski (6 élus) Le collectif un avenir pour somain conduit par jérôme matuszewski 		1 061 34,86%
  • Jérôme Matuszewski
  • Isabelle Werquin
  • Hervé Raout
  • Genevieve Mackre
  • Olivier Lesieux
  • Dominique Linke
Matthieu Marchio
Matthieu Marchio (2 élus) Somain, osons le changement ! 		505 16,59%
  • Matthieu Marchio
  • Daisy Delattre
Participation au scrutin Somain
Taux de participation 35,58%
Taux d'abstention 64,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 106

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Quennesson
Julien Quennesson Liste de forces de gauches et de progres 		1 481 43,90%
Jérôme Matuszewski
Jérôme Matuszewski Le collectif un avenir pour somain conduit par jérôme matuszewski 		891 26,41%
Matthieu Marchio
Matthieu Marchio Somain, osons le changement ! 		790 23,42%
Silvano Canciani
Silvano Canciani Un somain vert et humain 		211 6,25%
Participation au scrutin Somain
Taux de participation 40,33%
Taux d'abstention 59,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 508

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Quennesson
Jean-Claude Quennesson (26 élus) Liste d'union democratique conduite par jean-claude quennesson 		2 802 56,48%
  • Jean-Claude Quennesson
  • Marie-Michèle Naelten
  • Alain Deloeil
  • Michelle Blanquet
  • Philippe Gilles
  • Nadine Cauliez
  • André Molin
  • Nancy Marciniak
  • Christian Tosolini
  • Lydie Matuszak
  • Jules Carlier
  • Marlène Mortuaire
  • Marc Durant
  • Joëlle Guelton
  • Julien Duvent
  • Dominique Dirix
  • François Loubert
  • Simone Kharoubi
  • Julien Quennesson
  • Brigitte Gilles
  • Michel Leclercq
  • Marie-Line Pruvot
  • Jacques Lepape
  • Sandrine Kson
  • Maximilien Blanquet
  • Delphine Delfolie
Samuel Vanlichtervelde
Samuel Vanlichtervelde (4 élus) Mieux vivre a somain 		1 229 24,77%
  • Samuel Vanlichtervelde
  • Peggy Lesieux
  • Michel Quennesson
  • Sylvie Bernard
Alain Zaffani
Alain Zaffani (3 élus) Tous ensemble pour somain 		930 18,74%
  • Alain Zaffani
  • Sandra Dalto
  • Hugues Dubois
Participation au scrutin Somain
Taux de participation 59,17%
Taux d'abstention 40,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,05%
Nombre de votants 5 225

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