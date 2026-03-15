Résultat de l'élection municipale 2026 à Somain : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Somain [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Somain sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Somain.
L'actu des élections municipales 2026 à Somain
13:46 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Somain
Concernant la pression fiscale de Somain, la recette fiscale par foyer s'est établie à 715 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 683 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 47,41 % en 2024 (contre environ 28,12 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 113 370 € de recettes en 2024, contre 1,95609 million d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à près de 20,60 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.
11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Somain
À l'occasion des municipales il y a 6 ans à Somain, les résultats ont fourni un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Julien Quennesson (Union de la gauche) a coiffé ses adversaires au poteau avec 1 481 voix (43,90%). À ses trousses, Jérôme Matuszewski (Divers centre) a obtenu 891 votes (26,41%). Le trio de tête a été complété par Matthieu Marchio (Rassemblement National), rassemblant 790 suffrages (23,42%). Une distance importante. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Julien Quennesson l'a finalement emporté avec 1 477 suffrages (48,53%), face à Jérôme Matuszewski rassemblant 1 061 électeurs (34,86%) et Matthieu Marchio obtenant 505 voix (16,59%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Bien que Jérôme Matuszewski ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 170 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Somain ?
Les municipales sont l'occasion pour les électeurs de Somain de s'exprimer sur les défis qui affectent leur ville. À Somain et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour rappel, Julien Quennesson (Union de la gauche) a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. A noter que les 9 bureaux de vote de la commune de Somain fermeront à 18 h pour le dépouillement. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez les résultats des élections municipales à Somain dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Somain
|Tête de listeListe
|
Sigline de Campeau
Liste du Rassemblement National
SOMAIN, LE SON SENS !
|
|
Jean-Baptiste Gros
Liste Divers
SOMAIN AU COEUR AVEC JEAN-BAPTISTE GROS ET SON EQUIPE
|
|
Yazid Lehingue
Liste divers gauche
SOMAIN, AVEC VOUS & POUR VOUS
|
|
Julien Quennesson
Liste d'union à gauche
SOMAIN, ENSEMBLE POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Quennesson (25 élus) Liste de forces de gauches et de progres
|1 477
|48,53%
|
|Jérôme Matuszewski (6 élus) Le collectif un avenir pour somain conduit par jérôme matuszewski
|1 061
|34,86%
|
|Matthieu Marchio (2 élus) Somain, osons le changement !
|505
|16,59%
|
|Participation au scrutin
|Somain
|Taux de participation
|35,58%
|Taux d'abstention
|64,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 106
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Quennesson Liste de forces de gauches et de progres
|1 481
|43,90%
|Jérôme Matuszewski Le collectif un avenir pour somain conduit par jérôme matuszewski
|891
|26,41%
|Matthieu Marchio Somain, osons le changement !
|790
|23,42%
|Silvano Canciani Un somain vert et humain
|211
|6,25%
|Participation au scrutin
|Somain
|Taux de participation
|40,33%
|Taux d'abstention
|59,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 508
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Quennesson (26 élus) Liste d'union democratique conduite par jean-claude quennesson
|2 802
|56,48%
|
|Samuel Vanlichtervelde (4 élus) Mieux vivre a somain
|1 229
|24,77%
|
|Alain Zaffani (3 élus) Tous ensemble pour somain
|930
|18,74%
|
|Participation au scrutin
|Somain
|Taux de participation
|59,17%
|Taux d'abstention
|40,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,05%
|Nombre de votants
|5 225
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