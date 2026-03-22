Résultat de l'élection municipale 2026 à Somain : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Somain [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Somain sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Somain.
L'actu des élections municipales 2026 à Somain
11:48 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection municipale à Somain la semaine dernière ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Somain, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 43,26 %. À l'issue du dépouillement, c'est Jean-Baptiste Gros qui a pris la pole position en récoltant 32,38 % des bulletins valides. Dans son sillage, Julien Quennesson (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 23,58 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Yazid Lehingue (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Sigline De Campeau, portant la nuance Rassemblement National, a récolté 21,96 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Somain
Le deuxième tour des élections municipales à Somain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sigline de Campeau
Liste du Rassemblement National
SOMAIN, LE SON SENS !
|
|
Jean-Baptiste Gros
Liste Divers
SOMAIN AU COEUR AVEC JEAN-BAPTISTE GROS ET SON EQUIPE
|
|
Julien Quennesson
Liste divers gauche
SOMAIN ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Somain
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Baptiste GROS (Ballotage) SOMAIN AU COEUR AVEC JEAN-BAPTISTE GROS ET SON EQUIPE
|1 615
|32,38%
|Julien QUENNESSON (Ballotage) SOMAIN, ENSEMBLE POUR DEMAIN
|1 176
|23,58%
|Yazid LEHINGUE (Ballotage) SOMAIN, AVEC VOUS & POUR VOUS
|1 101
|22,08%
|Sigline DE CAMPEAU (Ballotage) SOMAIN, LE SON SENS !
|1 095
|21,96%
|Participation au scrutin
|Somain
|Taux de participation
|56,74%
|Taux d'abstention
|43,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|5 061
Source : ministère de l’Intérieur
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