Résultat de l'élection municipale 2026 à Somain : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Somain

Le deuxième tour des élections municipales à Somain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sigline de Campeau
Sigline de Campeau Liste du Rassemblement National
SOMAIN, LE SON SENS !
  • Sigline de Campeau
  • Matthieu Marchio
  • Carole Taillez
  • Christophe Lefebvre
  • Angélique Covain
  • Thibault Leteneur
  • Stephanie Boyard
  • Serge Régnier
  • Nancy Manet
  • Loïc Folliot
  • Valérie Beaugrand
  • Patrick Havez
  • Christelle Leveque
  • Jean-Jacques Salin
  • Stéphanie Delepierre
  • Guillaume de Chabot de Tramecourt
  • Karyn Duveau
  • Philippe Lequime
  • Michèle Delahaye
  • Eric Chapuis
  • Bernadette Carlier
  • Johan Beaugrand
  • Marie-Thérèse Capliez
  • Serge Bauduin
  • Gaetana Houdot
  • Maurice Leroy
  • Julie Thomas
  • Teddy Krystek
  • Marie-Paule Briout
  • Guy Studzinski
  • Françoise Desoubry
  • Enzo Maschio
  • Ghislaine Paraskakis
Jean-Baptiste Gros
Jean-Baptiste Gros Liste Divers
SOMAIN AU COEUR AVEC JEAN-BAPTISTE GROS ET SON EQUIPE
  • Jean-Baptiste Gros
  • Isabelle Werquin
  • Fabien Sailly
  • Justine Bailleux
  • Fabien Marciniak
  • Aïcha Bourlet
  • Nicolas Houdre
  • Virginie Meunier
  • Jérôme Matuszewski
  • Dominique Linke
  • Fabrice Gambier
  • Élisa Papadia Lecocq
  • Sébastien Gref
  • Myriam Cammera
  • Yves Locoge
  • Laurence Duchemin
  • Hervé Soufflet
  • Véronique Wuillaume
  • Pierre Brabant
  • Sarah Vandrepotte
  • Francis Caron
  • Claire Wiart
  • Romaric Dienne
  • Fabienne Preud'Homme
  • Christophe Dupriez
  • Lolita Lesschave
  • Franck Bauvois
  • Jocelyne Minil
  • Luc Devanneaux
  • Martine de Pauw
  • Alexandre Wavelet
  • Sylvanna Di Fabrizio
  • Jean-François Dusart
  • Murielle Petit
  • Laurent Idkowiak
Julien Quennesson
Julien Quennesson Liste divers gauche
SOMAIN ENSEMBLE
  • Julien Quennesson
  • Daisy Finke
  • Yazid Lehingue
  • Mélissa Von Wallenstein
  • Mohamed Kahalerras
  • Isabelle Leclercq
  • Morad Gambiez
  • Dorine Danjou
  • Michel Dirix
  • Messaline Boullerier
  • Thomas Jovenin
  • Brigitte Dannel
  • Jean-François Tiefenbach
  • Sandrine Del Monte
  • Florent Pandit
  • Sabrina Bastin
  • Freddy Becar
  • Marie Delplanque
  • Lucas Moriamet
  • Marilyne Depret
  • Éric Molin
  • Marie Vanhalst
  • Edwyn Chelminski
  • Louisette Bultez
  • Toni Sericola
  • Marie-Noëlle Lamard
  • Bruno Guislain
  • Bénédicte Pawlak
  • Jérôme Buirette
  • Isabelle Molina
  • Julien Menet
  • Florence Szczur
  • Sébastien Dupont
  • Marlène Mortuaire
  • Herman Panamarenka

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Somain

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Baptiste GROS
Jean-Baptiste GROS (Ballotage) SOMAIN AU COEUR AVEC JEAN-BAPTISTE GROS ET SON EQUIPE 		1 615 32,38%
Julien QUENNESSON
Julien QUENNESSON (Ballotage) SOMAIN, ENSEMBLE POUR DEMAIN 		1 176 23,58%
Yazid LEHINGUE
Yazid LEHINGUE (Ballotage) SOMAIN, AVEC VOUS & POUR VOUS 		1 101 22,08%
Sigline DE CAMPEAU
Sigline DE CAMPEAU (Ballotage) SOMAIN, LE SON SENS ! 		1 095 21,96%
Participation au scrutin Somain
Taux de participation 56,74%
Taux d'abstention 43,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 5 061

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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