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19:18 - Tendances démographiques et électorales à Sommedieue : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Sommedieue, les élections s'achèvent. Avec ses 959 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 25 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (76,14%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 36,13% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,82% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 3,70 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Sommedieue montre l'attachement des habitants aux ambitions de la France.

17:57 - Le Rassemblement national fermement enraciné à Sommedieue Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Sommedieue en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 39,05% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 60,92% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 37,45% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN réunissait 58,04% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 51,63% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 50,40% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Florence Goulet.

16:58 - Quels niveaux de participation à Sommedieue aux dernières élections ? En 2020 à Sommedieue, l'abstention avait plafonné à 34,68 % au premier round, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale. C'étaient 403 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid-19 avait découragé un grand nombre de votants. Traditionnellement, les municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les Français participent le plus massivement. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une abstention de 26,18 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 51,09 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 39,75 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 59,09 % des inscrits. En prenant du recul, les données dessinent le portrait d'une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique face aux moyennes nationales. Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Sommedieue, cette réalité jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Sommedieue ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Sommedieue. Lors des européennes, le podium à Sommedieue s'était en effet forgé autour de Jordan Bardella (51,63%), à la première place devant Valérie Hayer (12,75%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (6,21%). Les législatives à Sommedieue une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Florence Goulet (Rassemblement National) aux avants-postes avec 50,40% au premier tour, devant Jerome Dumont (Divers droite) avec 30,34%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Sommedieue ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Sommedieue soutenaient en priorité Florence Goulet (RN) avec 37,45% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,04%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Sommedieue plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 39,05% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,38%. Lors de la finale de l'élection à Sommedieue, les électeurs accordaient 60,92% pour Marine Le Pen, contre 39,08% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Sommedieue laisse ainsi apparaître une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - La municipalité de Sommedieue a dans l'ensemble augmenté les impôts Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Sommedieue, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 5,27 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 2 780 €. Un produit qui est loin des 30 150 € perçus en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Sommedieue a évolué pour se fixer à 31,47 % en 2024 (contre 5,75 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Sommedieue s'est établi à 340 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 113 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Sommedieue Lors des élections municipales de 2020 à Sommedieue, les résultats ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Rappelons que cette élection se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes, laissant aux votants l'opportunité de retenir plusieurs candidats. 14 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de ce premier tour, Alexandre Noisette a pris la première place avec 69,79% des bulletins. Ensuite, Richard Petit a obtenu 67,96% des voix. Un second tour a ensuite été organisé avec 16 candidats en lice. A ce deuxième tour, Patrick Megny a terminé en tête avec 50,00% des votes, devançant David Palumbo avec 42 électeurs inscrits (22,58%) et Malika D'helft avec 21,50% des votes. Le classement a révélé une avance confortable pour le premier nom. Lors des municipales 2026 à Sommedieue, cette dynamique si particulière sera de nouveau suivie avec intérêt. Dans tout l'Hexagone, le mode de scrutin spécifique qui permettait les candidatures isolées appartient toutefois au passé.