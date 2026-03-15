Résultat municipale 2026 à Sommedieue (55320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sommedieue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sommedieue, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sommedieue [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre NOISETTE
Alexandre NOISETTE (12 élus) BIEN VIVRE A SOMMEDIEUE 		223 57,18%
  • Alexandre NOISETTE
  • Elodie CHABOT
  • Jean-Bernard GASCARD
  • Isabelle THOMAS
  • Gilles WALTER
  • Mylène FLOREMONT
  • Richard PETIT
  • Magalie LEGRAND
  • Matthieu HÉROUART
  • Lorène LEFETZ
  • Dominique WATRIN
  • Brigitte FIACRE
Armance VALLOTTE
Armance VALLOTTE (3 élus) Tous unis et engagés pour Sommedieue 		167 42,82%
  • Armance VALLOTTE
  • Patrick MEGNY
  • Hélène SANZEY
Participation au scrutin Sommedieue
Taux de participation 61,87%
Taux d'abstention 38,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 404

Source : ministère de l’Intérieur

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