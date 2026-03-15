Résultat municipale 2026 à Sommerviller (54110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sommerviller a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sommerviller, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sommerviller [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard LEGRAND
Gérard LEGRAND (12 élus) VIVRE A SOMMERVILLER 		296 53,43%
  • Gérard LEGRAND
  • Isabelle ROUSSELLE
  • Michel VIBERT
  • Sacha FOOS
  • Rémy GODEFROY
  • Christelle ARNOULD
  • Lionel GOEURY
  • Angéline VALZER
  • Aurélien DHAUSSY
  • Amandine GABRIEL
  • Mikaël AMBUHL
  • Maud NIMESKERN
Christelle RABOT
Christelle RABOT (3 élus) Ensemble, faisons battre le coeur de notre village 		258 46,57%
  • Christelle RABOT
  • Alexis BOULET
  • Emeline ROSE
Participation au scrutin Sommerviller
Taux de participation 70,45%
Taux d'abstention 29,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 565

Source : ministère de l’Intérieur

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