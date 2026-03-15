En direct

19:18 - Sommerviller aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Sommerviller, les élections s'achèvent. Dotée de 459 logements pour 1 002 habitants, la densité de la commune est de 263 hab par km². Ses 35 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,89%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 33,91% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 42,35% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 547,79 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Sommerviller, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quels scores du RN à Sommerviller avant les élections de 2026 ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Sommerviller il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 34,55% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,22% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 21,73% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 32,70% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 41,16% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 42,57% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 46,00% lors du vote définitif.

16:58 - Sommerviller : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour cette municipale, la désertion des urnes à Sommerviller sera primordiale dans la conclusion du scrutin. En 2020, l'abstention était montée à 66,18 % à la fin du premier tour, un score notable. C'étaient 280 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du coronavirus pesait sur l'événement. Il est pourtant établi de longue date que le scrutin municipal demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les Français votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 25,15 % des habitants inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 49,12 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,66 %, loin des 53,39 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste du pays.

15:59 - Le vote de Sommerviller nettement ancré au centre il y a deux ans Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Sommerviller portaient leur choix sur Dominique Bilde (Rassemblement National) avec 42,57% au premier tour. Mais c'est finalement Thibault Bazin (Les Républicains) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,00% des suffrages exprimés. Le choc des Européennes en amont à Sommerviller avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (41,16%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 12,37% des voix. L'orientation des électeurs de Sommerviller a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Sommerviller reste un territoire dont l'étiquette reste à définir Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Sommerviller portaient leur choix sur Thibault Bazin (LR) avec 38,22% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thibault Bazin virant de nouveau en tête avec 67,30% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sommerviller qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 34,55% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 21,16%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,22% pour Marine Le Pen, contre 46,78% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Sommerviller une ville politiquement partagée.

12:58 - Sommerviller touchée par la réforme fiscale avant ces élections Du côté de la fiscalité locale de Sommerviller, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 409 € en 2024 (année des dernières données) contre 498 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à un peu moins de 32,98 % en 2024 (contre environ 15,41 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 4 400 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 189 600 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 20,18 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Sommerviller La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Sommerviller s'avère très instructive. Il convient de souligner que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 15 sièges ont été pourvus. Jean-Luc Domgin a obtenu la première place avec 257 suffrages (96,61%). À la suite, Cyril Pierre a recueilli 94,73% des votes. Le trio de tête a été complété par Patrick Pierron, réunissant 252 suffrages (94,73%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. En ce dimanche de municipales 2026 à Sommerviller, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce contexte local très spécifique. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'a cependant plus cours dans le pays.