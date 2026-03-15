Résultat municipale 2026 à Sommières (30250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sommières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sommières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sommières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane PORRET
Stéphane PORRET (23 élus) POUR SOMMIERES 2026 		1 239 54,56%
  • Stéphane PORRET
  • Conception MARTINEZ
  • Robert DAUMAS
  • Nicole BARANDON
  • Bastien MAURY
  • Elodie DESMARETZ
  • Jean-Pierre BONDOR
  • Catherine CHAUVET
  • Guillaume ROUVIERE
  • Marie-Madeleine MARTINEZ
  • Serge COURSIER
  • Florence MAURIN
  • Guy ROUSSEL
  • Coralie SAUVAGE
  • Luis BURILLON
  • Chloé BRUMPT-FROISSARD
  • Victor FOURNIER
  • Justine ADAMOVIC
  • Rachid ALLOU
  • Dominique VALMALLE
  • Dominique GARCIA TORRECILLAS
  • Catherine RABEL
  • Buick FLEURISIER
Pierre MARTINEZ
Pierre MARTINEZ (5 élus) ENGAGÉS POUR SOMMIÈRES 		751 33,07%
  • Pierre MARTINEZ
  • Hélène DE MARIN
  • Fabrice LACAN
  • Ombeline MERCEREAU
  • Patrick CAMPABADAL
Christophe CLÉMENT
Christophe CLÉMENT (1 élu) UNION POPULAIRE SOMMIEROISE 		281 12,37%
  • Christophe CLÉMENT
Participation au scrutin Sommières
Taux de participation 59,56%
Taux d'abstention 40,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 2 311

Source : ministère de l’Intérieur

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