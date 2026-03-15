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19:17 - Comment la composition démographique de Sommières façonne les résultats électoraux ? A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Sommières apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 5 028 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 639 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 251 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (70,30%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 330 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 420 €/mois, la ville affiche un taux de chômage de 17,19%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Sommières, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux défis français.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Sommières ? Le parti nationaliste restait loin du podium lors des municipales à Sommières en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 25,62% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 44,49% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 22,82% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN réunissait 44,66% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 33,41% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,81% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Sommières Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 45,03 % à Sommières lors des municipales de 2020 (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que le scrutin se tenait dans un contexte de pandémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été évalué à 72,32 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 41,86 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 64,03 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 47,37 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez peu mobilisée. En parallèle des municipales de 2026, le niveau de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Sommières.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Sommières Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Sommières en juin 2024 avec 37,81%. Katy Guyot (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 37,06%. La décision des urnes était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Sommières avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (33,41%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,70% des suffrages. Le contexte politique de Sommières a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Sommières il y a 4 ans ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Sommières se positionne comme un électorat massivement tourné vers la gauche. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Sommières tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 27,61% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 25,62%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,51% pour Emmanuel Macron, contre 44,49% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Sommières soutenaient en priorité Coralie Ghirardi (Nupes) avec 34,50% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Yvan Lachaud (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 55,34% des suffrages.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Sommières qui influencera le résultat Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Sommières, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 27,25 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 320 710 €. Une recette bien loin des 1,21727 million d'euros (1 217 270 € très exactement) enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Sommières a évolué pour se fixer à près de 70,87 % en 2024 (contre 25,65 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Sommières s'est établi à 1 471 euros en 2024 (contre 858 € en 2020).

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Bien Vivre À Sommieres" majoritaire à Sommières L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Sommières s'avère riche d'enseignements. À l'occasion du premier vote à l'époque, Guy Marotte (Divers gauche) a pris la première place en récoltant 35,01% des voix. Sur la seconde marche, Pierre Martinez (Divers) a obtenu 505 suffrages en sa faveur (34,00%). Sylvie Royo (Divers) a suivi, glanant 30,97% des bulletins. Le faible gap entre les candidats en tête ouvrait la porte à un deuxième tour très flou. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Pierre Martinez l'a finalement emporté avec 39,29% des bulletins, face à Guy Marotte qui a obtenu 33,90% des votants et Sylvie Royo réunissant 472 votants (26,80%). Après un premier tour particulièrement serré, la dynamique a fini par s'inverser, concrétisant le basculement pressenti. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers a sans doute profité du report de votes des listes du centre, gagnant 172 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Sommières, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases.