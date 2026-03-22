Résultat municipale 2026 à Soorts-Hossegor (40150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Soorts-Hossegor a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soorts-Hossegor, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Soorts-Hossegor [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier BÉGUÉ (22 élus) SOORTS-HOSSEGOR, SOURCES D'AVENIR
|1 645
|58,33%
|
|Christophe VIGNAUD (5 élus) VIVRE ENSEMBLE
|1 175
|41,67%
|
|Participation au scrutin
|Soorts-Hossegor
|Taux de participation
|68,74%
|Taux d'abstention
|31,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|2 872
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Soorts-Hossegor - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe VIGNAUD (Ballotage) VIVRE ENSEMBLE
|1 042
|37,90%
|Olivier BÉGUÉ (Ballotage) SOORTS-HOSSEGOR, SOURCES D'AVENIR
|959
|34,89%
|Philippe GELEZ (Ballotage) UNIS POUR DEMAIN
|748
|27,21%
|Participation au scrutin
|Soorts-Hossegor
|Taux de participation
|67,02%
|Taux d'abstention
|32,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|2 802
Election municipale 2026 à Soorts-Hossegor [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Soorts-Hossegor sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Soorts-Hossegor.
L'actu des élections municipales 2026 à Soorts-Hossegor
18:39 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Soorts-Hossegor ?
Pour le tour unique des européennes de 2024 à Soorts-Hossegor, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (25,82%). Les élections des députés à Soorts-Hossegor quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Lionel Causse (Majorité présidentielle) en tête avec 45,59% au premier tour, devant Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) avec 23,35%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Lionel Causse culminant à 70,26% des voix dans la commune. Une parfaite confirmation des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Soorts-Hossegor
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Soorts-Hossegor peut s'avérer intéressant. À l'occasion du premier vote à l'époque, Henri Arbeille (Divers droite) a décroché la tête du classement en totalisant 48,00% des suffrages. Juste derrière, Christophe Vignaud (Divers droite) a obtenu 741 bulletins valides (37,36%). Un delta considérable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Christophe Vignaud l'a finalement emporté avec 50,02% des voix, face à Henri Arbeille avec 49,97% des électeurs inscrits. Contre toute attente, le challenger a opéré un retour impressionnant, démontrant que les réserves de voix sont toujours essentielles. En dépit du fait que Henri Arbeille a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 339 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Pour ce scrutin de 2026 à Soorts-Hossegor, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques.
13:58 - À Soorts-Hossegor, Olivier Bégué et Christophe Vignaud s'affrontent ce dimanche
Les habitants retrouvent donc ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Olivier Bégué et Christophe Vignaud, d'après la liste des candidats pour le second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Philippe Gelez (Divers droite) a de son côté opté pour le retrait, malgré une qualification acquise au tour précédent. Les 5 bureaux de vote de la commune de Soorts-Hossegor seront accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les résidents.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Soorts-Hossegor pour ce 2e tour des élections ?
Lors du premier volet des municipales à Soorts-Hossegor, c'est Christophe Vignaud (Divers droite) qui a dominé avec 37,90 % des voix. Derrière, Olivier Bégué (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 34,89 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Christophe Vignaud s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans. Pour compléter ce tableau, avec 27,21 %, Philippe Gelez, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Soorts-Hossegor, l'élection a mobilisé 67,02 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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