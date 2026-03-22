Résultat municipale 2026 à Soorts-Hossegor (40150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Soorts-Hossegor a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soorts-Hossegor, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Soorts-Hossegor [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier BÉGUÉ
Olivier BÉGUÉ (22 élus) SOORTS-HOSSEGOR, SOURCES D'AVENIR 		1 645 58,33%
  • Olivier BÉGUÉ
  • Anne MATTER
  • Jean-Marc FABIER
  • Maryse BELLUCCI
  • Philippe GELEZ
  • Myriam LANGLOIS
  • Arnaud BISENSANG
  • Laure BIAIS
  • Paul RUIZ
  • Maylis PORTUGAIS
  • Lionel BARBERIS
  • Katharina SEIBT
  • Gérard PLACÉ
  • Hélène FRANCQ-GIRARD
  • Guillaume DELEU
  • Justine BAIGNÈRES
  • Éric LAVIT
  • Claire THOUVENIN
  • Yves DEFAULT
  • Lou GELEZ-SOUBESTRE
  • Florian CANNAVO
  • Nicole GODEAU-GELLIE
Christophe VIGNAUD
Christophe VIGNAUD (5 élus) VIVRE ENSEMBLE 		1 175 41,67%
  • Christophe VIGNAUD
  • Mathilde VINTROU
  • Quentin BENCHETRIT
  • Caroline CHABRES-DUC
  • Edouard DUPOUY
Participation au scrutin Soorts-Hossegor
Taux de participation 68,74%
Taux d'abstention 31,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 2 872

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Soorts-Hossegor - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe VIGNAUD
Christophe VIGNAUD (Ballotage) VIVRE ENSEMBLE 		1 042 37,90%
Olivier BÉGUÉ
Olivier BÉGUÉ (Ballotage) SOORTS-HOSSEGOR, SOURCES D'AVENIR 		959 34,89%
Philippe GELEZ
Philippe GELEZ (Ballotage) UNIS POUR DEMAIN 		748 27,21%
Participation au scrutin Soorts-Hossegor
Taux de participation 67,02%
Taux d'abstention 32,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 2 802

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