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19:18 - Soorts-Hossegor aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Soorts-Hossegor se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 25,02% de cadres supérieurs pour 3 669 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 1 143 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 156 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 19% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 41,00% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,52% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un salaire moyen mensuel net de 3 124 € par mois, la commune ambitionne un avenir prospère. À Soorts-Hossegor, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Quels scores du RN à Soorts-Hossegor avant les municipales 2026 ? Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Soorts-Hossegor il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 12,27% des voix lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 27,39% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 8,63% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Soorts-Hossegor comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 18,79% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 23,35% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 29,74% lors du vote final.

16:58 - Soorts-Hossegor : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour rappel, l'abstention atteignait 47,87 % à Soorts-Hossegor lors de la précédente municipale, un taux inférieur aux 55,3 % du pays, beaucoup d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de l'épidémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant stabilisé à 19,67 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 44,10 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 25,15 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,74 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Au soir de ces municipales de 2026, cette réalité pèsera en conséquence irrémédiablement sur les résultats de Soorts-Hossegor.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Soorts-Hossegor Lionel Causse (Majorité présidentielle) avait performé au premier tour des élections des députés à Soorts-Hossegor suite à la dissolution en 2024 avec 45,59%. Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 23,35%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Lionel Causse culminant à 70,26% des votes sur place. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Soorts-Hossegor avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Valérie Hayer (25,82%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait recueilli 18,79% des voix. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Soorts-Hossegor ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Soorts-Hossegor privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (40,19%), devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 13,43%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 72,61% pour Emmanuel Macron, contre 27,39% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Soorts-Hossegor portaient leur choix sur Lionel Causse (Ensemble !) avec 48,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 75,69%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Soorts-Hossegor une place forte du courant central.

12:58 - Soorts-Hossegor touchée par la réforme fiscale avant ces municipales En matière d'impôts locaux à Soorts-Hossegor, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 2 775 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 580 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 28,82 % en 2024 (contre 11,85 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 2,89469 millions d'euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 2 599 650 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 11,67 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Soorts-Hossegor ? Analyser les résultats du dernier scrutin municipal à Soorts-Hossegor peut se révéler instructif. Au soir du premier tour, Henri Arbeille (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 952 soutiens (48,00%). Sur la seconde marche, Christophe Vignaud (Divers droite) a capté 37,36% des suffrages. Un delta important. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Christophe Vignaud l'a finalement emporté avec 1 081 voix (50,02%), face à Henri Arbeille qui a obtenu 1 080 électeurs inscrits (49,97%). Contre toute attente, le challenger a effectué un retour impressionnant, prouvant que les reports de voix ont été essentielles. Même si Henri Arbeille a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 339 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.