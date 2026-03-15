Résultat municipale 2026 à Soorts-Hossegor (40150) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Soorts-Hossegor a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soorts-Hossegor, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Soorts-Hossegor [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe VIGNAUD
Christophe VIGNAUD VIVRE ENSEMBLE 		1 042 37,90%
Olivier BÉGUÉ
Olivier BÉGUÉ SOORTS-HOSSEGOR, SOURCES D'AVENIR 		959 34,89%
Philippe GELEZ
Philippe GELEZ UNIS POUR DEMAIN 		748 27,21%
Participation au scrutin Soorts-Hossegor
Taux de participation 67,02%
Taux d'abstention 32,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 2 802

Source : ministère de l’Intérieur

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