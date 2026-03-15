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19:18 - Sorbiers : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact auront les habitants de Sorbiers sur les résultats des municipales ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,66% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2 695 €/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4652 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,12%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,58%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,41%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Sorbiers, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Vote RN à Sorbiers : les derniers résultats Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Sorbiers en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 24,06% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 39,85% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 21,21% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Sorbiers comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 34,20% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 39,13% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,08% lors du vote final.

16:58 - La commune de Sorbiers plutôt mobilisée lors des élections La fuite des électeurs atteignait 59,71 % à Sorbiers pour le premier tour des municipales de 2020 (un score dans la norme) alors que le Covid-19 touchait le pays. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 17,58 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 47,14 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 24,93 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,53 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone globalement épargnée par l'abstention. En ce jour de municipales 2026 à Sorbiers, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Sorbiers a-t-elle voté l'année de la dissolution ? La physionomie politique de Sorbiers a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite. Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Sorbiers avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (34,20%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,16% des voix. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Sorbiers accordaient leurs suffrages à Angelina La Marca (Rassemblement National) avec 39,13% au premier tour. Mais c'est néanmoins Emmanuel Mandon (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 57,92% des suffrages exprimés.

14:57 - En 2022, la localité de Sorbiers s'était massivement dirigée vers la majorité présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Sorbiers comme un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Sorbiers choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,18% des voix, devant Marine Le Pen qui récoltait 24,06%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,15% pour Emmanuel Macron, contre 39,85% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Sorbiers soutenaient en priorité Emmanuel Mandon (Ensemble !) avec 28,54% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,78%.

12:58 - Municipales : des impôts stables au cœur de la campagne électorale à Sorbiers Avec la montée des prélèvements locaux à Sorbiers, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 13,04 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 40 900 € la même année. Un produit qui est loin des 1 838 100 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Sorbiers atteint désormais 39,98 % en 2024 (contre 24,28 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Sorbiers s'est établi à 1 076 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 037 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Sorbiers Se pencher sur les résultats des dernières municipales à Sorbiers peut s'avérer éclairant. Lors de la première manche de ce scrutin, Marie-Christine Thivant (Divers gauche) a imposé son rythme en récoltant 1 251 bulletins (52,14%). Juste derrière, Adeline Delmas (Divers droite) a capté 763 voix (31,80%). Christophe Bergerac (Divers droite) complétait le trio de tête, rassemblant 385 électeurs (16,04%). Ce triomphe au premier tour de Marie-Christine Thivant a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Sorbiers, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un défi immense, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.