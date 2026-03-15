Résultat municipale 2026 à Sorbiers (42290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sorbiers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sorbiers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sorbiers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier VILLETELLE
Olivier VILLETELLE (23 élus) AVEC VOUS POUR SORBIERS 2026 		2 030 58,38%
  • Olivier VILLETELLE
  • Nadine SAURA
  • Dominique BERNAT
  • Ludivine VIOLOT
  • Sylvain DUPLAY
  • Séverine ALLEGRA
  • Jérôme ALLAIN
  • Farida SEFSAF
  • Stéphane DESPINASSE
  • Viviane Marise Émilie NÉEL
  • Christophe FARA
  • Delphine Emmanuelle AUROUZE
  • Patrice CHAUD
  • Mireille GILBERTAS
  • Michel Jean-Yves JACOB
  • Nathalie COUCHOT
  • Gérard ROUCHOUSE
  • Marine BILLARD
  • Franck PATRACONE
  • Agathe CARROT
  • Chérif BOUIMA
  • Marlène DI PIAZZA-TALLON
  • Jean-Baptiste MERLEY
Edmond HUBE
Edmond HUBE (6 élus) Sorbiers 26 		1 447 41,62%
  • Edmond HUBE
  • Clara MOSNIER
  • Christophe BERGERAC
  • Karina Malgorzata CHAUDIER TONDOS
  • Serge SIMON
  • Hélèna Danielle Géraldine HUBÉ
Participation au scrutin Sorbiers
Taux de participation 58,63%
Taux d'abstention 41,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 3 572

Source : ministère de l’Intérieur

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