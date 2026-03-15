Résultat municipale 2026 à Sorède (66690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sorède a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sorède, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sorède [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves PORTEIX
Yves PORTEIX (22 élus) SORÈDE, VOTRE CHOIX 		1 249 62,58%
  • Yves PORTEIX
  • Mireille MESTRES
  • Julien DAMONTE
  • Marie-José MARY
  • Jacques JUANOLA
  • Béatrice DELAUNAY
  • Hervé CADÈNE
  • Christine ALVÈS
  • Cyril GASCHT
  • Marina PUJOL
  • Dominique TAQUET
  • Odile MARIE
  • Damien TARRAZONA
  • Céline FIGUERAS
  • Eric BRIET
  • Delphine ROLLAND MONTUELLE
  • Marc CHARTRER
  • Séverine ORIOL
  • Cyril VANROYE
  • Sophie COLLIN-MARTIN
  • Charles VIDAL
  • Hélène CANAL
Yvette PÉRIOT NÉE CANELL
Yvette PÉRIOT NÉE CANELL (5 élus) SORÈDE, ENSEMBLE POUR 2026 		747 37,42%
  • Yvette PÉRIOT NÉE CANELL
  • Christophe MACÉ
  • Brigitte MOREAU
  • Renaud SANCHEZ
  • Muriel MALAIRACH
Participation au scrutin Sorède
Taux de participation 68,08%
Taux d'abstention 31,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 2 052

Source : ministère de l’Intérieur

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