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19:19 - Élections à Sorède : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Sorède mettent en lumière des tendances claires susceptibles de peser sur les résultats des municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 21% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,54%. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (63,49%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2094 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,71%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,14%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 27,13%, comme à Sorède, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Le RN avance à Sorède Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière bataille municipale à Sorède en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 30,12% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,29% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 29,25% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 55,27% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 39,30% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 46,11% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 56,29% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Michèle Martinez.

16:58 - La commune de Sorède plutôt mobilisée lors des élections Il y a six ans à Sorède, le premier tour de l'élection municipale avait vu 53,16 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un score meilleur que les 44,7 % nationaux (l'abstention avait donc culminé à 46,84 %) alors que de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer du fait de la pandémie du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 79,22 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Même si les dynamiques varient en fonction du type de scrutin, il est intéressant d'analyser la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 53,36 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation se réhausser très nettement à 74,02 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 60,74 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville civiquement engagée. À l'occasion des élections municipales de 2026, l'état de la participation agira quoi qu'il en soit sur les résultats de Sorède.

15:59 - Sorède : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Sorède demeurait à l'époque un territoire bleu marine. Lors des dernières élections européennes, le podium à Sorède s'était en effet cristallisé autour de Jordan Bardella (39,30%), challengée par Raphaël Glucksmann (17,13%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,50%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Michèle Martinez (Rassemblement National) en pole position avec 46,11% au premier tour, devant Julien Baraillé (Union de la gauche) avec 27,56%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Michèle Martinez culminant à 56,29% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Sorède ? La physionomie politique de Sorède révèle un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sorède voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 30,12% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 22,15%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,29% pour Marine Le Pen, contre 46,71% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Sorède plébiscitaient Michèle Martinez (RN) avec 29,25% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,27% des suffrages.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Sorède au cours des dernières années ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Sorède, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,53 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 373 100 euros environ, loin des quelque 872 900 euros perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Sorède est passé à 36,51 % en 2024 (contre 16,05 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Sorède s'est établi à environ 1 037 euros en 2024 (contre 762 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Sorède ? Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Sorède se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Yves Porteix a pris les commandes avec 65,40% des soutiens. Sur la seconde marche, Yvette Periot a recueilli 484 votes (34,59%). Cette victoire écrasante de Yves Porteix a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Sorède, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Renverser une telle majorité sera une épreuve titanesque pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.