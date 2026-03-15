Résultat municipale 2026 à Sorèze (81540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sorèze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sorèze, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sorèze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne-Marie GIL
Anne-Marie GIL (19 élus) Réussir ensemble pour Sorèze et ses hameaux 		755 58,66%
  • Anne-Marie GIL
  • Claude BONNOURE
  • Nathalie THURIES
  • Thierry SEMAT
  • Lydia UNGAR SALVIAC
  • Claude DAUGEY
  • Virginie THOMAS
  • Gérard DE LÉOTOING D'ANJONY
  • Laure DE GOUTTES LASTOUZEILLES
  • Laurent MOUTOU
  • Agnès FISCHER
  • Marc BONZANI
  • Béatrice HANNON DEJARDIN
  • Didier SALVIAC
  • Rébecca PEREZ BONNAFOUS
  • François MARCOU
  • Marie-Thérèse BONS
  • Franck SAMAH
  • Brenda LETOLLE
Alain SCHMIDT
Alain SCHMIDT (4 élus) Unis pour Sorèze 		532 41,34%
  • Alain SCHMIDT
  • Caroline MARCHAND-LE-POITTEVIN
  • Richard MONDOT
  • Nathalie BONED
Participation au scrutin Sorèze
Taux de participation 58,20%
Taux d'abstention 41,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 1 338

Source : ministère de l’Intérieur

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