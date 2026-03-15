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19:20 - Sorèze : élections municipales et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Sorèze, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 1 666 logements pour 2 978 habitants, la densité de la ville est de 72 habitants/km². L'existence de 237 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (25,33%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 30,99% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,18%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 253 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, à Sorèze, les problématiques locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Ce que disent les données sur le vote RN à Sorèze Le parti nationaliste était absent pour la dernière bataille municipale à Sorèze en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 25,28% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 48,26% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 23,29% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Sorèze comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 34,61% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,50% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira avec 48,31% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 57,59 % à Sorèze aux dernières municipales Pour ces municipales 2026, la mobilisation des votants à Sorèze sera capitale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 57,59 % lors des municipales de 2020 (un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays), de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Les municipales restent en effet, avec la présidentielle, un moment où les Français votent le plus massivement pour désigner leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 78,07 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Le taux de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 50,50 % au premier tour en 2022 à 71,43 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 55,63 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Sorèze : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Sorèze. Les Européennes de juin 2024 à Sorèze avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (34,61%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 14,18% des voix. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Sorèze soutenaient en priorité Guilhem Carayon (Union de l'extrême droite) avec 42,50% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Jean Terlier (Majorité présidentielle), avec 51,69%.

14:57 - Sorèze : des verdicts éminemment parlants dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Sorèze accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 25,28%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 24,93%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,74% pour Emmanuel Macron, contre 48,26% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Sorèze accordaient leurs suffrages à Virginie Callejon (RN) avec 23,29% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean Terlier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,82% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Sorèze un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Et si l'élection à Sorèze se jouait sur la fiscalité ? Pour ce qui est des contributions locales à Sorèze, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 988 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 778 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 51,74 % en 2024 (contre 21,83 % en 2020). Un taux à comparer avec la moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 %, en augmentation de 1,2 point en quatre ans. Une hausse souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 112 510 € de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 716 000 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 22,67 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Sorèze Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Sorèze peut se révéler édifiant. Dès le premier tour, Marie-Lise Housseau a pris les commandes en rassemblant 798 suffrages (65,51%). À ses trousses, Gérard De Léotoing a rassemblé 34,48% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour de Marie-Lise Housseau a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Sorèze, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Afin de remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, la minorité devra gagner de nombreux électeurs, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.