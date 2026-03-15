Résultat de l'élection municipale 2026 à Sorgues : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sorgues

Tête de listeListe
Thierry Lagneau
Thierry Lagneau Liste des Républicains
Sorgues passionnement
  • Thierry Lagneau
  • Sylviane Ferraro
  • Stéphane Garcia
  • Christelle Pepin
  • Fabien Pailloux
  • Jacqueline Devos
  • Bernard Rigeade
  • Évelyne Matheron
  • Cyrille Gaillard
  • Patricia Courtier
  • Stéphane Puig
  • Emmanuelle Roca
  • Christian Riou
  • Sandrine Lagneau
  • Thierry Roux
  • Virginie Barra
  • Frédéric Aulas
  • Cindy Clop Minaud-Guibert
  • Jean-François Laporte
  • Dominique Attuel
  • Florian Roume
  • Sylvie Cordier
  • Jaouad Marboh
  • Magali Charmet
  • François Koenig
  • Virginie Feybesse
  • Clément Cambier
  • Manon Reig
  • Thierry Reynier
  • Vanessa Onic
  • El Houssain Nakraoui
  • Sandra Santangelo
  • Gérard Lepeu
David Bellucci
David Bellucci Liste Divers
Sorgues, un autre avenir
  • David Bellucci
  • Nathalie Eymard Wilson
  • David-Alexandre Le Gall
  • Hélène Bacchiocchi épouse Trinquet
  • André Siegel
  • Jessica Scarpetti
  • Antonio Piedra
  • Mireille Audu
  • Jean Pedro
  • Valérie Griffiths
  • Eric Moustaqil
  • Malika Ettalhaoui
  • Adam Dryepondt
  • Solange Sarnette
  • Jean Bruno Scarpetti
  • Brigitte Pomeyrol Saliba
  • Eddy Bouchemel
  • Nathalie Frisina
  • David Griffiths
  • Marie Martinez
  • Didier Gomez
  • Lucie Vallin
  • Jeremy Fasquel
  • Carmen Mathieu
  • Alex Griffiths
  • Charlène Magne
  • Robert Rodrigue
  • Danièle Gente
  • Raphaël Marasco
  • Rachel Tyler
  • Patrice Rech
  • Viviane Macchiarella
  • Jacques Reboul

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Lagneau
Thierry Lagneau (30 élus) Plus loin avec vous 		4 115 75,56%
  • Thierry Lagneau
  • Sylviane Ferraro
  • Stéphane Garcia
  • Pascale Chudzikiewicz
  • Bernard Rigeade
  • Jacqueline Devos
  • Dominique Desfour
  • Christelle Pepin
  • Raymond Petit
  • Cindy Clop
  • Serge Soler
  • Emmanuelle Roca
  • Cyrille Gaillard
  • Patricia Courtier
  • Christian Riou
  • Virginie Barra
  • Thierry Roux
  • Mireille Perez
  • Jean-François Laporte
  • Sylvie Cordier
  • Jaouad Marboh
  • Alexandra Piedra
  • Maxence Raimont-Pla
  • Vanessa Onic
  • Alain Milon
  • Magali Charmet
  • Clément Cambier
  • Manon Reig
  • Raphaël Guillermain
  • Dominique Attuel
David Bellucci
David Bellucci (2 élus) Un autre avenir pour sorgues 		847 15,55%
  • David Bellucci
  • Hélène Bacchiocchi Épouse Trinquet
Gérard Enderlin
Gérard Enderlin (1 élu) Le futur de sorgues 		484 8,88%
  • Gérard Enderlin
Participation au scrutin Sorgues
Taux de participation 43,51%
Taux d'abstention 56,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 603

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Lagneau
Thierry Lagneau (26 élus) Sorgues un avenir a partager 		4 333 51,20%
  • Thierry Lagneau
  • Sylviane Ferraro
  • Alain Milon
  • Véronique Murzilli
  • Stéphane Garcia
  • Fabienne Thomas
  • Dominique Desfour
  • Christelle Pepin
  • Raymond Petit
  • Ingrid Guichard Née Appriou
  • Jacques Grau
  • Emmanuelle Roca
  • Serge Soler
  • Sandrine Braud Née De Jesus
  • Christian Riou
  • Valérie Tormo Née Clerc
  • Denis Renassia
  • Patricia Courtier
  • Jean-François Laporte
  • Emilie Catillon
  • Pascal Dupuy
  • Martine Simonetti Epouse Nique
  • Thierry Roux
  • Mireille Perez
  • Ronan Paturaux
  • Amandine Jacquard Epouse Lahrifi
Gérard Gerent
Gérard Gerent (5 élus) Sorgues bleu marine 		2 861 33,80%
  • Gérard Gerent
  • Anne-Marie Kovacevic
  • Gérard Enderlin
  • Carmen Mathieu
  • Steven Ferraro
Vivian Point
Vivian Point (1 élu) Sorgues, ma ville, j'y tiens ! 		656 7,75%
  • Vivian Point
Vincent Jullien
Vincent Jullien (1 élu) Sorgues c'est nous tous 		612 7,23%
  • Vincent Jullien
Participation au scrutin Sorgues
Taux de participation 68,74%
Taux d'abstention 31,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 8 625

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