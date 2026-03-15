Résultat de l'élection municipale 2026 à Sorgues : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sorgues [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sorgues sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sorgues.
L'actu des élections municipales 2026 à Sorgues
13:46 - Le point sur l'évolution des impôts locaux à Sorgues
Si l'on examine la fiscalité de Sorgues, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 16,16 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de près de 210 000 euros environ. Une somme loin des 3 368 780 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Sorgues atteint désormais 36,96 % en 2024 (contre 21,83 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Sorgues s'est établi à 952 € en 2024, alors que ce montant se situait à 848 € quatre ans auparavant.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Sorgues
Il peut être éclairant de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Sorgues. Au terme du premier tour, Thierry Lagneau (Divers droite) a raflé la première place avec 75,56% des voix. Derrière, David Bellucci (Divers) a obtenu 15,55% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette élection de 2026 à Sorgues, cette répartition historique des voix pose les bases. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Sorgues
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Sorgues sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Ce dimanche 15 mars, les votants de Sorgues sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Lors des élections municipales précédentes, la crise du covid avait contraint les autorités à repousser le second tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sorgues
|Tête de listeListe
|
Thierry Lagneau
Liste des Républicains
Sorgues passionnement
|
|
David Bellucci
Liste Divers
Sorgues, un autre avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Lagneau (30 élus) Plus loin avec vous
|4 115
|75,56%
|
|David Bellucci (2 élus) Un autre avenir pour sorgues
|847
|15,55%
|
|Gérard Enderlin (1 élu) Le futur de sorgues
|484
|8,88%
|
|Participation au scrutin
|Sorgues
|Taux de participation
|43,51%
|Taux d'abstention
|56,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 603
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Lagneau (26 élus) Sorgues un avenir a partager
|4 333
|51,20%
|
|Gérard Gerent (5 élus) Sorgues bleu marine
|2 861
|33,80%
|
|Vivian Point (1 élu) Sorgues, ma ville, j'y tiens !
|656
|7,75%
|
|Vincent Jullien (1 élu) Sorgues c'est nous tous
|612
|7,23%
|
|Participation au scrutin
|Sorgues
|Taux de participation
|68,74%
|Taux d'abstention
|31,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|8 625
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