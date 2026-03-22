Résultat municipale 2026 à Sorigny (37250) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sorigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sorigny, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sorigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain ESNAULT
Alain ESNAULT (17 élus) Sorigny, c'est vous 		663 46,14%
  • Alain ESNAULT
  • Stéphanie LEFIEF
  • Christian DÉSILE
  • Karine SAVATIER
  • Jonathan JOUIS
  • Déborah LEDOUX
  • Antoine ROBIN
  • Céline LHUISSIER
  • Frédéric BOIS
  • Valérie ESNAULT BERNARD
  • Morade MEKBEL
  • Fabienne VIÉVILLE
  • Alban BENOIST
  • Magali DUMÉ
  • Nicolas LE PRIOL
  • Adeline SCHRAMM
  • Sylvain MOULET
Jonathan LEPROULT
Jonathan LEPROULT (5 élus) SORIGNY UNIS POUR AGIR 		553 38,48%
  • Jonathan LEPROULT
  • Clémence DUTERTE
  • Didier MASSON
  • Nathalie CHAMPINOT
  • Laurent BRUNET
Sophie LEROUX-LACOUA
Sophie LEROUX-LACOUA (1 élu) ENSEMBLE POUR SORIGNY 		221 15,38%
  • Sophie LEROUX-LACOUA
Participation au scrutin Sorigny
Taux de participation 66,91%
Taux d'abstention 33,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,21%
Nombre de votants 1 452

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Sorigny - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain ESNAULT
Alain ESNAULT (Ballotage) Sorigny, c'est vous 		633 43,69%
Jonathan LEPROULT
Jonathan LEPROULT (Ballotage) SORIGNY UNIS POUR AGIR 		497 34,30%
Sophie LEROUX-LACOUA
Sophie LEROUX-LACOUA (Ballotage) ENSEMBLE POUR SORIGNY 		319 22,02%
Participation au scrutin Sorigny
Taux de participation 67,74%
Taux d'abstention 32,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 1 474

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