Résultat municipale 2026 à Sorigny (37250) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sorigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sorigny, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sorigny [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain ESNAULT (17 élus) Sorigny, c'est vous
|663
|46,14%
|
|Jonathan LEPROULT (5 élus) SORIGNY UNIS POUR AGIR
|553
|38,48%
|
|Sophie LEROUX-LACOUA (1 élu) ENSEMBLE POUR SORIGNY
|221
|15,38%
|
|Participation au scrutin
|Sorigny
|Taux de participation
|66,91%
|Taux d'abstention
|33,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,21%
|Nombre de votants
|1 452
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sorigny - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain ESNAULT (Ballotage) Sorigny, c'est vous
|633
|43,69%
|Jonathan LEPROULT (Ballotage) SORIGNY UNIS POUR AGIR
|497
|34,30%
|Sophie LEROUX-LACOUA (Ballotage) ENSEMBLE POUR SORIGNY
|319
|22,02%
|Participation au scrutin
|Sorigny
|Taux de participation
|67,74%
|Taux d'abstention
|32,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|1 474
Election municipale 2026 à Sorigny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sorigny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sorigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Sorigny
18:38 - Des résultats tranchés à droite pour Sorigny il y a deux ans
L'orientation des électeurs de Sorigny a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Sorigny avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (36,96%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 17,86% des voix. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Jules Robin (Union de l'extrême droite) en pole position avec 39,06% au premier tour, devant Henri Alfandari (Majorité présidentielle) avec 32,61%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Henri Alfandari (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 56,55%.
15:57 - La liste "#sorigny Notre Avenir" grande gagnante des dernières élections à Sorigny
À Sorigny, les résultats des élections municipales de 2020 ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Alain Esnault a raflé la première place avec 58,38% des voix. Deuxième, Francine Gaboriau a rassemblé 41,61% des votes. Ce triomphe au premier tour a clôturé le match d'emblée. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Sorigny, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche afin de renverser cette mainmise, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Les listes en compétition pour le second tour des élections à Sorigny
Comme l'indiquent les candidatures pour le second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les habitants retrouvent donc ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Alain Esnault sous l'étiquette DIV ("Sorigny, C'est Vous"), la liste "Sorigny Unis Pour Agir" emmenée par Jonathan Leproult (DIV) et la liste "Ensemble Pour Sorigny" emmenée par Sophie Leroux-Lacoua (DIV). Les 3 bureaux de vote de la ville de Sorigny ferment à 18 heures pour le dépouillement.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Sorigny
Alain Esnault a remporté le premier volet des municipales 2026 à Sorigny la semaine dernière, avec 43,69 % des bulletins valides. Ensuite, Jonathan Leproult s'est classé deuxième avec 34,30 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Alain Esnault a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a subi néanmoins un fort recul de 14 points comparé à 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Sophie Leroux-Lacoua a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Sorigny, l'élection a mobilisé 67,74 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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