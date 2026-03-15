Résultat de l'élection municipale 2026 à Sotteville-lès-Rouen : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sotteville-lès-Rouen

Tête de listeListe
Alexis Ragache
Alexis Ragache Liste d'union à gauche
VIVRE SOTTEVILLE
  • Alexis Ragache
  • Laurence Renou
  • Pierre Gonneville
  • Niswat Abdourazakou
  • Clement Theodore
  • Adeline Pollet
  • Valentin Ducept
  • Elise Ridel
  • Laurent Cassard
  • Edwige Pannier
  • Christophe Delamare
  • Evelyne Denoyelle
  • Luc Lesieur
  • Cécile Fréret
  • Hervé Demorgny
  • Caroline Sapowicz
  • Mohammed Dergham
  • Virginie Grosjean
  • Stéphane Bord
  • Adeline Dianissy
  • Pierre-Arnaud Prieur
  • Gwenaëlle Poirier Crepin
  • Marc Avenel
  • Pascale Petit
  • Jean-Bernard Yon
  • Maria Lemarchand
  • Stéphane Ferrand
  • Anaïs Bruyere
  • Tom Gerard
  • Martine Huray
  • Philippe Benard
  • Anne Tiercelin
  • Thomas Dieuset
  • Christine Borja Viegas d'Abreu
  • Laurent Darcy
  • Luce Pane
  • Tanguy Baldacchino
Letycia-Murielle Ossibi
Letycia-Murielle Ossibi Liste Horizons
NOUVEAU REGARD POUR SOTTEVILLE
  • Letycia-Murielle Ossibi
  • Gérard Cardon
  • Isabelle Lacaille
  • Michel Champalbert
  • Michelle Kiessée Kanza
  • Alvaro Konde Goma
  • Corinne Senard
  • Frédéric Salah Chebri
  • Shaïnice Malanda--Baloul
  • Lazare Ngaboni Okassa
  • Abibatou Soumare
  • Benjamin Preira Mendy
  • Dominique-Alexia Bassinga
  • Lucas Vehent
  • Irma Balou
  • Olivier Borowy
  • Tania Ngala Nkoua
  • Aubert Malanda Ntoto
  • Lodie Massamba
  • Hugo Boucher
  • Adji Fatou Sakhanokho
  • Alain Rodrigue Mpoy
  • Hawa Gueye
  • Aimé Abdon Mayala
  • Roche Kombo-Makila-Balou
  • Rock Sou-Oua
  • Alice Amouna
  • Florent Odjo Itoua Amboulou
  • Genette Sabine Zandanga
  • Prince Dzamvou
  • Eugénie Loussaka
  • Aimé Menguy
  • Niouma Diakite
  • Roland Bourgeois
  • Emmanuelle Dzamvou-Pama
  • Mouloud Behiche
Alexis Vernier
Alexis Vernier Liste de La France insoumise
Ensemble agissons pour Sotteville
  • Alexis Vernier
  • Julie Godichaud
  • Yannick Emeraud
  • Melaine Godey
  • Quentin Fouville
  • Roxane Le Youdec
  • Bryan Heuzé--Touré
  • Tiphaine Brisson
  • Joël Boulier
  • Valérie Auvray
  • Titouan Meunier
  • Mylène Bouabilou
  • Alexandre Jouan
  • Séverine Robert
  • Ludovic Lemieux
  • Clara Gonac'h
  • Benoit Hebert
  • Sabrina Mekkaoui
  • Philippe Garcia
  • Séverine Dubois
  • Abdel-Khader Sy Savané
  • Elisabeth Chaze
  • Julien Carmona
  • Cécile Dauvel
  • Tristan Jayot
  • Anouk Lyver
  • Jean-Louis Amans
  • Pauline Caillard
  • Arnaud Lemasle
  • Michèle Pasdeloup
  • Mikaël Heurteaux
  • Caroline Desprez
  • Jean-Baptiste Bardet
  • Isabelle Deve
  • Jimmy Billaux
  • Dominique Pierre
  • Alexandre Nollet
Frédéric Podguszer
Frédéric Podguszer Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Frédéric Podguszer
  • Catherine Potel
  • Jean Marc Wegner
  • Michèle Marie
  • Jean-Luc Robin
  • Agnès Mpassi
  • Laurent Le Ber
  • Marie Danjou
  • Fabien Raillot
  • Lucie de Beir
  • Julien Bonnafoux
  • Dominique Fortier
  • Claude Raimbourg
  • Céline Lemercier
  • Maxime Dieudonné
  • Sophie Viger Labbe
  • Jean-Michel Legrand
  • Macy Langlois
  • Makhlouf Ammarkhodja
  • Thérèse Saunier
  • Pierre Soulet
  • Muriel Duhail
  • Patrick Bracq
  • Aurélie Delahaye
  • Clément Michel
  • Charlise Sannon
  • David Bonnemains
  • Annette Coeurdray
  • Raynald Chevrel
  • Marie-Madeleine Legrand
  • Eric Folschweiler
  • Elisabeth Primaut
  • David Seguillon
  • Marie-Astrid Touroult
  • Michel Foucout

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Luce Pane
Luce Pane (27 élus) Rassemblee sotteville avance 		2 787 48,41%
  • Luce Pane
  • Alexis Ragache
  • Laurence Renou
  • Christophe Delamare
  • Edwige Pannier
  • Luc Lesieur
  • Eve Cognetta
  • Hervé Demorgny
  • Adeline Pollet
  • Pierre Carel
  • Adeline Daniel
  • Jean-François Timmerman
  • Christine Borja Viegas D' Abreu
  • Gérard Guillope
  • Clarisse Kirch
  • Stephane Bord
  • Maryline Chanal
  • Mohammed Dergham
  • Elise Ridel
  • Laurent Fussien
  • Evelyne Denoyelle
  • Pierre-Arnaud Prieur
  • Lisa Madeleine
  • Stéphane Ferrand
  • Mathilde Lesage
  • Laurent Cassard
  • Niswat Abdourazakou
Alexis Vernier
Alexis Vernier (5 élus) Ensemble pour sotteville 		1 582 27,48%
  • Alexis Vernier
  • Véronique Christol
  • Jean-Baptiste Bardet
  • Julie Godichaud
  • Loïc Cappe
Stéphane Delahaye
Stéphane Delahaye (2 élus) Rassemblement pour sotteville 		843 14,64%
  • Stéphane Delahaye
  • Sylvie Faure
Jean Eastabrook
Jean Eastabrook (1 élu) Inventons sotteville - sotteville, c'est vous ! 		544 9,45%
  • Jean Eastabrook
Participation au scrutin Sotteville-lès-Rouen
Taux de participation 29,86%
Taux d'abstention 70,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 933

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luce Pane
Luce Pane Rassemblee sotteville avance 		3 271 46,27%
Alexis Vernier
Alexis Vernier Ensemble pour sotteville 		1 793 25,36%
Stéphane Delahaye
Stéphane Delahaye Rassemblement pour sotteville 		1 038 14,68%
Jean Eastabrook
Jean Eastabrook Inventons sotteville - sotteville, c'est vous ! 		797 11,27%
Jean-Luc Robin
Jean-Luc Robin Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		170 2,40%
Participation au scrutin Sotteville-lès-Rouen
Taux de participation 36,71%
Taux d'abstention 63,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 294

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Luce Pane
Luce Pane (24 élus) Le nouvel elan pour sotteville 		3 943 33,22%
  • Luce Pane
  • Alexis Ragache
  • Laurence Renou
  • Pierre Carel
  • Dominique Aupierre
  • Jean-Claude Bauer
  • Edwige Pannier
  • Jean-Pierre Dardanne
  • Prisca Thellier
  • Gérard Guillope
  • Christine Borja Viegas D' Abreu
  • Jean-Paul Cressy
  • Maryline Chanal
  • Christophe Delamare
  • Joëlle Besnard
  • Hassane Sehtali
  • Adeline Pollet
  • Luc Lesieur
  • Malika Amarouche
  • Stéphane Ruffinoni
  • Martine Martel
  • Quentin Jobert
  • Magali Joutet
  • Jean-François Timmerman
Pierre Bourguignon
Pierre Bourguignon (6 élus) J'aime sotteville 		3 748 31,58%
  • Pierre Bourguignon
  • Charlotte Lemoine
  • Christian Arnaudet
  • Véronique Christol
  • Jean-Pierre Duval
  • Danièle Lecuyer
Romain Barelle
Romain Barelle (2 élus) Sotteville bleu marine 		1 644 13,85%
  • Romain Barelle
  • Patricia Lefebvre
Stéphane Delahaye
Stéphane Delahaye (2 élus) Sotteville avec vous 		1 339 11,28%
  • Stéphane Delahaye
  • Sylvie Lemonnier
David Querret
David Querret (1 élu) "sotteville a gauche vraiment" 		1 192 10,04%
  • David Querret
Participation au scrutin Sotteville-lès-Rouen
Taux de participation 59,90%
Taux d'abstention 40,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Nombre de votants 12 200

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luce Pane
Luce Pane Le nouvel elan pour sotteville 		3 324 28,90%
Pierre Bourguignon
Pierre Bourguignon J'aime sotteville 		3 206 27,87%
Romain Barelle
Romain Barelle Sotteville bleu marine 		1 735 15,08%
Stéphane Delahaye
Stéphane Delahaye Sotteville avec vous 		1 651 14,35%
David Querret
David Querret "sotteville a gauche vraiment" 		1 323 11,50%
Jean-Luc Robin
Jean-Luc Robin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		261 2,26%
Participation au scrutin Sotteville-lès-Rouen
Taux de participation 58,37%
Taux d'abstention 41,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,26%
Nombre de votants 11 888

Villes voisines de Sotteville-lès-Rouen

En savoir plus sur Sotteville-lès-Rouen