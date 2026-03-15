Résultat de l'élection municipale 2026 à Sotteville-lès-Rouen : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sotteville-lès-Rouen [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sotteville-lès-Rouen sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sotteville-lès-Rouen.
L'actu des élections municipales 2026 à Sotteville-lès-Rouen
13:46 - Trajectoire de la fiscalité locale : les données de Sotteville-lès-Rouen
À Sotteville-lès-Rouen, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 25,52 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 532 610 € la même année, contre 7 896 430 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Sotteville-lès-Rouen atteint désormais 52,68 % en 2024 (contre 27,32 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Sotteville-lès-Rouen a atteint 997 € en 2024, alors que ce montant se situait à 905 € quatre ans auparavant.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Sotteville-lès-Rouen
Les résultats des municipales précédentes à Sotteville-lès-Rouen ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Luce Pane (Divers gauche) a raflé la première place en récoltant 3 271 voix (46,27%). À ses trousses, Alexis Vernier (Union de la gauche) a engrangé 1 793 suffrages en sa faveur (25,36%). La troisième place est revenue à Stéphane Delahaye (Rassemblement National), obtenant 14,68% des bulletins. Un large écart. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Luce Pane l'a finalement emporté avec 2 787 voix (48,41%), face à Alexis Vernier qui a obtenu 1 582 électeurs inscrits (27,48%) et Stéphane Delahaye réunissant 843 électeurs (14,64%). La hiérarchie a été confirmée avec un écart qui s'est élargi, scellant une victoire sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Alexis Vernier a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant -211 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.
09:57 - Elections à Sotteville-lès-Rouen : les horaires des bureaux de vote
En 2026, les électeurs de Sotteville-lès-Rouen sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Sotteville-lès-Rouen est disponible ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 26 bureaux de vote de Sotteville-lès-Rouen. Les résultats à Sotteville-lès-Rouen seront disponibles sur cette page dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sotteville-lès-Rouen
|Tête de listeListe
|
Alexis Ragache
Liste d'union à gauche
VIVRE SOTTEVILLE
|
|
Letycia-Murielle Ossibi
Liste Horizons
NOUVEAU REGARD POUR SOTTEVILLE
|
|
Alexis Vernier
Liste de La France insoumise
Ensemble agissons pour Sotteville
|
|
Frédéric Podguszer
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luce Pane (27 élus) Rassemblee sotteville avance
|2 787
|48,41%
|
|Alexis Vernier (5 élus) Ensemble pour sotteville
|1 582
|27,48%
|
|Stéphane Delahaye (2 élus) Rassemblement pour sotteville
|843
|14,64%
|
|Jean Eastabrook (1 élu) Inventons sotteville - sotteville, c'est vous !
|544
|9,45%
|
|Participation au scrutin
|Sotteville-lès-Rouen
|Taux de participation
|29,86%
|Taux d'abstention
|70,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 933
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luce Pane Rassemblee sotteville avance
|3 271
|46,27%
|Alexis Vernier Ensemble pour sotteville
|1 793
|25,36%
|Stéphane Delahaye Rassemblement pour sotteville
|1 038
|14,68%
|Jean Eastabrook Inventons sotteville - sotteville, c'est vous !
|797
|11,27%
|Jean-Luc Robin Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|170
|2,40%
|Participation au scrutin
|Sotteville-lès-Rouen
|Taux de participation
|36,71%
|Taux d'abstention
|63,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 294
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luce Pane (24 élus) Le nouvel elan pour sotteville
|3 943
|33,22%
|
|Pierre Bourguignon (6 élus) J'aime sotteville
|3 748
|31,58%
|
|Romain Barelle (2 élus) Sotteville bleu marine
|1 644
|13,85%
|
|Stéphane Delahaye (2 élus) Sotteville avec vous
|1 339
|11,28%
|
|David Querret (1 élu) "sotteville a gauche vraiment"
|1 192
|10,04%
|
|Participation au scrutin
|Sotteville-lès-Rouen
|Taux de participation
|59,90%
|Taux d'abstention
|40,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,74%
|Nombre de votants
|12 200
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luce Pane Le nouvel elan pour sotteville
|3 324
|28,90%
|Pierre Bourguignon J'aime sotteville
|3 206
|27,87%
|Romain Barelle Sotteville bleu marine
|1 735
|15,08%
|Stéphane Delahaye Sotteville avec vous
|1 651
|14,35%
|David Querret "sotteville a gauche vraiment"
|1 323
|11,50%
|Jean-Luc Robin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|261
|2,26%
|Participation au scrutin
|Sotteville-lès-Rouen
|Taux de participation
|58,37%
|Taux d'abstention
|41,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,26%
|Nombre de votants
|11 888
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