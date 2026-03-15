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19:21 - Sotteville-lès-Rouen : municipales et dynamiques démographiques A mi-chemin des municipales, Sotteville-lès-Rouen regorge de diversité et d'activités. Avec ses 29 039 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 554 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 18 558 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (68,18%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 2 363 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 468 €/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,45%, révélant une situation économique mitigée. Sotteville-lès-Rouen incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Sotteville-lès-Rouen Le mouvement lepéniste obtenait 14,68% des bulletins exprimés lors des élections locales à Sotteville-lès-Rouen il y a six ans. Il revendiquait lors du deuxième tour 14,64% des bulletins exprimés. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 20,36% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,81% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 17,29% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 30,49% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 27,62% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 27,74% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 33,37% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Sotteville-lès-Rouen au crible Lors des municipales de 2020 à Sotteville-lès-Rouen, l'abstention s'était dressée jusqu'à 63,29 % au premier tour (un niveau plutôt élevé) alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est toutefois arrêté à 28,80 %. Bien que ces élections nationales soient de nature différente en comparaison des échéances locales, les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. L'abstention aux législatives, mesurée à 51,90 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 35,46 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 50,06 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une contrée marquée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays. Pour cette municipale 2026, cette variable à Sotteville-lès-Rouen sera en conséquence essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Sotteville-lès-Rouen ? À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Sotteville-lès-Rouen avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 27,62% des votes. Les élections des députés à Sotteville-lès-Rouen provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Edouard Bénard (Union de la gauche) en tête du peloton avec 46,26% au premier tour, devant Pauline Daniel (Rassemblement National) avec 27,74%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Edouard Bénard culminant à 66,63% des suffrages exprimés sur place. La situation politique de Sotteville-lès-Rouen a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une zone penchant fortement à gauche, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Sotteville-lès-Rouen reste un territoire orienté vers la gauche Lors des législatives de 2022, les votants de Sotteville-lès-Rouen plébiscitaient Hubert Wulfranc (Nupes) avec 40,25% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hubert Wulfranc virant de nouveau en tête avec 69,51% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Sotteville-lès-Rouen choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 30,55% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 25,29%. Lors de la finale de l'élection à Sotteville-lès-Rouen, les électeurs accordaient 64,19% pour Emmanuel Macron, contre 35,81% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les données de Sotteville-lès-Rouen À Sotteville-lès-Rouen, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 25,52 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 532 610 € la même année, contre 7 896 430 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Sotteville-lès-Rouen atteint désormais 52,68 % en 2024 (contre 27,32 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Sotteville-lès-Rouen a atteint 997 € en 2024, alors que ce montant se situait à 905 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Sotteville-lès-Rouen Les résultats des municipales précédentes à Sotteville-lès-Rouen ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Luce Pane (Divers gauche) a raflé la première place en récoltant 3 271 voix (46,27%). À ses trousses, Alexis Vernier (Union de la gauche) a engrangé 1 793 suffrages en sa faveur (25,36%). La troisième place est revenue à Stéphane Delahaye (Rassemblement National), obtenant 14,68% des bulletins. Un large écart. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Luce Pane l'a finalement emporté avec 2 787 voix (48,41%), face à Alexis Vernier qui a obtenu 1 582 électeurs inscrits (27,48%) et Stéphane Delahaye réunissant 843 électeurs (14,64%). La hiérarchie a été confirmée avec un écart qui s'est élargi, scellant une victoire sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Alexis Vernier a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant -211 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.