Résultat municipale 2026 à Sotteville-lès-Rouen (76300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sotteville-lès-Rouen a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sotteville-lès-Rouen, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sotteville-lès-Rouen [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexis RAGACHE
Alexis RAGACHE (30 élus) VIVRE SOTTEVILLE 		5 833 65,33%
  • Alexis RAGACHE
  • Laurence RENOU
  • Pierre GONNEVILLE
  • Niswat ABDOURAZAKOU
  • Clement THEODORE
  • Adeline POLLET
  • Valentin DUCEPT
  • Elise RIDEL
  • Laurent CASSARD
  • Edwige PANNIER
  • Christophe DELAMARE
  • Evelyne DENOYELLE
  • Luc LESIEUR
  • Cécile FRÉRET
  • Hervé DEMORGNY
  • Caroline SAPOWICZ
  • Mohammed DERGHAM
  • Virginie GROSJEAN
  • Stéphane BORD
  • Adeline DIANISSY
  • Pierre-Arnaud PRIEUR
  • Gwenaëlle POIRIER CREPIN
  • Marc AVENEL
  • Pascale PETIT
  • Jean-Bernard YON
  • Maria LEMARCHAND
  • Stéphane FERRAND
  • Anaïs BRUYERE
  • Tom GERARD
  • Martine HURAY
Alexis VERNIER
Alexis VERNIER (4 élus) Ensemble agissons pour Sotteville 		2 115 23,69%
  • Alexis VERNIER
  • Julie GODICHAUD
  • Yannick EMERAUD
  • Melaine GODEY
Letycia-Murielle OSSIBI
Letycia-Murielle OSSIBI (1 élu) NOUVEAU REGARD POUR SOTTEVILLE 		625 7,00%
  • Letycia-Murielle OSSIBI
Frédéric PODGUSZER
Frédéric PODGUSZER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		356 3,99%
Participation au scrutin Sotteville-lès-Rouen
Taux de participation 47,77%
Taux d'abstention 52,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 9 577

Source : ministère de l’Intérieur

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