Résultat municipale 2026 à Soucht (57960) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Soucht a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soucht, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Soucht [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christelle MEYER
Christelle MEYER (12 élus) Soucht, toujours une passion commune 		402 56,15%
  • Christelle MEYER
  • Guillaume KUNTZ
  • Nadège SCHREINER
  • Denis SCHAEFER
  • Rose-Marie ZIMMERMANN
  • Robert JONAS
  • Valérie PLE
  • Marcel SCHMITT
  • Simone LENHARDT
  • Michel PAUGAM
  • Estelle SCHAEFER
  • Baptiste CREUSAT
Tommy SCHMIDT
Tommy SCHMIDT (3 élus) SOUCHT, UN AVENIR ENSEMBLE 		314 43,85%
  • Tommy SCHMIDT
  • Rosa FIORICA
  • Jean-François BURGUN
Participation au scrutin Soucht
Taux de participation 76,73%
Taux d'abstention 23,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 742

Source : ministère de l’Intérieur

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