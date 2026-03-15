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19:19 - Les données démographiques de Soucht révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Soucht comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 573 logements pour 1 024 habitants, la densité de la ville est de 95 hab/km². Avec 44 entreprises, Soucht se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (75,57%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,56% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 40,50% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 736,48 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Soucht, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN séduit toujours plus les électeurs de Soucht Le Rassemblement national n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Soucht il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 36,56% des voix lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 55,71% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 19,62% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite sécurisait 29,08% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 48,78% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,26% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 50,48% lors du vote définitif, actant la victoire pour Pascal Jenft.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Soucht Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales à Soucht, l'abstention touchait 29,66 % des électeurs, un niveau très bas alors que la pandémie du coronavirus commençait à se propager dans le pays. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est de nouveau stabilisé à 31,19 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 55,13 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 39,79 %, loin des 60,19 % affichés aux législatives de 2022. Zoomer sur cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Soucht comme une commune distancée du processus électoral. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Soucht sera en conséquence fondamentale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Soucht classée à l'extrême droite avant les municipales 2026 Le contexte politique de Soucht a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Le choc des Européennes de juin 2024 à Soucht avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,78%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 12,20% des votes. Pascal Jenft (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Soucht près d'un mois plus tard avec 47,26%. Vincent Seitlinger (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 37,52%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Pascal Jenft culminant à 50,48% des votes dans la commune.

14:57 - En 2022, la localité de Soucht apparaissait comme indéchiffrable sur l'échiquier politique Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Soucht accordaient leurs suffrages à Vincent Seitlinger (LR) avec 40,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 70,92%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Soucht votaient précédemment en priorité pour Marine Le Pen (36,56%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 22,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,71% pour Marine Le Pen, contre 44,29% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne à Soucht En matière d'impôts locaux à Soucht, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 462 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 397 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 25,06 % en 2024 (contre 10,80 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 13 340 € de recettes en 2024, contre 131 210 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 12,69 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Soucht Une Passion Commune" majoritaire à Soucht Les résultats des élections municipales de 2020 à Soucht ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Christelle Burgun a devancé tous ses rivaux en rassemblant 359 bulletins (54,55%). Dans la position du principal opposant, Tommy Schmidt a engrangé 45,44% des voix. Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Soucht, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.