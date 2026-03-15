En direct

19:19 - Les enjeux locaux de Soucieu-en-Jarrest : tour d'horizon démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Soucieu-en-Jarrest foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 30,02% de cadres pour 4 652 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 360 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 373 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (87,70%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 26,86% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 50,69% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 636,62 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Ainsi, Soucieu-en-Jarrest incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Ce que montrent les chiffres sur le vote RN à Soucieu-en-Jarrest Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Soucieu-en-Jarrest il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 21,07% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 37,35% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 18,44% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Soucieu-en-Jarrest comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 31,19% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 34,54% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il achèvera sa course avec 37,80% le dimanche suivant.

16:58 - À Soucieu-en-Jarrest, la participation s'annonce forte aux municipales Il y a six ans à Soucieu-en-Jarrest, le premier round des municipales avait vu 47,22 % des électeurs aller jusqu'aux urnes dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que le coronavirus semait le doute sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 2 739 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 81,25 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 57,34 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 73,24 %, contre seulement 50,96 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité soucieuse de voter. Pour ces élections municipales 2026, cette contingence à Soucieu-en-Jarrest sera quoi qu'il en soit primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Comment Soucieu-en-Jarrest a-t-elle voté l'année de la dissolution ? À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Soucieu-en-Jarrest avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 31,19% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) à l'avant de la course avec 34,54% au premier tour, devant Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 33,20%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle), avec 62,20%. La situation politique de Soucieu-en-Jarrest a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À Soucieu-en-Jarrest, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le centre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Soucieu-en-Jarrest accordaient leurs suffrages à Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 34,41% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,10%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Soucieu-en-Jarrest plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 32,67% des inscrits, devant Marine Le Pen qui recueillait 21,07%. Lors de la finale de l'élection à Soucieu-en-Jarrest, les électeurs accordaient 62,65% pour Emmanuel Macron, contre 37,35% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Soucieu-en-Jarrest une ville acquise au bloc central.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Soucieu-en-Jarrest Si on analyse la fiscalité de Soucieu-en-Jarrest, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 13,39 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 32 700 €. Une recette bien loin des 997 560 € récoltés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Soucieu-en-Jarrest s'est établi à 27,45 % en 2024 (contre 16,42 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Soucieu-en-Jarrest a atteint 683 euros en 2024 contre 771 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Soucieu-en-Jarrest À Soucieu-en-Jarrest, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été très éclairants sur le paysage politique local. Au soir du premier tour, Arnaud Savoie (Divers centre) a surclassé la concurrence en récoltant 55,96% des suffrages. À ses trousses, Bernard Chatain (Divers centre) a rassemblé 686 bulletins valides (44,03%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers centre a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Soucieu-en-Jarrest, ce décor sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Afin de remettre en cause cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront gagner de nombreux électeurs, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.