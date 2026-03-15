Résultat municipale 2026 à Soucieu-en-Jarrest (69510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Soucieu-en-Jarrest a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soucieu-en-Jarrest, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Soucieu-en-Jarrest [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud SAVOIE
Arnaud SAVOIE (23 élus) Soucieu continuons d'agir 		1 468 68,98%
  • Arnaud SAVOIE
  • Mélanie TRAVIER
  • Gérard MAGNET
  • Sylvie BROYER
  • Nicolas TRICCA
  • Coraline CHATAIN
  • Etienne Jacques FLEURY
  • Johanna Marine Brigitte ROUZIER
  • Stéphane DE RICHAUD
  • Jennifer THEVENIN
  • Jean TRUFFET
  • Isabelle BRAILLON
  • Jean-Luc DUPERRET
  • Veronika MARTIN
  • Guillaume OBERT
  • Sandra Maryline MUMMOLO
  • Christophe LASNIER
  • Marine RONDARD
  • Sébastien BROISIN
  • Aloïs Annie SAINT-JEAN
  • Thibaud NATON
  • Marcia PINHEIRO
  • Gilles Francis Michel PONCELET
Magali BACLE
Magali BACLE (4 élus) Soucieu de vous 		660 31,02%
  • Magali BACLE
  • Lorenzo Arturo SANCHEZ
  • Laurence CHIRAT
  • Florian AUBERTIN
Participation au scrutin Soucieu-en-Jarrest
Taux de participation 60,31%
Taux d'abstention 39,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 2 206

Source : ministère de l’Intérieur

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