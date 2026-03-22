Résultat municipale 2026 à Souillac (46200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Souillac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Souillac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Souillac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric VERGNES (18 élus) SOUILLAC L'AMBITION DE VIVRE MIEUX
|771
|50,52%
|
|Gilles LIÉBUS (5 élus) VIVONS SOUILLAC
|755
|49,48%
|
|Participation au scrutin
|Souillac
|Taux de participation
|67,01%
|Taux d'abstention
|32,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Nombre de votants
|1 580
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Souillac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric VERGNES (Ballotage) SOUILLAC L'AMBITION DE VIVRE MIEUX
|652
|44,78%
|Gilles LIÉBUS (Ballotage) VIVONS SOUILLAC
|603
|41,41%
|Hervé CHEYLAT (Ballotage) VIVRE ENSEMBLE À SOUILLAC
|201
|13,80%
|Participation au scrutin
|Souillac
|Taux de participation
|64,90%
|Taux d'abstention
|35,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|1 498
Election municipale 2026 à Souillac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Souillac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Souillac.
L'actu des élections municipales 2026 à Souillac
18:39 - Les surprises de l'année de la dissolution à Souillac
Pour le tour unique des européennes 2024 à Souillac, les votes s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (30,94%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Souillac avaient ensuite propulsé aux avants-postes Gérard Raymond Blanchet (Rassemblement National) avec 35,54% au premier tour, devant Christophe Proença (Union de la gauche) avec 29,90%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Gérard Raymond Blanchet culminant à 38,60% des suffrages exprimés localement. La situation politique de Souillac a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Osons Souillac" majoritaire à Souillac
À Souillac, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont fourni un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier scrutin, Gilles Liebus a raflé la première place en obtenant 756 suffrages (64,61%). Derrière, Hervé Cheylat a engrangé 414 votes (35,38%). Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Souillac, ce décor constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera un défi immense pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Qui est encore en lice à Souillac pour la finale de l'élection municipale ?
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les listes des candidats pour ce deuxième tour, la confrontation a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Gilles Liébus, à la tête de "Vivons Souillac" (DIV) et Frédéric Vergnes sous l'étiquette DIV ("Souillac L'ambition De Vivre Mieux"). La tête de liste Hervé Cheylat a pour sa part décidé de ne pas déposer de candidature, malgré un niveau suffisant dans les urnes au tour précédent. L'horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Souillac a été établi à 18 heures.
11:59 - Second tour incertain entre Frédéric Vergnes et Gilles Liébus
Frédéric Vergnes a terminé en tête du premier round des élections municipales 2026 à Souillac la semaine dernière, avec 44,78 % des voix. À sa suite, Gilles Liébus s'est classé deuxième avec 41,41 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Hervé Cheylat pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Souillac, le vote a mobilisé 64,90 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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