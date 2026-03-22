Résultat municipale 2026 à Souillac (46200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Souillac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Souillac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Souillac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric VERGNES
Frédéric VERGNES (18 élus) SOUILLAC L'AMBITION DE VIVRE MIEUX 		771 50,52%
  • Frédéric VERGNES
  • Carine VILLALONGUE
  • Marc BOURRAGUÉ
  • Araceli CARBONIE
  • Alexandre MONSALLIÉ
  • Carole BENAVIDES
  • Christian MARJARIE
  • Fanny CHENE-LAPRAS
  • Jean-Camille DONNET
  • Nadine PECCHINENDA
  • Frédéric COUTENS
  • Elodie BARDINET
  • Mohammed ASBAAI
  • Sandrine LETENOUX
  • Laurent LEGROS
  • Céline EYMER
  • Mickaël NAIT-ALI
  • Oumaïma AZIBI
Gilles LIÉBUS
Gilles LIÉBUS (5 élus) VIVONS SOUILLAC 		755 49,48%
  • Gilles LIÉBUS
  • Nathalie MOQUET
  • Alain VIDAL
  • Corinne MONTALI
  • Claude RABUTEAU
Participation au scrutin Souillac
Taux de participation 67,01%
Taux d'abstention 32,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 1 580

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Souillac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric VERGNES
Frédéric VERGNES (Ballotage) SOUILLAC L'AMBITION DE VIVRE MIEUX 		652 44,78%
Gilles LIÉBUS
Gilles LIÉBUS (Ballotage) VIVONS SOUILLAC 		603 41,41%
Hervé CHEYLAT
Hervé CHEYLAT (Ballotage) VIVRE ENSEMBLE À SOUILLAC 		201 13,80%
Participation au scrutin Souillac
Taux de participation 64,90%
Taux d'abstention 35,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 1 498

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