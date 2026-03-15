Résultat municipale 2026 à Soulaire-et-Bourg (49460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Soulaire-et-Bourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soulaire-et-Bourg, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Soulaire-et-Bourg [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Séverine MENET
Séverine MENET (12 élus) Vivre ensemble à Soulaire et Bourg 		394 50,06%
  • Séverine MENET
  • Thierry DURAND
  • Marina TOULLIER
  • Jean-Philippe VINCENT
  • Gaëlle COSTE
  • Philippe BOURGEAIS
  • Stéphanie LETHEULE
  • Jean SARREBOURSE DE LA GUILLONNIERE
  • Ingrid BOISNARD
  • Richard LEGRAND
  • Valerie VERRON
  • Stéphane DAVID
Dominique VIANNAY
Dominique VIANNAY (3 élus) rasSemBlons 		393 49,94%
  • Dominique VIANNAY
  • Chantal BLOT
  • Stéphane CHÉREL
Participation au scrutin Soulaire-et-Bourg
Taux de participation 66,47%
Taux d'abstention 33,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 795

Source : ministère de l’Intérieur

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