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19:18 - Analyse socio-économique de Soulaire-et-Bourg : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Soulaire-et-Bourg, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Avec une population de 1 477 habitants répartis dans 612 logements, cette localité présente une densité de 82 habitants par km². Ses 70 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (92,16%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,41% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 41,36% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 290,07 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Soulaire-et-Bourg, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Soulaire-et-Bourg Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté lors de la dernière élection municipale à Soulaire-et-Bourg en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 21,08% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 34,32% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 18,58% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Soulaire-et-Bourg comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 26,52% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 28,06% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 30,27% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Soulaire-et-Bourg au crible La mobilisation de l'électorat de Soulaire-et-Bourg sera, à la fin du scrutin, un gros enjeu pour cette élection municipale. Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 36,20 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 404 votants qui s'étaient manifestés alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 82,60 %. La mobilisation atteignait quant à elle 59,58 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 75,37 %, contre seulement 56,77 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le secteur se positionne à l'arrivée comme une zone civiquement engagée.

15:59 - Le vote de Soulaire-et-Bourg nettement ancré à droite il y a deux ans La préférence des électeurs de Soulaire-et-Bourg a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer. Les élections européennes du printemps 2024 à Soulaire-et-Bourg avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (26,52%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 19,51% des voix. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Soulaire-et-Bourg plébiscitaient ensuite François Gernigon (Majorité présidentielle) avec 32,49% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, François Gernigon culminant à 38,02% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Soulaire-et-Bourg : les résultats à retenir L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Soulaire-et-Bourg s'inscrit comme une ville acquise au bloc central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Soulaire-et-Bourg voyait en effet Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 32,58% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 21,08%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,68% pour Emmanuel Macron, contre 34,32% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Soulaire-et-Bourg soutenaient en priorité François Gernigon (Ensemble !) avec 30,87% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, François Gernigon virant de nouveau en tête avec 52,68% des voix.

12:58 - Soulaire-et-Bourg : les impôts s'invitent dans la campagne Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Soulaire-et-Bourg, la taxe d'habitation a affiché un taux à 15,85 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant près de 11 700 euros la même année. Une somme loin des 215 370 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Soulaire-et-Bourg a évolué pour se fixer à 46,60 % en 2024 (contre 23,99 % en 2020). Ce chiffre s'intègre dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (en progression de 1,2 point depuis 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Soulaire-et-Bourg a représenté environ 729 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 646 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Soulaire-et-Bourg ? Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal il y a 6 ans à Soulaire-et-Bourg ? Unique liste en présence, 'Tous engages pour l'avenir de soulaire et bourg' a naturellement recueilli 100,00% des soutiens dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette élection de 2026 à Soulaire-et-Bourg, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Ce dimanche soir, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister face au bloc majoritaire. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats.