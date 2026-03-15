Résultat municipale 2026 à Souleuvre en Bocage (14260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Souleuvre en Bocage a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Souleuvre en Bocage, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Souleuvre en Bocage [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis DELIQUAIRE
Régis DELIQUAIRE (57 élus) SOULEUVRE EN BOCAGE, UNIS POUR DEMAIN 		2 355 64,26%
  • Régis DELIQUAIRE
  • Sandrine LEPETIT
  • Edward LAIGNEL
  • Marie-Line LEVALLOIS
  • Michel MAROT-DECAEN
  • Angélique HERMANN
  • Michel MOISSERON
  • Marlène SALLOT
  • Philippe PLESSIS
  • Nadine MARY
  • Frédéric TREFEU
  • Catherine BROCHET
  • James LOUVET
  • Cécile RAULD
  • Alain MAUDUIT
  • Nathalie DESMAISONS
  • Christophe BERTHEAUME
  • Alexandra STADLER-MAHE
  • Patrick CHATEL
  • Annick ALLAIN
  • Pascal CATHERINE
  • Fabienne JAMES
  • Bruno ANFRAY
  • Chantal LAFORGE
  • Christian EVE
  • Marie DESRUES
  • Walter BROUARD
  • Catherine ROUSSEAU-GROULT
  • Joël FINOU
  • Emilie FREMIN
  • Eric MESUROLLE
  • Laurence HARDY
  • Alexandre DOUCHIN
  • Christiane MOREL
  • Thierry BECHET
  • Magalie PARIS
  • Stéphane LEROY
  • Céline ROGER
  • Gilles PANEL
  • Roseline HULIN-HUBARD
  • Eric LEMAIGNEN
  • Amandine VANEL
  • Michel DUBUIS
  • Laetitia CRUET
  • Jean-Michel MERILLE
  • Aurélie ROSE
  • Thibault MIESCH
  • Lucie FOURNIER
  • Jérôme LOUIS
  • Vanessa LEFORESTIER
  • Richard CHATEL
  • Emilie DELATTRE
  • Alexandre LECONTE
  • Natacha MASSIEU
  • Eric LE HAIN
  • Julie PAGNY
  • Yannick SOUKE AMAYA
Caroline TORTORICI
Caroline TORTORICI (12 élus) Comm'une Idée Nouvelle 		1 310 35,74%
  • Caroline TORTORICI
  • Didier DUCHEMIN
  • Béatrice MONTREER
  • Régis LECAMUS
  • Sophie CIEUTAT
  • Jonathan JOUANNE
  • Aurélie RAVENEL
  • Davy BOULMAY
  • Maud DUMONT
  • Vincent LACHIVER
  • Monique PIGNÉ
  • Jérôme LE CANU
Participation au scrutin Souleuvre en Bocage
Taux de participation 59,41%
Taux d'abstention 40,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,42%
Nombre de votants 3 889

Source : ministère de l’Intérieur

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