En direct

19:16 - Souleuvre en Bocage : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la ville de Souleuvre en Bocage, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,33%. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (79,77%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 4537 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,64%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,71%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Souleuvre en Bocage mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,84% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Souleuvre en Bocage aux municipales ? Le parti d'extrême droite récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Souleuvre en Bocage en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 30,87% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 47,92% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 23,15% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Souleuvre en Bocage comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 38,41% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 40,99% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 49,35% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Souleuvre en Bocage À l'occasion de cette élection municipale, le niveau de la participation pèsera sur les résultats de Souleuvre en Bocage. Pour rappel, la participation atteignait 31,60 % lors des municipales de 2020, un taux inférieur aux 44,7 % du pays alors qu'en raison du Covid, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. De longue date, les municipales demeurent pourtant, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les Français se mobilisent le plus massivement, s'agissant de choisir leur maire et leur président. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 75,66 %. Bien que ces élections nationales soient de nature différente comparativement aux scrutins locaux, les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 47,55 % au premier tour en 2022 à 69,80 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 50,92 % (51,49 % au national). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en retrait des urnes.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Souleuvre en Bocage Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Souleuvre en Bocage avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,41%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 16,77% des suffrages. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Souleuvre en Bocage plébiscitaient ensuite Nicolas Calbrix (Rassemblement National) avec 40,99% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 50,65%. La situation politique de Souleuvre en Bocage a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Souleuvre en Bocage : regard sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Souleuvre en Bocage soutenaient en priorité Elisabeth Borne (Ensemble !) avec 36,97% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,23% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Souleuvre en Bocage quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen en tête avec 30,87% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 29,54%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,08% pour Emmanuel Macron, contre 47,92% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Souleuvre en Bocage se positionne comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Quelle a été l'évolution de l'imposition à Souleuvre en Bocage avant les municipales ? À Souleuvre en Bocage, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne payée par foyer fiscal a atteint 672 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 556 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 47,01 % en 2024 (contre près de 21,03 % en 2020). Ce chiffre s'inscrit dans un panorama national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (soit + 1,2 point en quatre ans). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 155 740 € en 2024. Une somme loin des quelque 1,18846 million d'euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 19,10 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Une majorité Divers issue du résultat de l'élection de 2020 à Souleuvre en Bocage Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Souleuvre en Bocage se sont révélés très éclairants sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, la liste menée par Alain Declomesnil a logiquement engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Souleuvre en Bocage, cet équilibre pose les bases. Lors des résultats des élections ce dimanche soir, l'enjeu sera de savoir si une véritable opposition émerge face à cette domination. C'est sans doute dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à trouver.