Résultat municipale 2026 à Soullans (85300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Soullans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soullans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Soullans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent JOLLY
Vincent JOLLY (22 élus) D'UNION ET D'INTÉRÊT COMMUNAL 		1 475 57,57%
  • Vincent JOLLY
  • Anne-Douceline GUILLET
  • Jean-François CHOUIN
  • Myriam ROUXEL
  • Pascal GUITTONNEAU
  • Marie-France BERTAUD
  • Thierry LAMIS
  • Jacqueline THOUZEAU
  • Nicolas CHEVRIER
  • Fanny TOUZOT
  • David MARTINEAU
  • Céline MARTINEAU
  • Olivier GUYON
  • Sophie VOISIN
  • François CHAMPAIN
  • Mélanie DELAVELLE
  • Alain BILLET
  • Justine BERNARD
  • Guillaume CLAUTOUR
  • Jessica GUYON
  • Michel DUBIN
  • Chloé MULLER
Charlotte ROUSSET
Charlotte ROUSSET (5 élus) ENSEMBLE POUR SOULLANS 		1 087 42,43%
  • Charlotte ROUSSET
  • Frédéric HERCBERG
  • Meghann LOGEAIS
  • Julien FALGUIERES
  • Valérie BIZOT
Participation au scrutin Soullans
Taux de participation 66,20%
Taux d'abstention 33,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Nombre de votants 2 640

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Vendée ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Vendée. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Soullans