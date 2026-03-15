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19:20 - Soullans aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La démographie et le profil socio-économique de Soullans contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Dans la ville, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,39% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (17,97%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2786 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,78%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,20%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Soullans mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,25% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Vers une avancée du RN à Soullans aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Soullans en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 28,56% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,30% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 25,12% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste arrachait 45,17% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,35% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,01% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il clôturera le scrutin avec 48,72% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Soullans ? En marge des municipales de 2026, le degré de la participation agira lourdement sur les résultats de Soullans. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 43,98 % lors des municipales de 2020, un score dans la norme, de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 80,07 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 54,38 % des électeurs (soit environ 2 090 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,99 %, bien au-delà des 49,41 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une commune civiquement engagée au regard des moyennes nationales.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Soullans en 2024 Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Soullans avaient propulsé aux avants-postes Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) avec 40,01% au premier tour, devant Stéphane Buchou (Ensemble !) avec 29,87%. Mais c'est finalement Stéphane Buchou (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 51,28% des suffrages exprimés. Les élections européennes précédemment à Soullans avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (38,35%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,65% des suffrages. La préférence des électeurs de Soullans a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - À Soullans, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le centre L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Soullans s'affirme comme un fief de la majorité présidentielle. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Soullans plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,40% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 28,56%. Lors de la finale de l'élection à Soullans, les électeurs accordaient 54,70% pour Emmanuel Macron, contre 45,30% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Soullans plébiscitaient Stéphane Buchou (Ensemble !) avec 33,08% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphane Buchou virant de nouveau en tête avec 54,83% des voix.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en baisse à Soullans À Soullans, où les taxes locales ont reculé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 20,62 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 110 160 € la même année. Une somme loin des 1,14833 million d'euros engrangés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Soullans est passé à un peu plus de 30,64 % en 2024 (contre 13,08 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Soullans s'est établi à environ 587 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 678 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Jean-Michel Rouille à Soullans S'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Soullans peut être éclairant. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Michel Rouille (Divers droite) a distancé ses adversaires en recueillant 1 189 soutiens (76,75%). Deuxième, Loreleï Villeret (Divers gauche) a rassemblé 360 bulletins valides (23,24%). Cette victoire au premier tour de Jean-Michel Rouille a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Soullans, ce décor constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront démultiplier les scores ce dimanche afin de contester cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.