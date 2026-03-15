Résultat municipale 2026 à Sourcieux-les-Mines (69210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sourcieux-les-Mines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sourcieux-les-Mines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sourcieux-les-Mines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume ARNOLD
Guillaume ARNOLD (15 élus) Sourcieux en avant 		557 55,31%
  • Guillaume ARNOLD
  • Karinne JARRY
  • Frédéric TERRISSE
  • Agathe PELLISSIER
  • Christian COMBY
  • Laure GILLET
  • Sylvain AUBERT
  • Anne GENIN
  • Matthieu DUPERRET
  • Hélène BESSARD
  • Thierry HARDY
  • Mathilde GRESSOT
  • Mathieu BUFFELARD
  • Ségolène DE MONTGOLFIER
  • John MUMFORD
Lucie MONCOUTIÉ
Lucie MONCOUTIÉ (4 élus) UNIS POUR SOURCIEUX 		450 44,69%
  • Lucie MONCOUTIÉ
  • Christian MONTCHARMONT
  • Marie-Thérèse DENOYEL
  • Jérôme GRAËL
Participation au scrutin Sourcieux-les-Mines
Taux de participation 63,00%
Taux d'abstention 37,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,20%
Nombre de votants 1 025

Source : ministère de l’Intérieur

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