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19:19 - Dynamique électorale à Sourcieux-les-Mines : une analyse socio-démographique La structure démographique et socio-économique de Sourcieux-les-Mines façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des municipales. Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,37% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 31,50%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (13,41%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,76%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (48,93%), témoignent d'une population instruite à Sourcieux-les-Mines, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Le RN avance à Sourcieux-les-Mines Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Sourcieux-les-Mines en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 21,38% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 38,71% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 17,11% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Sourcieux-les-Mines comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,12% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,98% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 36,74% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 29,89 % à Sourcieux-les-Mines aux dernières municipales Aux municipales de 2020 à Sourcieux-les-Mines, l'abstention était allée jusqu'à 70,11 % au premier round (un score notable). C'étaient 445 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 15,92 % des habitants en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 43,96 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 21,31 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 37,72 %. Ce retour sur la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux moyennes françaises. En ce jour de municipale à Sourcieux-les-Mines, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - En 2024, Sourcieux-les-Mines a choisi la droite La situation politique de Sourcieux-les-Mines a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,12%). Les législatives à Sourcieux-les-Mines qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Jonathan Gery (Rassemblement National) aux avants-postes avec 32,98% au premier tour, devant Anne Reymbaut (Union de la gauche) avec 27,58%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Anne Reymbaut (Union de la gauche), avec 38,18%.

14:57 - Les électeurs de Sourcieux-les-Mines avaient clairement privilégié le centre il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Sourcieux-les-Mines s'affirme comme une ville acquise au bloc central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sourcieux-les-Mines voyait en effet Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 31,69% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 21,38%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,29% pour Emmanuel Macron, contre 38,71% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Sourcieux-les-Mines portaient leur choix sur Dominique Despras (Ensemble !) avec 28,82% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Dominique Despras virant de nouveau en tête avec 58,43% des voix.

12:58 - La fiscalité locale à Sourcieux-les-Mines, un enjeu électoral ? Pour ce qui est des contributions locales à Sourcieux-les-Mines, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté environ 672 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 759 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 32,88 % en 2024 (contre 21,85 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 19 400 euros en 2024. Une somme loin des 410 700 euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,47 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Sourcieux-les-Mines Les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par le verdict du dernier scrutin communal à Sourcieux-les-Mines. Sans aucune opposition, 'Sourcieux, en avant !' a naturellement rassemblé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette municipale 2026 à Sourcieux-les-Mines, ce décor sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux après ce scrutin sans réelle compétition. Un élément de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été apporté avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).