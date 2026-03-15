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19:18 - Les enjeux locaux de Souvigné : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Souvigné comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 932 habitants répartis dans 425 logements, ce bourg présente une densité de 38 habitants/km². Ses 68 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans le bourg, 21,57% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 24,27% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,62% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 606,85 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Souvigné, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Quel poids pour le RN à Souvigné lors des dernières élections ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à Souvigné en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 36,82% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,54% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 37,33% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste arrachait 63,74% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 43,20% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 47,11% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course en tête avec 56,25% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Sabine Thillaye.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Souvigné au crible Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 358 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Souvigné, correspondant à un taux de participation de 57,74 % (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale) alors qu'en raison de la pandémie du Covid, bon nombre d'électeurs avaient préféré rester à l'écart. Historiquement, les élections municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent en masse, puisqu'il s'agit de choisir leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 528 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 80,61 % de participation. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 46,96 % au premier tour en 2022 à 69,26 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 50,86 % (51,49 % en France). Ce retour sur la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une ville civiquement engagée par rapport aux moyennes françaises. Pour ces municipales, cette réalité à Souvigné sera quoi qu'il en soit fondamentale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à Souvigné ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Souvigné. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (43,20%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Souvigné avaient ensuite favorisé François Ducamp (Rassemblement National) avec 47,11% au premier tour, devant Marina Coccia (Union de la gauche) avec 20,34%. Le second tour avait confirmé ce résultat, François Ducamp culminant à 56,25% des votes localement.

14:57 - Dernière présidentielle à Souvigné : ce qu'il faut retenir Globalement, le paysage électoral fait de Souvigné un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Souvigné tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 36,82% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 20,16%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,54% pour Marine Le Pen, contre 42,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Souvigné soutenaient en priorité Ambre Louisin (RN) avec 37,33% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,74%.

12:58 - Les impôts à Souvigné : une dynamique en hausse depuis 2020 Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Souvigné, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 13,83 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 11 400 euros environ, loin des 107 600 € récoltés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Souvigné s'est établi à 34,56 % en 2024 (contre 18,08 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Souvigné a atteint 583 euros en 2024 contre 522 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 à Souvigné : retour sur une élection très disputée Les résultats des élections municipales de 2020 à Souvigné ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Dans la commune, le vote s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée, laissant ainsi aux votants la possibilité de barrer ou ajouter des noms. 13 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. Chrystophe Aubert a obtenu la première place avec 213 voix (61,03%). Ensuite, Jean-Pierre Léon a capté 209 voix (59,88%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Johanna Refourd, rassemblant 58,73% des voix. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 17 participants. A ce deuxième tour, Maëva Vannier a terminé en tête avec 51,02% des votes, suivi par Adrien Bigot avec 50,00% des votants et Joël Lorion obtenant 48,97% des bulletins. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Lors de cette nouvelle élection 2026 à Souvigné, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si spéciale. À la suite d' une réforme des règles électorales, il est toutefois important de souligner que l'élection par liste s'est généralisée dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant à présent les candidatures individuelles.