Résultat municipale 2026 à Souvigné (37330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Souvigné [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Souvigné a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Souvigné, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Souvigné [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chrystophe AUBERT (12 élus) VIVRE ET AGIR ENSEMBLE A SOUVIGNE
|271
|58,53%
|
|Audrey VIRTON (3 élus) ENSEMBLE POUR SOUVIGNE
|192
|41,47%
|
|Participation au scrutin
|Souvigné
|Taux de participation
|65,69%
|Taux d'abstention
|34,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Nombre de votants
|473
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Souvigné [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Souvigné en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Souvigné
19:18 - Les enjeux locaux de Souvigné : tour d'horizon démographique
Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Souvigné comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 932 habitants répartis dans 425 logements, ce bourg présente une densité de 38 habitants/km². Ses 68 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans le bourg, 21,57% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 24,27% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,62% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 606,85 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Souvigné, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.
17:57 - Quel poids pour le RN à Souvigné lors des dernières élections ?
Le Rassemblement national n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à Souvigné en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 36,82% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,54% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 37,33% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste arrachait 63,74% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 43,20% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 47,11% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course en tête avec 56,25% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Sabine Thillaye.
16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Souvigné au crible
Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 358 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Souvigné, correspondant à un taux de participation de 57,74 % (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale) alors qu'en raison de la pandémie du Covid, bon nombre d'électeurs avaient préféré rester à l'écart. Historiquement, les élections municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent en masse, puisqu'il s'agit de choisir leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 528 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 80,61 % de participation. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 46,96 % au premier tour en 2022 à 69,26 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 50,86 % (51,49 % en France). Ce retour sur la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une ville civiquement engagée par rapport aux moyennes françaises. Pour ces municipales, cette réalité à Souvigné sera quoi qu'il en soit fondamentale dans la conclusion du scrutin.
15:59 - Quel bilan pour 2024 à Souvigné ?
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Souvigné. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (43,20%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Souvigné avaient ensuite favorisé François Ducamp (Rassemblement National) avec 47,11% au premier tour, devant Marina Coccia (Union de la gauche) avec 20,34%. Le second tour avait confirmé ce résultat, François Ducamp culminant à 56,25% des votes localement.
14:57 - Dernière présidentielle à Souvigné : ce qu'il faut retenir
Globalement, le paysage électoral fait de Souvigné un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Souvigné tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 36,82% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 20,16%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,54% pour Marine Le Pen, contre 42,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Souvigné soutenaient en priorité Ambre Louisin (RN) avec 37,33% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,74%.
12:58 - Les impôts à Souvigné : une dynamique en hausse depuis 2020
Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Souvigné, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 13,83 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 11 400 euros environ, loin des 107 600 € récoltés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Souvigné s'est établi à 34,56 % en 2024 (contre 18,08 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Souvigné a atteint 583 euros en 2024 contre 522 euros en début de mandat.
11:59 - Élections de 2020 à Souvigné : retour sur une élection très disputée
Les résultats des élections municipales de 2020 à Souvigné ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Dans la commune, le vote s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée, laissant ainsi aux votants la possibilité de barrer ou ajouter des noms. 13 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. Chrystophe Aubert a obtenu la première place avec 213 voix (61,03%). Ensuite, Jean-Pierre Léon a capté 209 voix (59,88%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Johanna Refourd, rassemblant 58,73% des voix. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 17 participants. A ce deuxième tour, Maëva Vannier a terminé en tête avec 51,02% des votes, suivi par Adrien Bigot avec 50,00% des votants et Joël Lorion obtenant 48,97% des bulletins. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Lors de cette nouvelle élection 2026 à Souvigné, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si spéciale. À la suite d' une réforme des règles électorales, il est toutefois important de souligner que l'élection par liste s'est généralisée dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant à présent les candidatures individuelles.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Souvigné
A l'occasion des municipales 2026, les nouveaux représentants locaux vont être désignés lors d'un scrutin de liste à deux tours. En d'autres termes, ce dimanche, les Français vont devoir choisir parmi les différents candidats de leur commune et cette fois, le recours au panachage est désormais exclu dans les communes de moins de mille habitants. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Souvigné sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Vous retrouverez les résultats à Souvigné ici dès 20 h.
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