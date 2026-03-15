Résultat municipale 2026 à Souvigné (37330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Souvigné a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Souvigné, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Souvigné [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Chrystophe AUBERT
Chrystophe AUBERT (12 élus) VIVRE ET AGIR ENSEMBLE A SOUVIGNE 		271 58,53%
  • Chrystophe AUBERT
  • Marine DRANCOURT
  • Michel THIBAULT
  • Brigitte BOISTARD
  • Jimmy LEGENDRE
  • Sylvie GUICHARD
  • Thierry DORISE
  • Marie-Louise PERROTIN
  • Jean-Louis BELGRAND
  • Sabine THIBAULT
  • Julien BRUNEAU
  • Justine BESNARD
Audrey VIRTON
Audrey VIRTON (3 élus) ENSEMBLE POUR SOUVIGNE 		192 41,47%
  • Audrey VIRTON
  • José MOREIRA
  • Johanna REFOURD
Participation au scrutin Souvigné
Taux de participation 65,69%
Taux d'abstention 34,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 473

Source : ministère de l’Intérieur

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