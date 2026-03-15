Résultat municipale 2026 à Souvigny (03210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Souvigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Souvigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Souvigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel BARBARIN
Michel BARBARIN (16 élus) Souvigny à venir 		522 64,21%
  • Michel BARBARIN
  • Michèle VAGNE
  • Jean-Paul PETIT
  • Nathalie BIDAUT
  • Hugues BONNEAU
  • Isabelle BERNADAT
  • Thibault CHATARD-BAPTISTE
  • Jocelyne DESPHELIPON
  • Daniel LACARIN
  • Cathy MELY
  • Clément GUILLAUMIN
  • Céline VERNAUDON
  • Vincent RONDEPIERRE
  • Armanda LERO
  • Patrick COMBAULT
  • Françoise BOUCLIER
Julien DEVAUX
Julien DEVAUX (3 élus) Nouveau souffle pour souvigny 		291 35,79%
  • Julien DEVAUX
  • Erika LABONNE
  • Jean Claude MAREMBERT
Participation au scrutin Souvigny
Taux de participation 63,03%
Taux d'abstention 36,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 854

Source : ministère de l’Intérieur

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