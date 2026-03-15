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19:16 - Souvigny aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Souvigny, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 1 012 logements pour 1 717 habitants, la densité de la ville est de 39 hab par km². Avec 125 entreprises, Souvigny permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (69,57%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,43% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 46,44% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 774,52 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, à Souvigny, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Souvigny Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Souvigny il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 27,91% des suffrages lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,53% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 17,34% au parti lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Souvigny comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,38% aux élections européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 41,58% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 50,11% lors du vote final, synonyme d'élection de Yannick Monnet.

16:58 - La commune de Souvigny plutôt mobilisée lors des élections En ce jour d'élection municipale à Souvigny, la mobilisation sera décortiquée. Les archives de 2020 indiquent que 848 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 62,40 %, largement au-dessus des 44,7 % nationaux, l'épidémie de Covid-19 ayant impacté fortement la compétition. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 79,65 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 59,26 % des électeurs (soit environ 786 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,53 %, bien au-delà des 55,72 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - À Souvigny, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Au printemps 2024, les élections législatives à Souvigny avaient propulsé aux avants-postes Anne-Marie Thès (Rassemblement National) avec 41,58% au premier tour, devant Yannick Monnet (Union de la gauche) avec 32,62%. Le second round n'a pas changé grand chose, Anne-Marie Thès culminant à 50,11% des votes dans la localité. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Souvigny avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (38,38%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 12,14% des suffrages. Le panorama politique de Souvigny a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Souvigny : regard sur les scores de la dernière présidentielle Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Souvigny privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (27,91%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 21,80%. Lors de la finale de l'élection à Souvigny, les électeurs accordaient 51,53% pour Marine Le Pen, contre 48,47% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Souvigny portaient leur choix sur Yannick Monnet (Nupes) avec 37,10% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,20%. Globalement, ce paysage électoral fait de Souvigny un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les premières élections municipales à Souvigny depuis la réforme fiscale Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Souvigny, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 15,64 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 48 000 euros. Un apport qui est loin des 318 100 euros engrangés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Souvigny a évolué pour se fixer à près de 43,54 % en 2024 (contre 20,67 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Souvigny a atteint 1 011 € en 2024 (contre 756 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Souvigny À Souvigny, lors des élections municipales il y a six ans, les résultats ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Michel Barbarin a distancé ses concurrents en récoltant 486 bulletins (58,90%). Derrière, Jean-Claude Albucher a rassemblé 339 suffrages en sa faveur (41,09%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Souvigny, cette dynamique pose les bases. Ce succès éclatant place l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.