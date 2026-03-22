Résultat municipale 2026 à Soyaux (16800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Soyaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soyaux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Soyaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François NEBOUT
François NEBOUT (26 élus) Ensemble préparons l'avenir 		1 448 49,73%
  • François NEBOUT
  • Fadilla DAHMANI
  • Jérôme GRIMAL
  • Nadia KHOUMAME
  • Cédric JEGOU
  • Isabelle BOURIAU
  • Yassin BOUTEMMANI
  • Nathalie DURANDET
  • Christophe MONTEIRO
  • Annie MARAIS
  • Aurélien FRANC
  • Clémence BOUDET
  • Pierre ALLORY
  • Claudine DUMARGUE
  • Pascal BUCHEMEYER
  • Marie-Laure DUMONT
  • Joseph OMBALA
  • Lysiane ROUYER
  • Benjamin NEDELEC
  • Pauline PONTHOREAU
  • David DENIS
  • Lucile GAILLARD
  • Patrick PIERRE
  • Marie-Luce LAIZET
  • Joseph MANFREDI
  • Laury MONET
Frédéric CROS
Frédéric CROS (4 élus) UNIS POUR SOYAUX 		794 27,27%
  • Frédéric CROS
  • Christine DALLA VALLE
  • Antoine NAHAT
  • Aurore MENET
William JACQUILLARD
William JACQUILLARD (2 élus) SOYAUX COLLECTIF 2026 		365 12,53%
  • William JACQUILLARD
  • Beverley GENTY
Sulay CHAZETTE
Sulay CHAZETTE (1 élu) SOYAUX POPULAIRE 		305 10,47%
  • Sulay CHAZETTE
Participation au scrutin Soyaux
Taux de participation 47,72%
Taux d'abstention 52,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 2 962

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Soyaux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François NEBOUT
François NEBOUT (Ballotage) Ensemble préparons l'avenir 		1 467 48,50%
Frédéric CROS
Frédéric CROS (Ballotage) UNIS POUR SOYAUX 		837 27,67%
William JACQUILLARD
William JACQUILLARD (Ballotage) SOYAUX COLLECTIF 2026 		377 12,46%
Sulay CHAZETTE
Sulay CHAZETTE (Ballotage) SOYAUX POPULAIRE 		344 11,37%
Participation au scrutin Soyaux
Taux de participation 49,83%
Taux d'abstention 50,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 3 093

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