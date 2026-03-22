Résultat municipale 2026 à Soyaux (16800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Soyaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Soyaux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Soyaux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François NEBOUT (26 élus) Ensemble préparons l'avenir
|1 448
|49,73%
|
|Frédéric CROS (4 élus) UNIS POUR SOYAUX
|794
|27,27%
|
|William JACQUILLARD (2 élus) SOYAUX COLLECTIF 2026
|365
|12,53%
|
|Sulay CHAZETTE (1 élu) SOYAUX POPULAIRE
|305
|10,47%
|
|Participation au scrutin
|Soyaux
|Taux de participation
|47,72%
|Taux d'abstention
|52,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|2 962
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Soyaux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François NEBOUT (Ballotage) Ensemble préparons l'avenir
|1 467
|48,50%
|Frédéric CROS (Ballotage) UNIS POUR SOYAUX
|837
|27,67%
|William JACQUILLARD (Ballotage) SOYAUX COLLECTIF 2026
|377
|12,46%
|Sulay CHAZETTE (Ballotage) SOYAUX POPULAIRE
|344
|11,37%
|Participation au scrutin
|Soyaux
|Taux de participation
|49,83%
|Taux d'abstention
|50,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|3 093
Election municipale 2026 à Soyaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Soyaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Soyaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Soyaux
18:36 - Comment Soyaux a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Soyaux, les choix s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (25,99%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite René Pilato (Union de la gauche) en tête avec 38,71% au premier tour, devant Thomas Mesnier (Horizons) avec 29,60%. Le second round n'a pas changé grand chose, René Pilato culminant à 42,88% des voix dans la localité. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle donc que Soyaux demeurait à l'époque une zone sans vote prédéterminé, solidifiant son ancrage.
15:57 - Les résultats des dernières élections municipales à Soyaux
Quel avait été le résultat des élections municipales précédentes à Soyaux ? Dès le premier tour de scrutin, François Nebout (Divers droite) a pris la première place en obtenant 38,58% des soutiens. À ses trousses, Frédéric Cros (Divers droite) a rassemblé 27,55% des voix. Cédric Jegou (Divers centre) était troisième, rassemblant 503 voix (20,87%). Un large retard. Faute de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes candidates. François Nebout l'a finalement emporté avec 41,22% des voix, face à Frédéric Cros avec 675 votants (29,82%) et Cédric Jegou réunissant 19,26% des votants. La supériorité de la liste 'Soyaux passionnement' s'est amplifiée pour se transformer en un succès écrasant. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Frédéric Cros a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 11 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
13:58 - Une quadrangulaire pour le 2e tour de l'élection municipale de Soyaux
Comme le précisent les candidatures pour le second tour communiquées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc la mission de départager François Nebout, William Jacquillard, Sulay Chazette et Frédéric Cros ce 22 mars. Les 7 bureaux de vote de la ville de Soyaux seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux votants de s'exprimer.
11:59 - Un premier constat à Soyaux avec les résultats du 1er tour
François Nebout (Divers centre) a remporté le premier volet des élections municipales 2026 à Soyaux la semaine dernière, avec 48,50 % des suffrages exprimés. À sa suite, Frédéric Cros est arrivé en deuxième position avec 27,67 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. François Nebout a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a amélioré aussi légèrement son score de 9,92 points. Par ailleurs, avec 12,46 %, William Jacquillard (Divers gauche) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Sulay Chazette, avec la nuance La France insoumise, a terminé avec 11,37 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Soyaux, le vote a vu 49,83 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
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