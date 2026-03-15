Résultat municipale 2026 à Spicheren (57350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Spicheren a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Spicheren, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Spicheren [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian VILIMEK
Christian VILIMEK (18 élus) Unis pour un nouvel élan 		710 53,46%
  • Christian VILIMEK
  • Laetitia DIETSCH-EGLOFF
  • David MEYER
  • Rosine OUADAH
  • Dominique DECKER
  • Patricia TONNELIER
  • Anthony POURIN
  • Britta KARSTEN
  • Emmanuel-Dominique KNOLL
  • Carmen MEYER
  • Fabrice KNOLL
  • Anne MEYER
  • Bertrand QUIRIN
  • Luana CATANIA
  • Jérôme GREFF
  • Laure Lydie Rose Lucie CITRO
  • Loïc Etienne EISENBARTH
  • Sabrina RENAULT
Claude KLEIN
Claude KLEIN (5 élus) L'expérience d'aujourd'hui pour les projets de demain 		618 46,54%
  • Claude KLEIN
  • Claudine KLEIN
  • Stéphane KNOLL
  • Jacqueline BOUSCH
  • Patrice KALIS
Participation au scrutin Spicheren
Taux de participation 65,20%
Taux d'abstention 34,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 1 364

Source : ministère de l’Intérieur

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