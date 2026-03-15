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19:19 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Spicheren Quel portrait faire de Spicheren, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 3 180 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 119 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 14,47% des résidents sont des enfants, et 31,71% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 890 résidents étrangers, soit 27,99% de la population, favorise son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 6,63%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 42 207 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Spicheren, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN en position de force à Spicheren pour la municipale 2026 Le parti à la flamme n'était pas représenté à la dernière municipale à Spicheren en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 31,49% des votes lors du tour de chauffe, puis talonnait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,57% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 25,06% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN réunissait 49,93% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 39,73% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,89% pour le RN. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Kévin Pfeffer.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 59,75 % de participation L'abstention des électeurs à Spicheren sera l'un des pivots de cette élection municipale. Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 40,25 % des inscrits, un niveau très bas, de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause du Covid. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 23,96 % dans la ville (la participation grimpant à 76,04 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 50,37 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 33,20 % au premier tour, contre 54,46 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Spicheren ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Spicheren. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Spicheren avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,73%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 17,45% des votes. Kévin Pfeffer (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Spicheren près d'un mois plus tard avec 47,89%. Alexandre Cassaro (Les Républicains) était à la deuxième place avec 29,59%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs l'affaire directement dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (50,90%).

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Spicheren ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Spicheren accordaient leurs suffrages à Kévin Pfeffer (RN) avec 25,06% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Christophe Arend (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,07% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Spicheren quelques semaines plus tôt était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 31,49% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 28,81%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,43% pour Emmanuel Macron, contre 49,57% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Constat clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Spicheren Sur le plan de la fiscalité locale de Spicheren, le produit fiscal par foyer s'est établi à 555 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 451 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 26,06 % en 2024 (contre 10,90 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 25 100 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 458 200 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 11,78 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Spicheren À Spicheren, les résultats des municipales précédentes ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin, Claude Klein a distancé ses concurrents en recueillant 53,78% des bulletins. À sa poursuite, Jean Jung a rassemblé 46,21% des votes. Ce triomphe au premier tour a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Spicheren, ce décor pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.