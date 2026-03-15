Résultat de l'élection municipale 2026 à Stains : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Stains

Tête de listeListe
Colette Lévêque
Colette Lévêque Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER ET AGIR POUR STAINS
  • Colette Lévêque
  • Franck Gregoire
  • Gordana Muhar
  • Clément Thomas Brebou
  • Clara Jimenez
  • Pascal Akué
  • Awa Traore
  • Teddy Polo Franco
  • Maribel Quiros
  • Olivier Delarue
  • Danielle Dupire
  • André Poss
  • Isabelle Tranquille
  • Gérard Popoff
  • Sandrine Humbert
  • Daniel-Georgel Gabor
  • Francisca Casero Maxedo
  • Thierry Gutierrez
  • Jeanine Choisy
  • Xavier Tulliez
  • Jeannette Chapelet
  • Mladen Mikic
  • Marie Pean
  • Jean-Jacques Bucquet
  • Marie-Ange Gomez
  • René Michel
  • Maria Correira
  • Abdel-Rhani Berkouche
  • Monique Gregoire
  • Thierry Bardot
  • Catherine Ringenbach
  • Clovis Delarue
  • Louisa Alloun
  • Braham Alloun
  • Lydia Deloison
  • Gabriel Garcia
  • Nicole Lezra
  • Jean-Claude Dussart
  • Marie Camagouva
  • Christian Foubert
  • Nadine Perrier
  • Thierry Monnier
  • Marlène Simioneck
Jamal Souadji
Jamal Souadji Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR STAINS
  • Jamal Souadji
  • Sam Tbahriti
  • Mohammed Merzouk
  • Nasteho Aden
  • Anis Mahnaoui
  • Marie-Eve Point-Du-Jour
  • Gregory Castro
  • Hadoun Soumare
  • Ali Hadjara
  • Nuray Akcay
  • Haroon Mohammad Ahsan
  • Jessica Lepaire
  • Oumarou Camara
  • Katy Ndiaye
  • Serge Ciga
  • Khadidja Tayeb
  • Stephane Canry
  • Maja Milosevic
  • Gilles Souply
  • Shahynes Souadji
  • John Cherqui
  • Asnath Pierre
  • Youssouf Diarra
  • Majdouline Khiali
  • Nael Nouioua
  • Arwa Guiad
  • Toussaint Eyoka Injombolo
  • Stephanie Kilchenstein
  • Malek Rebhi
  • Khoudiedou Diawara
  • Adrian Sas
  • Cheinna Bouchaib
  • Philippe Zinoune
  • Manal Ziani
  • Karim Ben-El-Mangari
  • Saima Saleem
  • Nordine Boubekeur
  • Nadia Mahiedine
  • Djae M'Bae
  • Takwa Guiad
  • Fodil Mezouar
  • Sira Sissoko
  • Ylies Serraf
  • Yamina Makhlouf
Hulya Aksoy
Hulya Aksoy Liste divers centre
Réveillons Stains
  • Hulya Aksoy
  • Abdelhakim Dous
  • Selimata Diarra
  • Salim Smaïli
  • Gulzelal Kara
  • Christopher Dibathia
  • Isabella Italia Ridolfi
  • Tony Frédéric Vilmaure
  • Yamna Ouraiss
  • William Jacob Ben Loulou
  • Saïda Renaï
  • Lucas Ranganayaguy Natchan
  • Svetoslava Todorova
  • Ünver Olan Yavuz
  • El Mas Bakir
  • Dragomir Vasilev Dimov
  • Valentina Trajkovic
  • Lyes Tine
  • Maria Tereza Delgado
  • Yves Joseph Tamarin
  • Alimato Sy
  • Thierry Pierre Babin
  • Sandra Santiago
  • Steven André Garcia
  • Juliette Honorine Boleor
  • Gérard Maurice Kamoise
  • Bambi N'Diaye
  • Azzedine Kaamouchi
  • Dalida Sahraoui
  • François Semi-Atakan öz
  • Özgü Caliskan
  • Mathias Sainte Rose
  • Seyran Gül
  • Walid Majidi
  • Souria Dous
  • Mourad Bardan
  • Aysen Ide
  • Umar Maqsood
  • Thérèse Deï
  • El Bekkay Chetouani
  • Satya Moutou
  • Walid Saouli
  • Mariam Diaby
Marie-Claude Goureau
Marie-Claude Goureau Liste des Républicains
Ensemble pour l'avenir de stains
  • Marie-Claude Goureau
  • Pierre Nestor
  • Sylvie Jeannot
  • Yassine Kachit
  • Cécile Nkolo-Maye
  • Tedj-Eddine Bouaiche
  • Martine Claverie
  • Jude Cherfily
  • Dalila Bouchekout
  • Jean Baudouin
  • Teragi Chevet
  • Judes Coumba
  • Dominique Lorin
  • Pascal Faye
  • Marie-Georges Gallicia
  • Madi Boina Boina
  • Evelyne Seeger
  • Rosan Verton
  • Sharon Ahwene
  • Armould Velmir
  • Carole Heber
  • Sebastien Clement
  • Martine Ferriere
  • Laurent Calligaro
  • Michelle Le Moall
  • Olivier Bigot
  • Naima Bencheikh
  • Audin Bosse
  • Nicole Desoubry
  • Claude Balengola
  • Nadiège Zaire
  • Duniere Manlius
  • Marie Thermonis
  • Luc Toutoute Fauconnier
  • Flore Jeremie
  • Jean Caudroit
  • Simphore Verton
  • Antonin Jacquet
  • Lakshmi Mandhub
  • Jean-Pierre Bascle
  • Sonia Drai
  • Pierre Romero
  • Pierrette Richaudeau
Marilyne Cosme
Marilyne Cosme Liste du Parti socialiste
ENGAGÉ.E.S POUR STAINS
  • Marilyne Cosme
  • Walter Prache
  • Nabila Akkouche
  • Mohamed Ghancy
  • Fatoumata Sylla
  • Selvam Breme
  • Guylaine Mourembles
  • Bembo Kama Mateta
  • Sevcan Ersan
  • Patrick Guillot
  • Chehrazad Belbachir
  • Claude Mafoula
  • Sandrine Garnier
  • Sylvain Digaro Lamaille
  • Laura Coutama
  • Patrice Couillerot
  • Florence Bulté
  • Mostafa Serhir
  • Binta Kebe
  • Yoann Stienne
  • Lydie Regent
  • Kazim Altun
  • Hawa Magassa
  • Sékou Konate
  • Emilie Geoffroy
  • André Prieto
  • Lindsey Bolivard
  • Adrien Verrecchia
  • Coryne Boulet
  • Cedric Ricard
  • Anissa Abisur
  • Bernard Stienne
  • Scherazade Aissa Abdi
  • Theo Costa
  • Nathalie Le Guevel
  • Jacques Le Mouël
  • Najia Amzal
  • Frantz Janvier
  • Adria Benatmane
  • Antonio Stephan
  • Vega Gilles
  • Kako Larbaneix
  • Maïmouna Koita
Azzédine Taïbi
Azzédine Taïbi Liste d'union à gauche
STAINS UNIE POUR DEMAIN
  • Azzédine Taïbi
  • Zaiha Nedjar
  • Géry Dykoka Ngolo
  • Maïmouna Haïdara
  • Abdelhak Ali Khodja
  • Chadiea Hamra
  • Mathieu Defrel
  • Liliane Varilhes
  • Abdelfattah Messoussi
  • Aziza Taarkoubte
  • Abdelkarim Zeggar
  • Irouia Said Ouma
  • Fodié Sidibe
  • Magda Jouini
  • Mehdi Messaï
  • Corinne Cambon
  • Jean-Claude de Souza
  • Christine Khebchi
  • Mohamed Diarra
  • Féliciane Kacy
  • Rabbani Khan
  • Claude Agnoly
  • Mamari Diarra
  • Fadila Laïdi
  • Aziz Bouyahia
  • Céline Mirambeau
  • Ahamada Saïd
  • Fatma Dore
  • Carlos Berrocoso
  • Nathalie Landez
  • Abdou Oumarou
  • Isabelle Galliot
  • Alfred Rochefort
  • Kaïna Chekkal
  • Chaker Brahmi
  • Imane Osmani
  • Nathanaël Le Moign
  • Sonia Ben Cheikh Ali
  • Jean-Noël Miche
  • Coralie Moigneau
  • Philippe Del Nero
  • Francine Moreau
  • Joël Boumnso
  • Line Teboul
  • Jean Ruscio
Souleymane Baradji
Souleymane Baradji Liste d'extrême-gauche
Dignité à Stains
  • Souleymane Baradji
  • Katia Milka Rakidzija
  • Guillaume Roger Robert Couchart
  • Aminata Sy
  • Karim Alain Donati
  • Dhaouia Beddaoui
  • Ishak Arrouf
  • Evelyne Cubilie
  • Dhuiaoudinne Abdillah
  • Raajitha Indrakumaran
  • Driss Chahed
  • Lydia Elmira
  • Chahine Aloui
  • Angelique Barbara Aguetaï
  • Besnik Sadriji
  • Sabrina Boutant
  • Mady Dabo
  • Charlene Wallabregue
  • Stephane Rosato
  • Kanza Badache
  • Chaher Abdou
  • Sandrine Michele Chuimert
  • Karifa Keita
  • Nassima Beddaoui
  • Curtis Olivier Ulrich Malanda-Malaki
  • Sarah Dupil
  • Walid Badache
  • Raathai Indrakumaran
  • Nicolas Amani Bogo
  • Mariama Soumano
  • Lassana Soumare
  • Baissa Cisse
  • Jonathan Carlos
  • Faouzia Mhoma
  • Nassim Hakkou
  • Namou Diaby
  • Ibrahim Kamagate
  • Jennifer Leone Annie Parent
  • Hamid Mellaz
  • Anita Todorovic
  • Billel Ibia
  • Assa Baradji
  • Abed-Samad Boukchour

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Azzédine Taïbi
Azzédine Taïbi (31 élus) Stains en commun 		2 749 57,88%
  • Azzédine Taïbi
  • Zaïha Nedjar
  • Gery Dykoka Ngolo
  • Nasteho Aden
  • Jean-Noël François Miche
  • Nabila Akkouche
  • Stéphane Lagrive
  • Farida Aoudia-Ammi
  • Abdelfattah Messoussi
  • Maïmouna Haïdara
  • Mathieu Defrel
  • Aziza Taarkoubte
  • Lamine Saïdane
  • Najia Amzal
  • Kassem Idir
  • Jeannine Le Bras
  • Abdelhak Ali Khodja
  • Fazya Oulmi
  • Abdelkarim Zeggar
  • Zaïtoune Bacar
  • Azyz Bouyahia
  • Nathalie Landez
  • Mehdi Messai
  • Claude Agnoly
  • Jean-Claude De Souza
  • Irouia Saïd Ouma
  • Fodié Sidibé
  • Nora Si Mohammed
  • Yvel Luexier
  • Céline Mirambeau
  • Alfred Rochefort
Julien Mugerin
Julien Mugerin (6 élus) Ensemble aimons stains 		1 434 30,19%
  • Julien Mugerin
  • Marie-Claude Goureau
  • David Chemmi
  • Sylvie Jeannot
  • Hasan Karadag
  • Evelyne Seeger
Christopher Dibathia
Christopher Dibathia (1 élu) Ensemble changeons notre avenir 		301 6,33%
  • Christopher Dibathia
Hamza Rabehi
Hamza Rabehi (1 élu) Agir plutôt que subir 		265 5,58%
  • Hamza Rabehi
Participation au scrutin Stains
Taux de participation 29,57%
Taux d'abstention 70,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 026

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Azzédine Taïbi
Azzédine Taïbi (30 élus) A gauche le nouvel elan populaire 		3 317 50,33%
  • Azzédine Taïbi
  • Angèle Dione
  • Philippe Le Naour
  • Najia Amzal
  • Larbi Lebib
  • Zaiha Nedjar
  • François Vigneron
  • Nadia Zehou
  • Olivier Mathis
  • Khalida Mostefa Sbaa
  • Gery Dykoka Ngolo
  • Nicole Riou
  • Lamine Saidane
  • Fabienne Tessier-Kergosien
  • Kassem Idir
  • Nabila Akkouche
  • Francis Morin
  • Karina Kellner
  • Michel Le Thomas
  • Favella Himeur
  • Jean-Claude De Souza
  • Lidia Amzal
  • Nicolas Stienne
  • Najewa Hammani
  • Abdelfattah Messoussi
  • Farida Aoudia-Ammi
  • Erol Ersan
  • Françoise Abderide
  • Mathieu Defrel
  • Afifa Guerrah
Julien Mugerin
Julien Mugerin (8 élus) Stains pour tous 		2 763 41,92%
  • Julien Mugerin
  • Marie-Claude Goureau
  • Madi Boina Boina
  • Evelyne Seeger
  • Laurent Tur
  • Sylvie Jeannot
  • Sean Nkolo Maye
  • Fatima Drider
Khader Abdellali
Khader Abdellali (1 élu) Force citoyenne 		510 7,73%
  • Khader Abdellali
Participation au scrutin Stains
Taux de participation 43,13%
Taux d'abstention 56,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,01%
Nombre de votants 7 087

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Azzédine Taïbi
Azzédine Taïbi A gauche le nouvel elan populaire 		2 843 49,57%
Julien Mugerin
Julien Mugerin Stains pour tous 		1 815 31,64%
Khader Abdellali
Khader Abdellali Force citoyenne 		743 12,95%
Line Teboul-Roques
Line Teboul-Roques Unité et résistance contre l'austérité soutenue par le poi 		334 5,82%
Participation au scrutin Stains
Taux de participation 38,95%
Taux d'abstention 61,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 10,40%
Nombre de votants 6 401

Villes voisines de Stains

En savoir plus sur Stains