Résultat de l'élection municipale 2026 à Stains : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Stains [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Stains sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Stains.
L'actu des élections municipales 2026 à Stains
13:46 - Les premières élections municipales à Stains depuis la réforme fiscale
Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Stains, le produit fiscal par ménage s'est établi à 984 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 1 039 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 41,19 % en 2024 (contre environ 24,90 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 389 690 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 10,72988 millions d'euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 25,82 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Stains ?
Lors des municipales il y a six ans à Stains, les résultats ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Azzédine Taïbi (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 57,88% des voix. À ses trousses, Julien Mugerin (Divers droite) a recueilli 30,19% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Christopher Dibathia (Divers), s'adjugeant 301 bulletins (6,33%). Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Stains, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Renverser une telle majorité représentera une tâche colossale pour l'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Stains, c'est aujourd'hui
Les 17 bureaux de vote de l'agglomération de Stains ferment à 20 h en prévision du dépouillement. En 2026, les électeurs de Stains sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Stains est affichée plus bas. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Stains
|Tête de listeListe
|
Colette Lévêque
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER ET AGIR POUR STAINS
|
|
Jamal Souadji
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR STAINS
|
|
Hulya Aksoy
Liste divers centre
Réveillons Stains
|
|
Marie-Claude Goureau
Liste des Républicains
Ensemble pour l'avenir de stains
|
|
Marilyne Cosme
Liste du Parti socialiste
ENGAGÉ.E.S POUR STAINS
|
|
Azzédine Taïbi
Liste d'union à gauche
STAINS UNIE POUR DEMAIN
|
|
Souleymane Baradji
Liste d'extrême-gauche
Dignité à Stains
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Azzédine Taïbi (31 élus) Stains en commun
|2 749
|57,88%
|
|Julien Mugerin (6 élus) Ensemble aimons stains
|1 434
|30,19%
|
|Christopher Dibathia (1 élu) Ensemble changeons notre avenir
|301
|6,33%
|
|Hamza Rabehi (1 élu) Agir plutôt que subir
|265
|5,58%
|
|Participation au scrutin
|Stains
|Taux de participation
|29,57%
|Taux d'abstention
|70,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 026
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Azzédine Taïbi (30 élus) A gauche le nouvel elan populaire
|3 317
|50,33%
|
|Julien Mugerin (8 élus) Stains pour tous
|2 763
|41,92%
|
|Khader Abdellali (1 élu) Force citoyenne
|510
|7,73%
|
|Participation au scrutin
|Stains
|Taux de participation
|43,13%
|Taux d'abstention
|56,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,01%
|Nombre de votants
|7 087
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Azzédine Taïbi A gauche le nouvel elan populaire
|2 843
|49,57%
|Julien Mugerin Stains pour tous
|1 815
|31,64%
|Khader Abdellali Force citoyenne
|743
|12,95%
|Line Teboul-Roques Unité et résistance contre l'austérité soutenue par le poi
|334
|5,82%
|Participation au scrutin
|Stains
|Taux de participation
|38,95%
|Taux d'abstention
|61,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|10,40%
|Nombre de votants
|6 401
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