Résultat de l'élection municipale 2026 à Stains : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Stains [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Stains sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Stains.
L'actu des élections municipales 2026 à Stains
11:52 - Azzédine Taïbi, Jamal Souadji et Souleymane Baradji forment le trio de tête à Stains
Lors du premier volet des municipales à Stains, avec une mobilisation inférieure à la moyenne française, le rendez-vous a mobilisé 37,03 % des électeurs dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Azzédine Taïbi (Union de la gauche) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 36,82 % des voix. À sa suite, Jamal Souadji (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 17,83 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Azzédine Taïbi a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a accusé une lourde baisse avec 21 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, avec 15,91 %, Souleymane Baradji (Extrême gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Marilyne Cosme, avec la nuance Parti socialiste, a obtenu 9,91 % des voix, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Stains
Le deuxième tour des élections municipales à Stains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jamal Souadji
Liste Divers
ENSEMBLE POUR STAINS
|
|
Azzédine Taïbi
Liste d'union à gauche
STAINS UNIE POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Stains
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Azzédine TAÏBI (Ballotage) STAINS UNIE POUR DEMAIN
|2 418
|36,82%
|Jamal SOUADJI (Ballotage) ENSEMBLE POUR STAINS
|1 171
|17,83%
|Souleymane BARADJI (Ballotage) Dignité à Stains
|1 045
|15,91%
|Marilyne COSME ENGAGÉ.E.S POUR STAINS
|651
|9,91%
|Hulya AKSOY Réveillons Stains
|490
|7,46%
|Colette LÉVÊQUE RASSEMBLER ET AGIR POUR STAINS
|422
|6,43%
|Marie-Claude GOUREAU Ensemble pour l'avenir de stains
|370
|5,63%
|Participation au scrutin
|Stains
|Taux de participation
|37,03%
|Taux d'abstention
|62,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 792
Source : ministère de l’Intérieur
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