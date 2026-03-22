Résultat de l'élection municipale 2026 à Stains : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Stains

Le deuxième tour des élections municipales à Stains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jamal Souadji
Jamal Souadji Liste Divers
ENSEMBLE POUR STAINS
  • Jamal Souadji
  • Dhaouia Beddaoui
  • Souleymane Baradji
  • Nasteho Aden
  • Mohammed Merzouk
  • Katia Milka Rakidzija
  • Karim Alain Donati
  • Hadoun Soumare
  • Ali Hadjara
  • Hulya Aksoy
  • Anis Mahnaoui
  • Marie-Eve Point-Du-Jour
  • Gregory Castro
  • Katy Ndiaye
  • Dhuiaoudinne Abdillah
  • Khadidja Tayeb
  • Haroon Mohammad Ahsan
  • Selimata Diarra
  • Abdelhakim Dous
  • Khoudiedou Diawara
  • Serge Ciga
  • Nuray Akcay
  • Youssouf Diarra
  • Majdouline Khiali
  • Stephane Canry
  • Maja Milosevic
  • Nael Nouioua
  • Jessica Lepaire
  • Toussaint Eyoka Injombolo
  • Asnath Pierre
  • Malek Rebhi
  • Cheinna Bouchaib
  • Adrian Sas
  • Arwa Guiad
  • Philippe Zinoune
  • Saima Saleem
  • Karim Ben-El-Mangari
  • Nadia Mahiedine
  • Nordine Boubekeur
  • Takwa Guiad
  • Gilles Souply
  • Sira Sissoko
  • John Cherqui
  • Shahynes Souadji
  • Ylies Serraf
Azzédine Taïbi
Azzédine Taïbi Liste d'union à gauche
STAINS UNIE POUR DEMAIN
  • Azzédine Taïbi
  • Zaiha Nedjar
  • Géry Dykoka Ngolo
  • Maïmouna Haïdara
  • Abdelhak Ali Khodja
  • Chadiea Hamra
  • Mathieu Defrel
  • Liliane Varilhes
  • Abdelfattah Messoussi
  • Aziza Taarkoubte
  • Abdelkarim Zeggar
  • Irouia Said Ouma
  • Fodié Sidibe
  • Magda Jouini
  • Mehdi Messaï
  • Corinne Cambon
  • Jean-Claude de Souza
  • Christine Khebchi
  • Mohamed Diarra
  • Féliciane Kacy
  • Rabbani Khan
  • Claude Agnoly
  • Mamari Diarra
  • Fadila Laïdi
  • Aziz Bouyahia
  • Céline Mirambeau
  • Ahamada Saïd
  • Fatma Dore
  • Carlos Berrocoso
  • Nathalie Landez
  • Abdou Oumarou
  • Isabelle Galliot
  • Alfred Rochefort
  • Kaïna Chekkal
  • Chaker Brahmi
  • Imane Osmani
  • Nathanaël Le Moign
  • Sonia Ben Cheikh Ali
  • Jean-Noël Miche
  • Coralie Moigneau
  • Philippe Del Nero
  • Francine Moreau
  • Joël Boumnso
  • Line Teboul
  • Jean Ruscio

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Stains

Tête de listeListe Voix % des voix
Azzédine TAÏBI
Azzédine TAÏBI (Ballotage) STAINS UNIE POUR DEMAIN 		2 418 36,82%
Jamal SOUADJI
Jamal SOUADJI (Ballotage) ENSEMBLE POUR STAINS 		1 171 17,83%
Souleymane BARADJI
Souleymane BARADJI (Ballotage) Dignité à Stains 		1 045 15,91%
Marilyne COSME
Marilyne COSME ENGAGÉ.E.S POUR STAINS 		651 9,91%
Hulya AKSOY
Hulya AKSOY Réveillons Stains 		490 7,46%
Colette LÉVÊQUE
Colette LÉVÊQUE RASSEMBLER ET AGIR POUR STAINS 		422 6,43%
Marie-Claude GOUREAU
Marie-Claude GOUREAU Ensemble pour l'avenir de stains 		370 5,63%
Participation au scrutin Stains
Taux de participation 37,03%
Taux d'abstention 62,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 792

Source : ministère de l’Intérieur

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