Résultat municipale 2026 à Stains (93240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Stains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Stains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Stains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Azzédine TAÏBI
Azzédine TAÏBI STAINS UNIE POUR DEMAIN 		2 418 36,82%
Jamal SOUADJI
Jamal SOUADJI ENSEMBLE POUR STAINS 		1 171 17,83%
Souleymane BARADJI
Souleymane BARADJI Dignité à Stains 		1 045 15,91%
Marilyne COSME
Marilyne COSME ENGAGÉ.E.S POUR STAINS 		651 9,91%
Hulya AKSOY
Hulya AKSOY Réveillons Stains 		490 7,46%
Colette LÉVÊQUE
Colette LÉVÊQUE RASSEMBLER ET AGIR POUR STAINS 		422 6,43%
Marie-Claude GOUREAU
Marie-Claude GOUREAU Ensemble pour l'avenir de stains 		370 5,63%
Participation au scrutin Stains
Taux de participation 37,03%
Taux d'abstention 62,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 792

Source : ministère de l’Intérieur

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