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19:21 - Démographie et politique à Stains, un lien étroit Comment les électeurs de Stains peuvent-ils affecter le résultat des élections municipales ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 25,99% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 3,55% ont plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 1 988 €/mois peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 31,34% et d'une population immigrée de 35,92% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 8,22% à Stains, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Élections de 2026 : vers une percée du RN à Stains ? Le Rassemblement national n'était pas représenté parmi les listes arrivées en tête lors des municipales à Stains il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 12,13% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 28,49% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 10,08% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Stains comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 16,90% aux élections européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 15,06% pour le Rassemblement national. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote final.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Stains aux municipales ? La désertion des bureaux de vote à Stains sera une variable majeure pour ces élections municipales 2026. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 70,43 % des électeurs, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale, nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 39,06 % des citoyens inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 68,44 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 50,18 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 70,59 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville se révèle visiblement comme une contrée assez abstentionniste.

15:59 - À Stains, les élections d'il y a deux ans en faveur de le bloc de gauche Lors du match européen de 2024, les citoyens de Stains avaient poussé en tête la liste menée par Manon Aubry avec 52,59% des bulletins. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Stains accordaient leurs suffrages à Soumya Bourouaha (Union de la gauche) avec 49,10% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Soumya Bourouaha culminant à 74,14% des voix localement. Le paysage politique de Stains a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre résolument de gauche.

14:57 - À Stains, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Stains plébiscitaient Azzédine Taïbi (DVG) avec 42,95% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Soumya Bourouaha (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 100,00%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Stains qui s'était déroulée en amont voyait Jean-Luc Mélenchon prendre la tête localement avec 60,20% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 15,93%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 71,51%, contre 28,49% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Stains s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les premières élections municipales à Stains depuis la réforme fiscale Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Stains, le produit fiscal par ménage s'est établi à 984 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 1 039 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 41,19 % en 2024 (contre environ 24,90 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 389 690 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 10,72988 millions d'euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 25,82 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Stains ? Lors des municipales il y a six ans à Stains, les résultats ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Azzédine Taïbi (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 57,88% des voix. À ses trousses, Julien Mugerin (Divers droite) a recueilli 30,19% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Christopher Dibathia (Divers), s'adjugeant 301 bulletins (6,33%). Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Stains, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Renverser une telle majorité représentera une tâche colossale pour l'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.