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19:19 - Comprendre l'électorat de Steene : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Steene, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 583 logements pour 1 385 habitants, la densité de la ville est de 135 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 55 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 734 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (9,26%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,66% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 45,68% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 270,04 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. À Steene, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le score du RN à Steene ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Steene en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 41,69% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 59,24% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 34,66% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste obtenait 51,72% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 49,58% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 52,77% pour le tout nouveau ticket ciottiste. C'est lui qui s'imposera avec 56,77% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Paul Christophe.

16:58 - À Steene, la participation s'annonce forte aux municipales L'abstention s'élevait à 38,15 % à Steene pour le premier tour des municipales de 2020, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux, en pleine épidémie à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 19,58 % des habitants en mesure de voter. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 50,05 % en 2022 à seulement 29,22 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 45,18 % (contre 48,51 % en France). Cette photographie de la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une localité moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre de la municipale 2026 à Steene, ce paramètre jouera en définitive un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Comment Steene a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Steene demeurait à l'époque une localité à dominante nationaliste. Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Steene avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,58%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 14,57% des suffrages. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Steene soutenaient en priorité Jean-Baptiste Gardes (Union de l'extrême droite) avec 52,77% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Baptiste Gardes culminant à 56,77% des voix dans la commune.

14:57 - Au regard des élections passées, Steene reste un territoire orienté vers l'extrême droite Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Steene accordaient leurs suffrages à Pierrette Cuvelier (RN) avec 34,66% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,72%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Steene qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 41,69% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 27,63%. Lors de la finale de l'élection à Steene, les électeurs accordaient 59,24% pour Marine Le Pen, contre 40,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Steene comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - À Steene, les impôts sont stables avant le scrutin Concernant la pression fiscale de Steene, le produit fiscal par foyer s'est établi à 551 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 509 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 35,20 % en 2024 (contre 11,91 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 2 090 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 215 900 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 20,97 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Le match de l'élection à Steene n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Steene est très révélatrice. Au terme du premier tour à l'époque, Alain Davroux a devancé tous ses adversaires avec 372 suffrages (57,85%). Juste derrière, Jean-Marie Rommelaere a capté 42,14% des votes. Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Steene, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, faire basculer une majorité aussi écrasante sera ce dimanche un défi herculéen, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.