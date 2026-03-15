Résultat municipale 2026 à Steene (59380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Steene a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Steene, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Steene [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain DAVROUX
Alain DAVROUX (13 élus) Unis, poursuivons ensemble 		588 74,81%
  • Alain DAVROUX
  • Maryse DEVROE
  • Benjamin DENOYELLE
  • Patricia DOUAY
  • Samuel DEGEZELLE
  • Marianne DRIEUX
  • Pierre DELBAERE
  • Émeline OBERT
  • Jeremy POY
  • Édith DEWAELE
  • Guillaume TOURILLON
  • Stéphanie VANBOSSEL
  • Nathan MARY
Estelle ACHTE
Estelle ACHTE (2 élus) Bien vivre à Steene 		198 25,19%
  • Estelle ACHTE
  • Laurent DEBRUYNE
Participation au scrutin Steene
Taux de participation 75,07%
Taux d'abstention 24,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 807

Source : ministère de l’Intérieur

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