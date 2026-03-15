Résultat de l'élection municipale 2026 à Stiring-Wendel : les infos en direct

Programme de Josiane Marison à Stiring-Wendel (UNE MAIRE ET UN DÉPUTÉ POUR STIRING-WENDEL)

Équipe municipale

La liste présente une équipe unie et compétente, composée de femmes et d'hommes issus de tous les quartiers de Stiring-Wendel. Sous la direction de Josiane MARISON et Kévin PFEFFER, cette équipe se veut proche des habitants et engagée pour l'intérêt des Stiringeois. Leur objectif est de repartir sur des bases solides pour assurer un avenir meilleur à la commune.

Priorités pour Stiring-Wendel

Le programme met en avant dix priorités visant à redonner un nouveau souffle à Stiring-Wendel. Parmi celles-ci, on trouve l'amélioration de la sécurité, la transformation de la rue Nationale, et le soutien aux clubs et équipements locaux. Ces initiatives visent à améliorer le cadre de vie et à renforcer le lien social au sein de la communauté.

Engagement pour la sécurité

La sécurité est un enjeu majeur pour l'équipe, qui souhaite garantir la protection des routes, des passages piétons et des biens publics. Des mesures concrètes seront mises en place pour assurer la sécurité de tous les habitants. L'engagement de Kévin PFEFFER en tant que député renforce cette volonté de créer un environnement sûr pour les Stiringeois.

Modernisation et écologie

Le programme inclut également des initiatives écologiques, telles que l'éclairage public 100 % LED, visant à rendre Stiring-Wendel plus moderne et moins coûteuse. La végétalisation des espaces publics et le plan de rénovation des rues sont des éléments clés pour améliorer le cadre de vie. Ces actions visent à créer une ville plus agréable et respectueuse de l'environnement.