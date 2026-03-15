Résultat de l'élection municipale 2026 à Stiring-Wendel : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Stiring-Wendel [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Stiring-Wendel sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Stiring-Wendel.
L'actu des élections municipales 2026 à Stiring-Wendel
13:46 - Stiring-Wendel : la situation fiscale relevée en amont du scrutin municipal
Pour ce qui concerne les contributions locales à Stiring-Wendel, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à environ 414 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 371 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 28,00 % en 2024 (contre 13,74 % en 2020). Un pourcentage à mettre en perspective avec la moyenne du pays, qui approche les 40 %, en hausse de 1,2 point ces quatre dernières années. Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 30 400 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 1,36052 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,80 %. Cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Stiring-Wendel
En 2020, qui avait remporté les municipales à Stiring-Wendel ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Yves Ludwig (Divers droite) a raflé la première place en récoltant 41,04% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Kévin Pfeffer (Rassemblement National) a recueilli 876 suffrages en sa faveur (31,45%). Yves Barbier (Divers gauche) était à la troisième place, s'adjugeant 395 suffrages (14,18%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Yves Ludwig l'a finalement emporté avec 1 483 bulletins (57,90%), face à Kévin Pfeffer qui a obtenu 42,09% des électeurs inscrits. La logique a prévalu, l'écart se confirmant pour aboutir à un verdict incontestable. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement tiré parti du report de voix des électeurs des listes de droite sorties au premier tour, gagnant 340 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Stiring-Wendel
Les municipales sont l'occasion pour les votants de Stiring-Wendel de réagir sur les défis qui concernent leur ville. À Stiring-Wendel comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour rappel, Yves Ludwig a remporté l'élection au second tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Stiring-Wendel est consultable ci-dessous. Les 9 bureaux de vote de la commune de Stiring-Wendel sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. Pour visualiser les résultats du premier tour à Stiring-Wendel, rendez vous ici dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Stiring-Wendel
|Tête de listeListe
|
Josiane Marison
Liste du Rassemblement National
UNE MAIRE ET UN DÉPUTÉ POUR STIRING-WENDEL
|
|
Yves Ludwig
Liste divers droite
STIRING TOUJOURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Ludwig (26 élus) Stiring toujours
|1 483
|57,90%
|
|Kévin Pfeffer (7 élus) Un nouveau maire, une equipe, une dynamique pour stiring wendel
|1 078
|42,09%
|
|Participation au scrutin
|Stiring-Wendel
|Taux de participation
|34,32%
|Taux d'abstention
|65,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 638
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Ludwig Stiring toujours
|1 143
|41,04%
|Kévin Pfeffer Un nouveau maire, une equipe, une dynamique pour stiring wendel
|876
|31,45%
|Yves Barbier Pour stiring - notre priorité, c'est vous!
|395
|14,18%
|Jean-Marie Pirinu Tous unis pour stiring-wendel
|371
|13,32%
|Participation au scrutin
|Stiring-Wendel
|Taux de participation
|37,34%
|Taux d'abstention
|62,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 881
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Holtz (27 élus) Stiring en action
|2 863
|63,59%
|
|Norbert Wengeler (6 élus) Ensemble, vers le renouveau
|1 639
|36,40%
|
|Participation au scrutin
|Stiring-Wendel
|Taux de participation
|57,25%
|Taux d'abstention
|42,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|4 641
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