Résultat de l'élection municipale 2026 à Stiring-Wendel : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Stiring-Wendel

Tête de listeListe
Josiane Marison
Josiane Marison Liste du Rassemblement National
UNE MAIRE ET UN DÉPUTÉ POUR STIRING-WENDEL
  • Josiane Marison
  • Kévin Pfeffer
  • Nadine Spohr Tyrakowski
  • Sébastien Koralewski
  • Audrey Hank Gillenberg
  • Angelo Monelli
  • Anaïs Hanns
  • Grégory Werkle
  • Katy Sobczyk
  • Antoine Jaoud
  • Bérengère Burg
  • Francis Muller
  • Brigitte Malter
  • Régis Fohrer
  • Barbara Jourde
  • Gaston Tyrakowski
  • Nathalie Fossé Baranski
  • Daniel Koch
  • Bettina Bernardi
  • Denis Zulsdorff
  • Amélia Gibella
  • Jean-Luc Stock
  • Marie-Rosa Malnoury
  • Claude Mangin
  • Liliane Mog
  • Frédéric Iiritano
  • Michelle Nasse
  • Mattéo Thomas
  • Ingride Dittmar
  • Guillaume Gobernatz
  • Sandra Metzger
  • Alain Colombo
  • Rachel Delise
Yves Ludwig
Yves Ludwig Liste divers droite
STIRING TOUJOURS
  • Yves Ludwig
  • Elisabeth Haag
  • Alain Allemand
  • Brigitte Sotgiu
  • Jacques Koenig
  • Suzanne Muller
  • Grégoire Leininger
  • Danielle Holtzer
  • Yannick Le Blanc
  • Mireille Cinqualbre
  • Ayoub Saidi
  • Eugénie Denninger
  • Philippe Burg
  • Patricia Maillard
  • Christian Houlle
  • Sandrine Lambine
  • Mourad Guesmia
  • Gaëlle Leblanc - Pont
  • Claude Robert Steinmetz
  • Lila Merabtine
  • Christophe Langbour
  • Lorène Mick
  • Salah Bachir
  • Anâïs Schaaf
  • Abdenhour Azouz
  • Geneviève Hammerschmidt
  • Dylan Lad
  • Nicole Dahlem
  • Jean-Pierre Hettesheimer
  • Denise Meyer
  • Anthony Fusca
  • Catherine Adach
  • Patrick Simic

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Ludwig
Yves Ludwig (26 élus) Stiring toujours 		1 483 57,90%
  • Yves Ludwig
  • Elisabeth Haag
  • Alain Allemand
  • Brigitte Sotgiu
  • Yannick Le Blanc
  • Danielle Holtzer
  • Jean-Patrick Staub
  • Nicole Dahlem
  • Bernard Decker
  • Mireille Cinqualbre
  • Grégoire Leininger
  • Eugénie Denninger
  • Olivier Gander
  • Suzanne Muller
  • Roger Bour
  • Anâïs Schaaf
  • Philippe Burg
  • Jeannette Frank
  • Abdenhour Azouz
  • Elaine Schäfer
  • Ayoub Saidi
  • Patricia Maillard
  • Christian Houlle
  • Geneviève Hammerschmidt
  • Emmanuel Ricci
  • Denise Meyer
Kévin Pfeffer
Kévin Pfeffer (7 élus) Un nouveau maire, une equipe, une dynamique pour stiring wendel 		1 078 42,09%
  • Kévin Pfeffer
  • Nadine Spohr
  • Denis Kieffer
  • Laetitia Mandel
  • Francis Muller
  • Josiane Marison
  • Gaston Mai
Participation au scrutin Stiring-Wendel
Taux de participation 34,32%
Taux d'abstention 65,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 638

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Ludwig
Yves Ludwig Stiring toujours 		1 143 41,04%
Kévin Pfeffer
Kévin Pfeffer Un nouveau maire, une equipe, une dynamique pour stiring wendel 		876 31,45%
Yves Barbier
Yves Barbier Pour stiring - notre priorité, c'est vous! 		395 14,18%
Jean-Marie Pirinu
Jean-Marie Pirinu Tous unis pour stiring-wendel 		371 13,32%
Participation au scrutin Stiring-Wendel
Taux de participation 37,34%
Taux d'abstention 62,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 881

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Holtz
Jean-Claude Holtz (27 élus) Stiring en action 		2 863 63,59%
  • Jean-Claude Holtz
  • Nicole Dahlem
  • Yves Ludwig
  • Elisabeth Haag
  • Edmond Vogelgesang
  • Ilona Schmitt
  • Roger Bour
  • Geneviève Hammerschmidt
  • Jean-Patrick Staub
  • Danielle Holtzer
  • Alain Mohr
  • Mireille Cinqualbre
  • Bernard Decker
  • Brigitte Sotgiu
  • Yannick Leblanc
  • Eugénie Denninger
  • Jean Favret
  • Catherine Adach
  • Philippe Burg
  • Elisabeth Vercucque
  • Jean-Pierre Hettesheimer
  • Jeannette Frank
  • Philippe Greff
  • Djamila Ammouri
  • Abdenhour Azouz
  • Denise Meyer
  • Jean-Marie Eisenbarth
Norbert Wengeler
Norbert Wengeler (6 élus) Ensemble, vers le renouveau 		1 639 36,40%
  • Norbert Wengeler
  • Astride Fey
  • Yves Barbier
  • Maryse Brandel Nee Lamboley
  • Patrick Marsal
  • Marie-Laurence Waldoch Nee Muller
Participation au scrutin Stiring-Wendel
Taux de participation 57,25%
Taux d'abstention 42,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 4 641

Villes voisines de Stiring-Wendel

En savoir plus sur Stiring-Wendel