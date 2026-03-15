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19:21 - Les enjeux locaux de Stiring-Wendel : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Stiring-Wendel est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 11 048 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 408 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans l'agglomération, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,14% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 1 180 résidents étrangers, représentant 10,68% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 375 € par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 19,55%, annonçant une situation économique fragile. Pour résumer, Stiring-Wendel incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Municipales : vers une avancée du RN à Stiring-Wendel ? Le parti d'extrême droite avait obtenu 31,45% des suffrages lors des municipales à Stiring-Wendel en 2020. Il obtenait au 2e tour 42,09% des suffrages. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 42,36% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 60,71% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 42,80% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite validait 62,56% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 53,75% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 57,41% pour le parti d'extrême droite. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Kévin Pfeffer.

16:58 - Stiring-Wendel classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche à Stiring-Wendel, le premier tour des municipales avait vu 37,34 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, une mobilisation modeste. 2 881 votants s'étaient alors manifestés alors que le Covid-19 avait maintenu chez eux de nombreux électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été évalué à 67,22 %. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte par rapport aux élections locales, les deux derniers scrutins législatifs restent tout à fait comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 35,94 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation se réhausser très nettement à 53,93 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 42,40 % des électeurs locaux. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres esquissent une contrée assez peu mobilisée par rapport aux tendances françaises. En ce jour de municipale à Stiring-Wendel, cette réalité sera en tout cas regardée de près.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Stiring-Wendel a-t-elle voté ? En juin 2024, les élections législatives à Stiring-Wendel avaient favorisé Kévin Pfeffer (Rassemblement National) avec 57,41% au premier tour, devant Claire Bladt (Union de la gauche) avec 20,03%. Les votants expédiaient d'ailleurs la question directement dans la circonscription, qui sera privée de second tour Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (53,75%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc confirmé que Stiring-Wendel s'affirmait alors toujours comme une terre de droite radicale.

14:57 - Dernière présidentielle à Stiring-Wendel : ce qu'il faut analyser L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Stiring-Wendel s'affirme comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Stiring-Wendel tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 42,36% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,09%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,71% pour Marine Le Pen, contre 39,29% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Stiring-Wendel portaient leur choix sur Kévin Pfeffer (RN) avec 42,80% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,56%.

12:58 - Stiring-Wendel : la situation fiscale relevée en amont du scrutin municipal Pour ce qui concerne les contributions locales à Stiring-Wendel, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à environ 414 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 371 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 28,00 % en 2024 (contre 13,74 % en 2020). Un pourcentage à mettre en perspective avec la moyenne du pays, qui approche les 40 %, en hausse de 1,2 point ces quatre dernières années. Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 30 400 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 1,36052 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,80 %. Cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Stiring-Wendel En 2020, qui avait remporté les municipales à Stiring-Wendel ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Yves Ludwig (Divers droite) a raflé la première place en récoltant 41,04% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Kévin Pfeffer (Rassemblement National) a recueilli 876 suffrages en sa faveur (31,45%). Yves Barbier (Divers gauche) était à la troisième place, s'adjugeant 395 suffrages (14,18%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Yves Ludwig l'a finalement emporté avec 1 483 bulletins (57,90%), face à Kévin Pfeffer qui a obtenu 42,09% des électeurs inscrits. La logique a prévalu, l'écart se confirmant pour aboutir à un verdict incontestable. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement tiré parti du report de voix des électeurs des listes de droite sorties au premier tour, gagnant 340 voix supplémentaires entre les deux tours.