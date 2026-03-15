Résultat municipale 2026 à Stiring-Wendel (57350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Stiring-Wendel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Stiring-Wendel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Stiring-Wendel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves LUDWIG
Yves LUDWIG (26 élus) STIRING TOUJOURS 		2 013 55,29%
  • Yves LUDWIG
  • Elisabeth HAAG
  • Alain ALLEMAND
  • Brigitte SOTGIU
  • Jacques KOENIG
  • Suzanne MULLER
  • Grégoire LEININGER
  • Danielle HOLTZER
  • Yannick LE BLANC
  • Mireille CINQUALBRE
  • Ayoub SAIDI
  • Eugénie DENNINGER
  • Philippe BURG
  • Patricia MAILLARD
  • Christian HOULLE
  • Sandrine LAMBINE
  • Mourad GUESMIA
  • Gaëlle LEBLANC - PONT
  • Claude Robert STEINMETZ
  • Lila MERABTINE
  • Christophe LANGBOUR
  • Lorène MICK
  • Salah BACHIR
  • Anâïs SCHAAF
  • Abdenhour AZOUZ
  • Geneviève HAMMERSCHMIDT
Josiane MARISON
Josiane MARISON (7 élus) UNE MAIRE ET UN DÉPUTÉ POUR STIRING-WENDEL 		1 628 44,71%
  • Josiane MARISON
  • Kévin PFEFFER
  • Nadine SPOHR TYRAKOWSKI
  • Sébastien KORALEWSKI
  • Audrey HANK GILLENBERG
  • Angelo MONELLI
  • Anaïs HANNS
Participation au scrutin Stiring-Wendel
Taux de participation 50,24%
Taux d'abstention 49,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 3 719

Source : ministère de l’Intérieur

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