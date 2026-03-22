Résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Strasbourg [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Strasbourg sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Strasbourg.
L'actu des élections municipales 2026 à Strasbourg
11:53 - Qui a fini en tête au 1er tour des municipales à Strasbourg dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Strasbourg ont vu Catherine Trautmann (Parti socialiste) arriver en tête dimanche dernier avec 25,93 % des suffrages exprimés. Derrière, Jean-Philippe Vetter (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 24,23 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 19,72 %, Jeanne Barseghian (Divers gauche) est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Florian Kobryn, avec la nuance La France insoumise, a obtenu 12,03 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Strasbourg, l'élection a vu 58,13 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Strasbourg
Le deuxième tour des élections municipales à Strasbourg a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Philippe Vetter
Liste divers droite
Aimer Strasbourg
|
|
Jeanne Barseghian
Liste divers gauche
Strasbourg fière, juste et vivante la gauche unie
|
|
Catherine Trautmann
Liste divers gauche
Pour Strasbourg
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Strasbourg
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine TRAUTMANN (Ballotage) Pour Strasbourg
|22 392
|25,93%
|Jean-Philippe VETTER (Ballotage) Aimer Strasbourg
|20 925
|24,23%
|Jeanne BARSEGHIAN (Ballotage) Strasbourg Juste et Vivante
|17 031
|19,72%
|Florian KOBRYN (Ballotage) Strasbourg fière et solidaire
|10 392
|12,03%
|Virginie JORON SAUVONS STRASBOURG
|6 044
|7,00%
|Pierre JAKUBOWICZ DU NOUVEAU POUR STRASBOURG
|4 407
|5,10%
|Fahad RAJA MUHAMMAD Strasbourg sans frontières
|2 314
|2,68%
|Neïla BOUTGHATA ENGAGÉ-E-S POUR STRASBOURG
|1 087
|1,26%
|Mohamed SYLLA UTILES POUR STRASBOURG
|733
|0,85%
|Clément SOUBISE NPA Révolutionnaires-STRASBOURG, ouvrière et révolutionnaire
|502
|0,58%
|Louise FÈVE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|422
|0,49%
|Eva LACOTE Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs
|108
|0,13%
|Participation au scrutin
|Strasbourg
|Taux de participation
|58,13%
|Taux d'abstention
|41,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,39%
|Nombre de votants
|87 177
Source : ministère de l’Intérieur
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