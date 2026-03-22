Résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Philippe Vetter à Strasbourg (Aimer Strasbourg)

Avenir de Strasbourg

Strasbourg fait face à des défis importants après des décennies de gouvernance socialiste et écologiste. La liste d'union de la droite, du centre et de la société civile se positionne comme une alternative pour un véritable changement. Les candidats souhaitent redynamiser la ville en proposant de nouvelles méthodes et une vision d'avenir.

Sécurité et propreté

La sécurité des Strasbourgeois est une priorité pour la liste d'union. Des mesures concrètes, comme le rétablissement de l'éclairage public et le doublement des effectifs de la police municipale, sont proposées. L'objectif est de créer un environnement sûr et agréable pour tous les habitants.

Soutien aux entreprises

La liste met l'accent sur l'attractivité de Strasbourg pour les commerçants et les artisans. Des initiatives comme le stationnement gratuit à certaines heures visent à faciliter l'accès à la ville. Une Task Force sera mise en place pour améliorer le service public et répondre aux besoins des entreprises locales.

Pacte républicain

Le respect des valeurs républicaines est au cœur du programme de la liste. Un engagement ferme est pris contre les discours de haine et l'islamisme politique. La liste souhaite garantir que les principes républicains soient respectés sans ambiguïté dans la gestion de la ville.