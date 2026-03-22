Résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Strasbourg

Le deuxième tour des élections municipales à Strasbourg a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Philippe Vetter
Jean-Philippe Vetter Liste divers droite
Aimer Strasbourg
  • Jean-Philippe Vetter
  • Frédérique Neau
  • Nicolas Matt
  • Elsa Schalck
  • Jean-Philippe Maurer
  • Irène Weiss
  • Mohamed Siaaliti
  • Pascale Jurdant-Pfeiffer
  • Frédéric Agaud
  • Anne Reymann
  • José Arroyo
  • Gabrielle Bloch-Rosner
  • Timothé-Ismaël Boudhil
  • Catherine Berthol
  • François Bouchard
  • Laurence Dreyfuss
  • Alain Renck
  • Yamina Grosjean
  • Benjamin Stalter
  • Laurine Roux
  • Claude Cheviron
  • Maeva Ntela
  • Jean-Jacques Bernardini
  • Mathilde Rungette
  • Salim Jerjir
  • Sofia Kechida
  • Bertrand Gillig
  • Julia Weiss
  • Ari Weil
  • Nathalie Albres
  • Pascal Mangin
  • Maryam Beikbaghban
  • Qëndrim Kasabaqi
  • Ysoline Robin-Zelazo
  • Jean Ucko
  • Isabelle Meyer
  • Frédéric Le Jehan
  • Ourida Kemiche
  • Valentin Dive
  • Edith Peirotes
  • Jean-Emmanuel Robert
  • Marie-Christine Weyl
  • Tahar Bounfour
  • Gisèle Ekobe
  • Jean-Luc Baldensperger
  • Eléna Parniere
  • Grégoire Gagnon
  • Maïté Weber
  • Calvin Moluh
  • Karine Woehl-Stjura
  • Léo Avagyan
  • Mireille Knemp
  • Dino Margarito
  • Nouchine Bahramian
  • Gérard Beyer
  • Maritchu Rall
  • Philippe Masselin
  • Marie Malard
  • Luca Di Vagno
  • Marie Voegel
  • Jean-François Delobbe
  • Sonia Rahm
  • Arnaud Gissinger
  • Louella Hirschmuller
  • Jean-Jacques Pimmel
  • Myriam Ammar
  • Gilbert Gress
Jeanne Barseghian
Jeanne Barseghian Liste divers gauche
Strasbourg fière, juste et vivante la gauche unie
  • Jeanne Barseghian
  • Florian Kobryn
  • Floriane Varieras
  • Syamak Agha Babaei
  • Halima Meneceur
  • Thierry Kuhn
  • Nadia Zourgui
  • Benjamin Kuntz
  • Lisa Farault
  • Germain Mignot
  • Ameris Amblard
  • Salah Koussa
  • Bahija Elyacouti
  • Aurélien Bonnarel
  • Marième Ba
  • Joël Steffen
  • Anne-Marie Jean
  • Victor Demenge
  • Virginie Cayré
  • Faïcal Amroune
  • Pauline Grampp
  • Sébastien Mas
  • Sophie Dupressoir
  • Lahcen Sarrou
  • Seynabou Fall
  • Edouard Steegmann
  • Anna Lazar
  • Rachid Karam
  • Jamila Ghrieb
  • Camille Min-Fournier
  • Suzanne Brolly
  • Marc Hoffsess
  • Aline Martin
  • Sid-Ahmed Cheaïbi
  • Chloé Bourguignon
  • Maxime Scaduto
  • Somhack Limphakdy
  • Antoine Neumann
  • Céline Balasse
  • Benjamin Fargeas
  • Marie-Françoise Hamard
  • Manuel Santiago
  • Fleur Laronze
  • Christian Bonardi
  • Lucette Tisserand
  • Thomas Guillet
  • Camille Tesson
  • Clovis Daguerre
  • Stéphanie Arslan
  • Kémissi Kherbache
  • Tamina Toussaint
  • Solal Bruneteau-Paoletti
  • Emanuelle Renaud
  • Anatole Jochem Arrivault
  • Elise Rayé
  • Daniel Fouchard
  • Coline Trautmann
  • Sylvain Roch
  • Khadija Ben Annou
  • Corentin Sittler
  • Véronique Bertholle
  • Benjamin Soulet
  • Julie Picard
  • Alistair Franz
  • Béatrice Egger
  • Lucas Baude Blumstein
  • Manon Parrent
Catherine Trautmann
Catherine Trautmann Liste divers gauche
Pour Strasbourg
  • Catherine Trautmann
  • Thierry Sother
  • Laure Pain
  • Mourad Oualit
  • Pernelle Richardot
  • Pierre Jakubowicz
  • Céline Geissmann
  • Mathieu Cahn
  • Chantal Cutajar
  • Jean-Baptiste Mathieu
  • Caroline Barriere
  • Paul Meyer
  • Françoise Bey
  • Hakim Fadili
  • Carole Wenner
  • Arieh Adida
  • Rebecca Breitman
  • Hervé Moritz
  • Nawal Rafik-El Mrini
  • Abdelaziz Choukri
  • Marie-No Gandzion
  • Étienne Westphal
  • Christelle Sturtz Froehlicher
  • Landdry Augier de Lajallet
  • Bahar Ceviz
  • Etienne Loos
  • Delphine Bernard
  • Arnaud Durand
  • Julie Mulot
  • Youness El Hassnaoui
  • Antonella Cagnolati
  • Robert Vanherzeeke
  • Ysabel Argence
  • Émilien Keller
  • Marzieh Flaischer
  • Éric Kribs
  • Sandra Dietsch
  • Patrick Pessaux
  • Aurélie Sittler-Ledrich
  • Pierre Wolff
  • Pascale Gerard
  • Philippe Loubry
  • Annie Tu
  • Alexandre Riou
  • Camille Marteau
  • Laurent Thomas
  • Annick Neff
  • Mehdi El Idrissi
  • Elisabeth Koonja
  • Thierry Parat
  • Aïssata Licop
  • Victor Chekroune
  • Laura Cassarino
  • Luc Gillmann
  • Emmanuelle Meyer
  • Alexis Taube--Le Guern
  • Elisabeth Eschenlohr
  • Olivier Ferrand
  • Anke Staack
  • Gianfranco Alberelli
  • Catherine Birklé
  • Ahmet Yesil
  • Sophie-Barbara Rosenzweig
  • Théo Verneuil
  • Majda Benchekchou
  • Yanis Boutaba

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Strasbourg

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine TRAUTMANN
Catherine TRAUTMANN (Ballotage) Pour Strasbourg 		22 392 25,93%
Jean-Philippe VETTER
Jean-Philippe VETTER (Ballotage) Aimer Strasbourg 		20 925 24,23%
Jeanne BARSEGHIAN
Jeanne BARSEGHIAN (Ballotage) Strasbourg Juste et Vivante 		17 031 19,72%
Florian KOBRYN
Florian KOBRYN (Ballotage) Strasbourg fière et solidaire 		10 392 12,03%
Virginie JORON
Virginie JORON SAUVONS STRASBOURG 		6 044 7,00%
Pierre JAKUBOWICZ
Pierre JAKUBOWICZ DU NOUVEAU POUR STRASBOURG 		4 407 5,10%
Fahad RAJA MUHAMMAD
Fahad RAJA MUHAMMAD Strasbourg sans frontières 		2 314 2,68%
Neïla BOUTGHATA
Neïla BOUTGHATA ENGAGÉ-E-S POUR STRASBOURG 		1 087 1,26%
Mohamed SYLLA
Mohamed SYLLA UTILES POUR STRASBOURG 		733 0,85%
Clément SOUBISE
Clément SOUBISE NPA Révolutionnaires-STRASBOURG, ouvrière et révolutionnaire 		502 0,58%
Louise FÈVE
Louise FÈVE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		422 0,49%
Eva LACOTE
Eva LACOTE Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs 		108 0,13%
Participation au scrutin Strasbourg
Taux de participation 58,13%
Taux d'abstention 41,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 87 177

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Bas-Rhin ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Bas-Rhin. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Strasbourg

En savoir plus sur Strasbourg