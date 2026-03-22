Résultat municipale 2026 à Sucé-sur-Erdre (44240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sucé-sur-Erdre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sucé-sur-Erdre, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sucé-sur-Erdre [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Guy BOURSIER (23 élus) TRAIT D'UNION 2026
|2 268
|52,38%
|
|Claire DESFORGES (4 élus) ÉNERGIES CITOYENNES
|1 217
|28,11%
|
|Laurent GUILHAUDIN (1 élu) AGIR POUR DEMAIN
|486
|11,22%
|
|Julien LE METAYER (1 élu) IMAGINONS SUCE SUR ERDRE
|359
|8,29%
|
|Participation au scrutin
|Sucé-sur-Erdre
|Taux de participation
|67,29%
|Taux d'abstention
|32,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,43%
|Nombre de votants
|4 375
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sucé-sur-Erdre - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Guy BOURSIER (Ballotage) TRAIT D'UNION 2026
|1 873
|42,77%
|Claire DESFORGES (Ballotage) ÉNERGIES CITOYENNES
|1 075
|24,55%
|Julien LE METAYER (Ballotage) IMAGINONS SUCE SUR ERDRE
|736
|16,81%
|Laurent GUILHAUDIN (Ballotage) AGIR POUR DEMAIN
|695
|15,87%
|Participation au scrutin
|Sucé-sur-Erdre
|Taux de participation
|68,08%
|Taux d'abstention
|31,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,27%
|Nombre de votants
|4 424
Election municipale 2026 à Sucé-sur-Erdre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sucé-sur-Erdre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sucé-sur-Erdre.
L'actu des élections municipales 2026 à Sucé-sur-Erdre
18:39 - L'année de la dissolution, comment Sucé-sur-Erdre a-t-elle voté ?
Organisées après la dissolution, les élections législatives à Sucé-sur-Erdre avaient propulsé aux avants-postes Sarah El Haïry (Ensemble !) avec 42,47% au premier tour, devant Fabrice Roussel (Union de la gauche) avec 35,53%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sarah El Haïry culminant à 44,63% des votes dans la localité. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Sucé-sur-Erdre s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (22,40%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (22,22%) et la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (15,99%). Une confirmation très claire des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - La liste étiquetée Divers centre grande gagnante des élections à Sucé-sur-Erdre
Les résultats des précédentes municipales à Sucé-sur-Erdre ont livré un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche électorale à l'époque, Jean-Louis Roger (Divers centre) a surclassé ses rivaux en obtenant 1 711 voix (61,79%). À sa poursuite, Christine Chevalier (Divers gauche) a recueilli 38,20% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Jean-Louis Roger a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Sucé-sur-Erdre, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Devant cette victoire retentissante, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection municipale de Sucé-sur-Erdre, c'est une quadrangulaire qui se présente
Comme le précise la liste des candidats au second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le scrutin se poursuit donc ce dimanche, avec Julien Le Metayer sous l'étiquette LDVC ("Imaginons Suce Sur Erdre"), Laurent Guilhaudin avec la liste "Agir Pour Demain" (LDVG), Jean-Guy Boursier, à la tête de "Trait D'union 2026" (LDVC) et Claire Desforges, à la tête de "Énergies Citoyennes" (LDIV). Accessibles jusqu'à 18 heures, les 6 bureaux de vote de la commune de Sucé-sur-Erdre permettront aux électeurs de prendre une décision.
11:59 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Sucé-sur-Erdre pour les municipales
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Sucé-sur-Erdre, c'est Jean-Guy Boursier (Divers centre) qui s'est placé en première position avec 42,77 % des votes. Claire Desforges a obtenu la seconde place avec 24,55 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Julien Le Metayer, étiqueté Divers centre, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Laurent Guilhaudin, portant la nuance Divers gauche, a récolté 15,87 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Enfin, concernant la participation à Sucé-sur-Erdre, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 68,08 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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