Résultat municipale 2026 à Sucé-sur-Erdre (44240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sucé-sur-Erdre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sucé-sur-Erdre, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sucé-sur-Erdre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Guy BOURSIER
Jean-Guy BOURSIER (23 élus) TRAIT D'UNION 2026 		2 268 52,38%
  • Jean-Guy BOURSIER
  • Karine HERRY
  • Jean Yves HENRY
  • Pauline D'ARRAS
  • Christophe FISCH-FARKAS
  • Claire NAUDIN
  • Régis ESNEAU
  • Viviane HENRY
  • Farid BOUMAHROUK
  • Isabelle PÉRION
  • Alain TESSIER
  • Marina GUILLAUME
  • Nicolas BROUARD
  • Camille JOUANNEAUX
  • Thierry BRIMBAL
  • Amandine PIGUEL
  • Vincent ROUCHET
  • Christelle MOUSSUS
  • Charles NUBLAT
  • Laurence QUERÉ
  • Adrien HAUTCOEUR
  • Anne-Gaëlle PENTECOUTEAU
  • Lionel MOUSSUS
Claire DESFORGES
Claire DESFORGES (4 élus) ÉNERGIES CITOYENNES 		1 217 28,11%
  • Claire DESFORGES
  • Emmanuel CHANFREAU
  • Julia LEGEAY
  • Mickaël RIVRON
Laurent GUILHAUDIN
Laurent GUILHAUDIN (1 élu) AGIR POUR DEMAIN 		486 11,22%
  • Laurent GUILHAUDIN
Julien LE METAYER
Julien LE METAYER (1 élu) IMAGINONS SUCE SUR ERDRE 		359 8,29%
  • Julien LE METAYER
Participation au scrutin Sucé-sur-Erdre
Taux de participation 67,29%
Taux d'abstention 32,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Nombre de votants 4 375

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Sucé-sur-Erdre - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Guy BOURSIER
Jean-Guy BOURSIER (Ballotage) TRAIT D'UNION 2026 		1 873 42,77%
Claire DESFORGES
Claire DESFORGES (Ballotage) ÉNERGIES CITOYENNES 		1 075 24,55%
Julien LE METAYER
Julien LE METAYER (Ballotage) IMAGINONS SUCE SUR ERDRE 		736 16,81%
Laurent GUILHAUDIN
Laurent GUILHAUDIN (Ballotage) AGIR POUR DEMAIN 		695 15,87%
Participation au scrutin Sucé-sur-Erdre
Taux de participation 68,08%
Taux d'abstention 31,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,27%
Nombre de votants 4 424

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