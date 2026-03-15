Résultat de l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sucy-en-Brie sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sucy-en-Brie.
L'actu des élections municipales 2026 à Sucy-en-Brie
13:46 - Municipales 2026 : les impôts locaux vont-ils peser à Sucy-en-Brie ?
Pour ce qui concerne la pression fiscale de Sucy-en-Brie, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint environ 1 251 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 874 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 36,08 % en 2024 (contre 22,33 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 530 900 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 17,38497 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 30,23 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Sucy-en-Brie
Les résultats des dernières élections municipales à Sucy-en-Brie ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Marie-Carole Ciuntu (Divers droite) a fait la course en tête en totalisant 3 586 voix (52,71%). En deuxième position, Vincent Giacobbi (Union du centre) a rassemblé 20,02% des voix. Cette victoire écrasante de Marie-Carole Ciuntu a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Sucy-en-Brie, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les municipales à Sucy-en-Brie, c'est aujourd'hui
Dans le cadre des municipales de 2026, les citoyens de Sucy-en-Brie sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Consultez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Sucy-en-Brie. Les 18 bureaux de vote de l'agglomération de Sucy-en-Brie sont accessibles jusqu'à 20 h pour permettre aux votants de s'exprimer. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Sucy-en-Brie dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie
|Tête de listeListe
|
David Perre
Liste des Républicains
Pour l'amour de Sucy
|
|
Lucie Astic
Liste divers centre
Sucy Ensemble
|
|
Vincent Giacobbi
Liste divers centre
Vincent GIACOBBI pour SUCY !
|
|
Valentine Massot
Liste de La France insoumise
Pour Un Sucy Résistant, Humaniste Et Écologiste.
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Carole Ciuntu (28 élus) Pour l'amour de sucy
|3 586
|52,71%
|
|Vincent Giacobbi (3 élus) Vincent giacobbi , la force du changement
|1 362
|20,02%
|
|Jean-Paul Grange (3 élus) Sucy ecologiste et solidaire
|1 174
|17,25%
|
|Georges Spido (1 élu) Sucy 2020 ensemble
|680
|9,99%
|
|Participation au scrutin
|Sucy-en-Brie
|Taux de participation
|42,20%
|Taux d'abstention
|57,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 054
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Carole Ciuntu (28 élus) Sucy comme nous l'aimons
|5 173
|54,85%
|
|Georges Spido (4 élus) Notre parti c'est sucy
|2 105
|22,32%
|
|Jacques Duval (2 élus) Sucy-en-vie
|1 455
|15,42%
|
|Jean-Paul Grange (1 élu) Egologie, citoyenneté et solidarité
|697
|7,39%
|
|Participation au scrutin
|Sucy-en-Brie
|Taux de participation
|57,31%
|Taux d'abstention
|42,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,28%
|Nombre de votants
|9 750
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