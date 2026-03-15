Résultat de l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie

Tête de listeListe
David Perre
David Perre Liste des Républicains
Pour l'amour de Sucy
  • David Perre
  • Anne-Marie Bourdinaud
  • Olivier Trayaux
  • Hawa Timera
  • Christian Vandenbossche
  • Marie-Carole Ciuntu
  • Cédric Musso
  • Sandrine Felgines
  • Christophe Chartrain
  • Marie-Dominique Penaud
  • Luc Bourcier
  • Lydia Lesongeur
  • Maxime Scotti
  • Isabelle Bury
  • David Cardoso
  • Maryelle Laurent
  • Luc Offenstein
  • Claire Khidas
  • Jean-Pierre Durazzo
  • Elodie Marie
  • Richard Brie
  • Virginie Decoster
  • Jean-Pierre Chaffaud
  • Nicole Mille
  • Philippe Dambrin
  • Caroline Blamoutier
  • Nurettin Meseci
  • Alicia Brottier
  • Mathieu Debleds
  • Martine Valoteau
  • Maxime Grasser
  • Marie-José Cholet
  • Benjamin Zenatti
  • Véronique Giraudo
  • Jean-Daniel Amsler
Lucie Astic
Lucie Astic Liste divers centre
Sucy Ensemble
  • Lucie Astic
  • Arthur Morgado
  • Nadia Oudjedad
  • Ludwig Rostucher
  • Miljana Dejanovic
  • Georges Spido
  • Aïda Mustafic
  • Alain Ricci
  • Aline Descamps
  • Mohammed Sadadou
  • Sophie Gaspar
  • Zoheir Semmar
  • Audrey Lericq
  • Rabah Chabour
  • Florence Ibara
  • Richard Calméjane
  • Claudia Tavares Da Silva
  • Alexandre Traore
  • Stéphanie Defert
  • Zacharie Etienne
  • Marianne Maulino
  • Jean-Charles Noudell
  • Céline Saive
  • Alexis Martin
  • Sabrina Fella
  • Romain Coignet
  • Cindy Taver
  • Kevin Kalamperovic
  • Christine Grenier
  • Alain Sousa
  • Edith Thillerot Saoutic
  • Laurent Fleischmann
  • Sandra Tony
  • Vincent Delanne
  • Michèle Dulac
Vincent Giacobbi
Vincent Giacobbi Liste divers centre
Vincent GIACOBBI pour SUCY !
  • Vincent Giacobbi
  • Emmanuelle d'Andréa
  • Dominique Chesnoy
  • Christel Marechal
  • Ugo Fischer
  • Kareen Perthuis
  • Stéphane Généton
  • Toufi Youssouf
  • Sylvain Clauzel
  • Aurélie Adrien
  • Martial Bergot
  • Béatrice Leblanc
  • Charles-Elyan Costes
  • Ekaterine Kopaleishvili
  • Silvère Bouvet
  • Christelle Neto Lopes
  • Jacques Lenoir
  • Valérie Lesec
  • Laurent Chasset
  • Nadine Veronese
  • Emilien Bukwald
  • Angelina Fernandes
  • Karl-Xavier Mahoungou
  • Dominique Dupont
  • Yann Asdrubal
  • Carol-Anne Fernand
  • Nicolas Paraclet
  • Michèle Roy
  • Amaury Daleau
  • Alycia Damas-Ajis-Jachel
  • Erwan Laurence
  • Viktoriia Abramova
  • Alain Salviac
  • Sandrine Terrade
  • Franck Gauthey
  • Pascale Houdry
  • Pierre Charton
Valentine Massot
Valentine Massot Liste de La France insoumise
Pour Un Sucy Résistant, Humaniste Et Écologiste.
  • Valentine Massot
  • Enzo Lecoq--Correia
  • Anne Rouaut
  • Ali Koita
  • Sara Bouloum
  • Maximilien Barnard
  • Selma Abderrahim
  • Tiam Eskandary
  • Gaëlle Ribeaudeau
  • Bilal Abdallah
  • Veronica Tsioukas
  • Hamza Dridi
  • Eythéa Nicole Fraysse
  • Jimmy Cibois
  • Anne Jubeau
  • Pierre Brand
  • Koudieye Koita
  • Olivier Jarreton
  • Christine Dutent
  • Yoann Jérémy Bruno Laurent Hiblot
  • Marie-Julie Tang-Tardieux
  • Antoine Leneveu
  • Marine Monteiro
  • Alexandre Peltereau-Villeneuve
  • Bintou Koita
  • Mohamed Ben Hadj Ayed
  • Anne Christine Correia
  • Olivier Massot
  • Léna Minh Anh O--Tran
  • Arthur Couton
  • Gabrielle Kovacs
  • Edouard Eddie René Jean-Baptiste
  • Yveline Martine Puault
  • Bernard Dantec
  • Emma Brand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Carole Ciuntu
Marie-Carole Ciuntu (28 élus) Pour l'amour de sucy 		3 586 52,71%
  • Marie-Carole Ciuntu
  • Olivier Trayaux
  • Sandrine Felgines
  • Christian Vandenbossche
  • Laurence Westphal
  • Adolphe Montefiore
  • Marie-Dominique Penaud
  • Jean-Daniel Amsler
  • Hawa Timera
  • Jean-Pierre Chaffaud
  • Christine Pinto
  • Christophe Chartrain
  • Sophie Filleur
  • Cédric Musso
  • Virginie Grasser
  • Luc Offenstein
  • Anne-Marie Bourdinaud
  • Luc Bourcier
  • Martine Valoteau
  • Philippe Dambrin
  • Nicole Mille
  • Stéphane Boguet-Henard
  • Caroline Blamoutier
  • David Cardoso
  • Maryelle Laurent
  • Jean-Pierre Durazzo
  • Elodie Marie
  • Alain Catinaud
Vincent Giacobbi
Vincent Giacobbi (3 élus) Vincent giacobbi , la force du changement 		1 362 20,02%
  • Vincent Giacobbi
  • Catherine Valleteau De Moulliac
  • Dominique Chesnoy
Jean-Paul Grange
Jean-Paul Grange (3 élus) Sucy ecologiste et solidaire 		1 174 17,25%
  • Jean-Paul Grange
  • Margaret Biniek-Nanteuil
  • Olivier Marasco
Georges Spido
Georges Spido (1 élu) Sucy 2020 ensemble 		680 9,99%
  • Georges Spido
Participation au scrutin Sucy-en-Brie
Taux de participation 42,20%
Taux d'abstention 57,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 054

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Carole Ciuntu
Marie-Carole Ciuntu (28 élus) Sucy comme nous l'aimons 		5 173 54,85%
  • Marie-Carole Ciuntu
  • Jean-Daniel Amsler
  • Laurence Westphal
  • Jean-Pierre Chaffaud
  • Catherine Chicheportiche
  • Christian Vandenbossche
  • Marie-Dominique Penaud
  • Joël Morel
  • Hawa Timera
  • Olivier Trayaux
  • Christine Pinto
  • Christophe Chartrain
  • Elisabeth Liblin
  • Luc Bourcier
  • Anne-Marie Bourdinaud
  • Bahi Khoury
  • Sandrine Felgines
  • Cédric Musso
  • Edith Villaume
  • David Cardoso
  • Nicole Mille
  • Vincent Giacobbi
  • Martine Valoteau
  • Marcel Margot
  • Marielle Marbach
  • Jean-Pierre Durazzo
  • Claudine Courtet
  • Arnaud Ballet
Georges Spido
Georges Spido (4 élus) Notre parti c'est sucy 		2 105 22,32%
  • Georges Spido
  • Sandrine Lantz
  • François-Didier Caillard
  • Michèle Dulac
Jacques Duval
Jacques Duval (2 élus) Sucy-en-vie 		1 455 15,42%
  • Jacques Duval
  • Hélène Bourreau
Jean-Paul Grange
Jean-Paul Grange (1 élu) Egologie, citoyenneté et solidarité 		697 7,39%
  • Jean-Paul Grange
Participation au scrutin Sucy-en-Brie
Taux de participation 57,31%
Taux d'abstention 42,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 9 750

Villes voisines de Sucy-en-Brie

En savoir plus sur Sucy-en-Brie