Résultat de l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie : les infos en direct

Programme de David Perre à Sucy-en-Brie (Pour l'amour de Sucy)

David Perre, candidat à la mairie

David Perre, fort de ses 25 ans d'expérience à Sucy, se présente pour la première fois aux élections municipales. Ancien Directeur de Cabinet de plusieurs Maires, il connaît bien les enjeux de la commune et souhaite s'engager pleinement pour son avenir. Son objectif est de maintenir le dynamisme et l'attractivité de Sucy tout en évitant des choix coûteux et non prioritaires.

Réalisations de 2020 à 2026

Entre 2020 et 2026, plusieurs projets significatifs ont été réalisés à Sucy, tels que la réfection du Boulevard de Verdun et la création d'une nouvelle piste cyclable. D'autres initiatives incluent la construction d'un nouveau groupe scolaire et l'obtention de labels tels que « Ville amie des enfants ». Ces réalisations visent à améliorer la qualité de vie des habitants et à renforcer les infrastructures locales.

Engagements pour 2026-2032

Pour le mandat 2026-2032, David Perre s'engage à poursuivre la réfection des routes et à aménager une nouvelle gare routière. Il mettra également l'accent sur la protection de l'environnement et le développement d'initiatives sportives pour tous. Son programme inclut des objectifs ambitieux pour améliorer la qualité de vie et renforcer la sécurité à Sucy.

Support des anciens maires

David Perre bénéficie du soutien d'anciens Maires comme Olivier Trayaux et Marie-Carole Ciuntu, qui soulignent sa connaissance des dossiers et sa capacité à gérer la ville. Ils expriment leur confiance en sa vision pour Sucy et son engagement envers les Sucyciens. Ensemble, ils souhaitent former une équipe solide pour continuer à servir la commune avec dévouement.