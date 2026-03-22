Résultat de l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sucy-en-Brie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sucy-en-Brie.
L'actu des élections municipales 2026 à Sucy-en-Brie
11:50 - Quels sont les rapports de force à Sucy-en-Brie pour ce 2e tour de l'élection municipale ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Sucy-en-Brie, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin s'est soldé par une participation de 54,27 % localement. C'est David Perre (Les Républicains) qui est arrivé en tête en rassemblant 45,64 % des bulletins valides. Dans son sillage, Vincent Giacobbi (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 34,82 %. Un écart important séparait les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 11,69 %, Valentine Massot (La France insoumise) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Lucie Astic, portant la nuance Divers centre, a obtenu 7,85 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sucy-en-Brie
Le deuxième tour des élections municipales à Sucy-en-Brie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
David Perre
Liste des Républicains
Pour l'amour de Sucy
|
|
Vincent Giacobbi
Liste divers centre
Vincent GIACOBBI pour SUCY !
|
|
Valentine Massot
Liste de La France insoumise
Pour Un Sucy Résistant, Humaniste Et Écologiste.
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David PERRE (Ballotage) Pour l'amour de Sucy
|4 266
|45,64%
|Vincent GIACOBBI (Ballotage) Vincent GIACOBBI pour SUCY !
|3 255
|34,82%
|Valentine MASSOT (Ballotage) Pour Un Sucy Résistant, Humaniste Et Écologiste.
|1 093
|11,69%
|Lucie ASTIC Sucy Ensemble
|734
|7,85%
|Participation au scrutin
|Sucy-en-Brie
|Taux de participation
|54,27%
|Taux d'abstention
|45,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|9 608
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Sucy-en-Brie
- Sucy-en-Brie (94370)
- Ecole primaire à Sucy-en-Brie
- Maternités à Sucy-en-Brie
- Crèches et garderies à Sucy-en-Brie
- Classement des collèges à Sucy-en-Brie
- Salaires à Sucy-en-Brie
- Impôts à Sucy-en-Brie
- Dette et budget de Sucy-en-Brie
- Climat et historique météo de Sucy-en-Brie
- Accidents à Sucy-en-Brie
- Délinquance à Sucy-en-Brie
- Inondations à Sucy-en-Brie
- Nombre de médecins à Sucy-en-Brie
- Pollution à Sucy-en-Brie
- Entreprises à Sucy-en-Brie
- Prix immobilier à Sucy-en-Brie