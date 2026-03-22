Résultat de l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie : les résultats du 2e tour

Programme de David Perre à Sucy-en-Brie (Pour l'amour de Sucy)

Profil de David Perre

David Perre, originaire de Grenoble, a un parcours riche en expériences dans le domaine des collectivités locales. Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble, il a occupé des postes clés à la Mairie de Sucy depuis 2002. Passionné par sa commune, il se présente aux élections municipales pour apporter sa vision et son engagement.

Réalisations de 2020 à 2026

La municipalité a accompli de nombreuses réalisations, telles que la réfection du Boulevard de Verdun et la création d'une nouvelle piste cyclable. Des initiatives comme le budget participatif et l'obtention de labels « Ville amie des enfants » et « Ville amie des animaux » témoignent de l'engagement envers la qualité de vie des habitants. Ces projets visent à améliorer l'infrastructure et à soutenir les associations locales.

Engagements pour 2026-2032

Les engagements pour le mandat à venir incluent la poursuite de la réfection des routes et la création d'une nouvelle gare routière. La protection du patrimoine naturel et le développement des itinéraires cyclables sont également des priorités. Le programme vise à renforcer la sécurité, à soutenir le commerce local et à maintenir une politique fiscale stable.

Support des élus locaux

David Perre bénéficie du soutien de figures politiques locales comme Olivier Trayaux et Marie-Carole Ciuntu, qui soulignent ses compétences et son engagement. Ils mettent en avant sa connaissance des dossiers et sa capacité à travailler en équipe pour le bien de la commune. Ce soutien renforce la confiance des électeurs dans sa candidature.