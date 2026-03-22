Résultat de l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sucy-en-Brie

Le deuxième tour des élections municipales à Sucy-en-Brie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
David Perre
David Perre Liste des Républicains
Pour l'amour de Sucy
  • David Perre
  • Anne-Marie Bourdinaud
  • Olivier Trayaux
  • Hawa Timera
  • Christian Vandenbossche
  • Marie-Carole Ciuntu
  • Cédric Musso
  • Sandrine Felgines
  • Christophe Chartrain
  • Marie-Dominique Penaud
  • Luc Bourcier
  • Lydia Lesongeur
  • Maxime Scotti
  • Isabelle Bury
  • David Cardoso
  • Maryelle Laurent
  • Luc Offenstein
  • Claire Khidas
  • Jean-Pierre Durazzo
  • Elodie Marie
  • Richard Brie
  • Virginie Decoster
  • Jean-Pierre Chaffaud
  • Nicole Mille
  • Philippe Dambrin
  • Caroline Blamoutier
  • Nurettin Meseci
  • Alicia Brottier
  • Mathieu Debleds
  • Martine Valoteau
  • Maxime Grasser
  • Marie-José Cholet
  • Benjamin Zenatti
  • Véronique Giraudo
  • Jean-Daniel Amsler
Vincent Giacobbi
Vincent Giacobbi Liste divers centre
Vincent GIACOBBI pour SUCY !
  • Vincent Giacobbi
  • Emmanuelle d'Andréa
  • Dominique Chesnoy
  • Christel Marechal
  • Ugo Fischer
  • Kareen Perthuis
  • Stéphane Généton
  • Toufi Youssouf
  • Sylvain Clauzel
  • Aurélie Adrien
  • Martial Bergot
  • Béatrice Leblanc
  • Charles-Elyan Costes
  • Ekaterine Kopaleishvili
  • Silvère Bouvet
  • Christelle Neto Lopes
  • Jacques Lenoir
  • Valérie Lesec
  • Laurent Chasset
  • Nadine Veronese
  • Emilien Bukwald
  • Angelina Fernandes
  • Karl-Xavier Mahoungou
  • Dominique Dupont
  • Yann Asdrubal
  • Carol-Anne Fernand
  • Nicolas Paraclet
  • Michèle Roy
  • Amaury Daleau
  • Alycia Damas-Ajis-Jachel
  • Erwan Laurence
  • Viktoriia Abramova
  • Alain Salviac
  • Sandrine Terrade
  • Franck Gauthey
  • Pascale Houdry
  • Pierre Charton
Valentine Massot
Valentine Massot Liste de La France insoumise
Pour Un Sucy Résistant, Humaniste Et Écologiste.
  • Valentine Massot
  • Enzo Lecoq--Correia
  • Anne Rouaut
  • Ali Koita
  • Sara Bouloum
  • Maximilien Barnard
  • Selma Abderrahim
  • Tiam Eskandary
  • Gaëlle Ribeaudeau
  • Bilal Abdallah
  • Veronica Tsioukas
  • Hamza Dridi
  • Eythéa Nicole Fraysse
  • Jimmy Cibois
  • Anne Jubeau
  • Pierre Brand
  • Koudieye Koita
  • Olivier Jarreton
  • Christine Dutent
  • Yoann Jérémy Bruno Laurent Hiblot
  • Marie-Julie Tang-Tardieux
  • Antoine Leneveu
  • Marine Monteiro
  • Alexandre Peltereau-Villeneuve
  • Bintou Koita
  • Mohamed Ben Hadj Ayed
  • Anne Christine Correia
  • Olivier Massot
  • Léna Minh Anh O--Tran
  • Arthur Couton
  • Gabrielle Kovacs
  • Edouard Eddie René Jean-Baptiste
  • Yveline Martine Puault
  • Bernard Dantec
  • Emma Brand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie

Tête de listeListe Voix % des voix
David PERRE
David PERRE (Ballotage) Pour l'amour de Sucy 		4 266 45,64%
Vincent GIACOBBI
Vincent GIACOBBI (Ballotage) Vincent GIACOBBI pour SUCY ! 		3 255 34,82%
Valentine MASSOT
Valentine MASSOT (Ballotage) Pour Un Sucy Résistant, Humaniste Et Écologiste. 		1 093 11,69%
Lucie ASTIC
Lucie ASTIC Sucy Ensemble 		734 7,85%
Participation au scrutin Sucy-en-Brie
Taux de participation 54,27%
Taux d'abstention 45,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 9 608

Source : ministère de l’Intérieur

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