En direct

19:21 - Sucy-en-Brie : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Sucy-en-Brie fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 29,02% de cadres supérieurs pour 27 593 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 1 898 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 18,39% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,37% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. La présence de 3 483 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, près de 37,10% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1221,62 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Sucy-en-Brie, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Sucy-en-Brie ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Sucy-en-Brie en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 13,08% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 28,05% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 9,13% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Sucy-en-Brie comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 20,80% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 24,23% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 23,93% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Sucy-en-Brie ? La fuite des électeurs atteignait 57,80 % à Sucy-en-Brie pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de coronavirus faisait douter la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 20,26 % des habitants inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,40 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 28,54 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,70 % d'abstention. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En parallèle de ces élections municipales de 2026, ce paramètre pèsera en définitive fatalement sur les résultats de Sucy-en-Brie.

15:59 - Sucy-en-Brie classée à droite lors des derniers scrutins Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Sucy-en-Brie avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (20,80%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 17,23% des voix. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Sucy-en-Brie plébiscitaient ensuite Maud Petit (Ensemble !) avec 35,33% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Maud Petit culminant à 43,11% des votes sur place. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Sucy-en-Brie : des verdicts très instructifs dans les urnes il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Sucy-en-Brie accordaient leurs suffrages à Marie-Carole Ciuntu (LR) avec 28,05% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Maud Petit (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 59,33% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Sucy-en-Brie plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 33,18% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 23,56%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en donnant 71,95% pour Emmanuel Macron, contre 28,05% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux vont-ils peser à Sucy-en-Brie ? Pour ce qui concerne la pression fiscale de Sucy-en-Brie, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint environ 1 251 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 874 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 36,08 % en 2024 (contre 22,33 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 530 900 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 17,38497 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 30,23 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Sucy-en-Brie Les résultats des dernières élections municipales à Sucy-en-Brie ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Marie-Carole Ciuntu (Divers droite) a fait la course en tête en totalisant 3 586 voix (52,71%). En deuxième position, Vincent Giacobbi (Union du centre) a rassemblé 20,02% des voix. Cette victoire écrasante de Marie-Carole Ciuntu a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Sucy-en-Brie, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.