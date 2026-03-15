Résultat municipale 2026 à Sucy-en-Brie (94370) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sucy-en-Brie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sucy-en-Brie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sucy-en-Brie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David PERRE
David PERRE Pour l'amour de Sucy 		4 266 45,64%
Vincent GIACOBBI
Vincent GIACOBBI Vincent GIACOBBI pour SUCY ! 		3 255 34,82%
Valentine MASSOT
Valentine MASSOT Pour Un Sucy Résistant, Humaniste Et Écologiste. 		1 093 11,69%
Lucie ASTIC
Lucie ASTIC Sucy Ensemble 		734 7,85%
Participation au scrutin Sucy-en-Brie
Taux de participation 54,27%
Taux d'abstention 45,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 9 608

Source : ministère de l’Intérieur

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