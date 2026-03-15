En direct

19:18 - Les données démographiques de Sully-sur-Loire révèlent les tendances électorales À Sully-sur-Loire, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections municipales. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,57% ont plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 581 € par an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2189 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 12,17% et d'une population immigrée de 15,29% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Sully-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,27% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Le RN en position de force à Sully-sur-Loire pour la municipale 2026 Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections municipales à Sully-sur-Loire il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 29,41% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,01% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 25,33% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 52,51% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 34,68% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 43,07% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 47,20% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Sully-sur-Loire avant 2026 Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 47,08 % à Sully-sur-Loire lors des municipales de 2020 (un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale) alors que l'événement était incertain, dans un contexte d'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été mesuré à 69,32 %. La mobilisation atteignait quant à elle 46,99 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 62,44 %, contre seulement 48,47 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une localité en retrait des urnes par rapport au reste de la France. Au soir de cette élection municipale, l'état de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Sully-sur-Loire.

15:59 - Sully-sur-Loire classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Sully-sur-Loire avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 34,68% des inscrits. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Sully-sur-Loire portaient leur choix sur Mathilde Paris (Rassemblement National) avec 43,07% au premier tour. C'est finalement Constance de Pélichy (Divers droite) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 52,80% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Sully-sur-Loire a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une ville politiquement partagée, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Sully-sur-Loire il y a 4 ans ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sully-sur-Loire plaçait Marine Le Pen en tête avec 29,41% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 26,23%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,99%, contre 47,01% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Sully-sur-Loire soutenaient en priorité Jean-Luc Riglet (Divers droite) avec 31,15% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Mathilde Paris (Rassemblement National) en première position avec 52,51% des suffrages. Cette physionomie politique de Sully-sur-Loire dessine ainsi une ville politiquement partagée.

12:58 - Sully-sur-Loire touchée par la réforme fiscale avant ces élections Alors que les impôts locaux se sont accrus à Sully-sur-Loire entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 7,82 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 69 600 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 575 500 euros perçus en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette chute importante de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Sully-sur-Loire s'est établi à 40,15 % en 2024 (contre 21,59 % en 2020). Notons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Sully-sur-Loire a atteint environ 1 190 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 919 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Tous Ensemble Pour Sully" majoritaire à Sully-sur-Loire Il peut se révéler éclairant de s'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Sully-sur-Loire. Au soir du premier tour, Jean-Luc Riglet (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 1 128 soutiens (68,44%). À sa poursuite, Armelle Lefaucheux (Divers) a engrangé 31,55% des votes. Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Sully-sur-Loire, cette dynamique pose les bases. Renverser une majorité aussi écrasante représentera un défi colossal pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.