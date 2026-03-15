Résultat municipale 2026 à Sully-sur-Loire (45600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sully-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sully-sur-Loire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sully-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc RIGLET
Jean-Luc RIGLET (26 élus) FIDELES A SULLY, CAP SUR L'AVENIR 		1 326 75,21%
  • Jean-Luc RIGLET
  • Muriel BRINON
  • Patrick HELAINE
  • Edwige LÉVEILLÉ
  • Didier MARTIN
  • Marie PERRONNET
  • Francis LAURENT
  • Jeannette LÉVEILLÉ
  • Dominique DAIMAY
  • Corinne MOUNIER
  • Bernard GAUTIER
  • Naïma EL MOUJOUDI
  • Daniel SENET
  • Michelle PRUNEAU
  • Daniel MELCZER
  • Fadia AKLI
  • Mickaël BRIAIS
  • Béatrice LUCAS-MEUNIER
  • Jean-Louis ROUSSEAUD
  • Noémie HARDOUIN
  • Jean-Luc TURPIN
  • Christine BRINDEAU
  • David FALLIK
  • Aude NOUBLANCHE
  • Celal BOLUKBAS
  • Modesty FLEURY
Jean-Luc PICARD
Jean-Luc PICARD (3 élus) ENSEMBLE POUR UN AUTRE SULLY 		437 24,79%
  • Jean-Luc PICARD
  • Laila BENABDELLAH BOULAHFA
  • Lionel ESNAULT
Participation au scrutin Sully-sur-Loire
Taux de participation 52,41%
Taux d'abstention 47,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Nombre de votants 1 863

Source : ministère de l’Intérieur

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