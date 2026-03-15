Résultat de l'élection municipale 2026 à Suresnes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Suresnes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Suresnes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Suresnes.
L'actu des élections municipales 2026 à Suresnes
13:46 - En vue des municipales, comment a évolué la fiscalité à Suresnes ?
En matière d'impôts locaux à Suresnes, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 398 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 851 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu moins de 26,10 % en 2024 (contre près de 19,02 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 1,56693 million d'euros (1 566 930 € très exactement) en 2024, bien en deçà des 25 141 620 € enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 21,90 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Suresnes ?
À Suresnes, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont avérés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Guillaume Boudy (Union de la droite) a terminé en tête en totalisant 4 852 suffrages (39,06%). À sa poursuite, Xavier Iacovelli (La République en marche) a recueilli 3 334 bulletins valides (26,84%). Yohann Corvis (Divers droite) a suivi, rassemblant 1 956 électeurs (15,74%). Un delta notable. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Guillaume Boudy l'a finalement emporté avec 5 249 bulletins (48,76%), face à Xavier Iacovelli rassemblant 3 492 votants (32,44%) et Yohann Corvis obtenant 18,79% des électeurs. La hiérarchie a été respectée, le fossé s'élargissant pour offrir une victoire incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Union de la droite a probablement profité des votes des partisans des listes de droite, récupérant 397 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Suresnes, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Suresnes (92150) ?
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de se faire entendre sur la manière dont est gérée leur ville. À Suresnes et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, c'est Guillaume Boudy qui a obtenu la mairie au second tour en 2020. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui aimeraient apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à Suresnes est consultable ci-dessous. Sachez également que les horaires d’ouverture des 32 bureaux de vote de Suresnes sont les suivants : de 8 h à 20 h. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections municipales à Suresnes dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Suresnes
|Tête de listeListe
|
Ismaïl Ichaoui
Liste Divers
Agir pour Suresnes
|
|
Jérôme Pellerin
Liste d'union à gauche
Suresnes Sociale Ecologique
|
|
Xavier Iacovelli
Liste divers centre
SURESNES AU COEUR
|
|
Ahmad Bouzid
Liste écologiste
SURESNES VERT AVENIR
|
|
Guillaume Boudy
Liste divers droite
Vivre bien à Suresnes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Boudy (32 élus) Suresnes j'aime
|5 249
|48,76%
|
|Xavier Iacovelli (7 élus) Suresnes pour seule ambition
|3 492
|32,44%
|
|Yohann Corvis (4 élus) Avec vous pour suresnes
|2 023
|18,79%
|
|Participation au scrutin
|Suresnes
|Taux de participation
|38,77%
|Taux d'abstention
|61,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 294
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Boudy Suresnes j'aime
|4 852
|39,06%
|Xavier Iacovelli Suresnes pour seule ambition
|3 334
|26,84%
|Yohann Corvis Avec vous pour suresnes
|1 956
|15,74%
|Rodolphe Balensi Tous ensemble a gauche pour suresnes
|912
|7,34%
|Laurent Salles Une nouvelle voie pour suresnes
|584
|4,70%
|Ismail Ichaoui Un souffle jeune pour suresnes
|538
|4,33%
|Olivier Horie Suresnes en commun
|244
|1,96%
|Participation au scrutin
|Suresnes
|Taux de participation
|43,70%
|Taux d'abstention
|56,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 685
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Dupuy (35 élus) Rassembler suresnes avec christian dupuy
|8 392
|56,02%
|
|Xavier Iacovelli (6 élus) Suresnes 2014: rassemblement de la gauche, des ecologistes et des citoyens
|4 463
|29,79%
|
|Laurent Salles (2 élus) Suresnes bleu marine
|1 562
|10,42%
|
|Valéry Barny Suresnois responsable
|563
|3,75%
|Participation au scrutin
|Suresnes
|Taux de participation
|57,38%
|Taux d'abstention
|42,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,84%
|Nombre de votants
|15 909
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