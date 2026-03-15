Résultat de l'élection municipale 2026 à Suresnes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Suresnes

Tête de listeListe
Ismaïl Ichaoui
Ismaïl Ichaoui Liste Divers
Agir pour Suresnes
  • Ismaïl Ichaoui
  • Marina Yakovlev
  • Joel Filipe Pinheiro Gomes
  • Rym Khaouti
  • Mustapha Ka
  • Valérie Guerout
  • Walid Khouchane
  • Cyrine Sandra Sarah Ben Hamida
  • Laurent Potelle
  • Ibtissam Hanachi
  • Nicolas Conti
  • Ahlam Edwige Angèle Guebli
  • Vincent Le Furaut
  • Shirley Caso Soto
  • Bilel Mezni
  • Louise Subirana
  • Aurélien Mabanza
  • Muriel Boucher
  • Samy Djouadi
  • Orlane Virginie Pallier
  • Victor Gabriel Ginestet
  • Aïsatou Ka
  • Quentin Nativel
  • Marion Andrée Coste
  • Yacine Berrahma
  • Emmanuelle Le Moual
  • Leyti Ndiaye
  • Tayyiba Naveed
  • Geoffrey Monteil
  • Amiseva Dia
  • Jean-Baptiste Petit
  • Lylia Babour
  • Alexandre Golan
  • Léna Coutelet Delafosse
  • Sami Hadj-Abderrahmane
  • Céline Anicot
  • Mehdi Lamrini
  • Ndeye-Dakhou Ndiaye
  • Killian Laurent
  • Ghizlane Idelasri
  • Loris Boulon
  • Imane Bel Aouad
  • Marwane Khaouti
  • Tracy Pradel
  • Achraf Ahana
Jérôme Pellerin
Jérôme Pellerin Liste d'union à gauche
Suresnes Sociale Ecologique
  • Jérôme Pellerin
  • Paule Ballut
  • Clément Pinson
  • Martha Berthonneau
  • Angelo Fernandez Martin
  • Clarisse Holik
  • Nathan Petit
  • Sonia Demeaux
  • Damien Pierrot Privler
  • Raphaëlle Gérard
  • Rodolphe Balensi
  • Emma Allaoui
  • Anil Kalyanpur
  • Armanda Teixeira
  • Jacques Moulin
  • Murielle Mauguin
  • Léo Viarouge
  • Aurélie Plaze
  • Jessy Belair
  • Maëlle Thaller
  • Alexis Lefranc
  • Béatrice Cattelain
  • Adrien Sempe
  • Yasmine Hedef
  • Augustin Belloc
  • Christiane Hignard
  • Vincent Gautheron
  • Romane Cahen-Viney
  • Vincent Soyez
  • Suzanne Liva
  • Tristan Mannik
  • Malika Addoun
  • Léon Albayrak
  • Safia Messaoudene
  • Quentin Lagache
  • Corinne Mahe
  • René Pichard
  • Olga Chirlias
  • Laurent Nagat
  • Fabienne Dravers
  • André Rousseau
  • Gisèle Cailloux
  • Philippe Hignard
  • Ecaterina Gheorghe
  • Nicolas Monceau
Xavier Iacovelli
Xavier Iacovelli Liste divers centre
SURESNES AU COEUR
  • Xavier Iacovelli
  • Katya Verin
  • Loïc Degny
  • Béatrice de Lavalette
  • Nicolas d'Asta
  • Julie Testud
  • Amirouche Laïdi
  • Christelle Hubert
  • Philippe Lentschener
  • Marie-Christine de Ricaud
  • Abraham Abitbol
  • Florence Castel
  • Régis Bouchard
  • Mounia Aram
  • Abderrahim Lemtalsi
  • Virginie Bonnefon
  • Bruno Durigon
  • Natalia Belooussova
  • Julien Christler
  • Mathilde Giffard
  • Alain Raulet
  • Florence Saki
  • Pierre Soler
  • Nathalie Chevallon
  • Jean-François Battin
  • Marie Sassine
  • Sébastien Mazin Pompidou
  • Clémentine Bounie
  • Thomas Brami
  • Audrey Larre
  • Jérôme Sebban
  • Kathlyn Loizeau
  • Olivier Larose
  • Justine Ehrhardt
  • Antoine Antoun
  • Sharone Dokoula
  • Marc Largouet
  • Tracy Bardeur
  • Michaël Toubia
  • Aurélie Pittavino
  • Matthéo Gervois
  • Marianne Veyrat-Masson
  • Laurent Mendy
  • Jade de Gueltzl
  • Yohann Corvis
Ahmad Bouzid
Ahmad Bouzid Liste écologiste
SURESNES VERT AVENIR
  • Ahmad Bouzid
  • Sabrina Djallali
  • Gennaro Anello
  • Maïwenn Belliot
  • Swann Le Guen
  • Najoua Moulouade
  • Joseph Kassis
  • Monique Planqueel
  • Michel Labaere
  • Latifa Kamouly
  • Nicolas Bonnet
  • Malika Hadda-Da Silva
  • Salim Touabi
  • Janine Cefariello
  • Sana Ullah Shafi
  • Marleine Bouzid
  • Laurent Darmon
  • Aurélie Gaudron
  • Driss Dalal
  • Kahina Danièle Hamour
  • Ismaël Boussaïde
  • Aurélie Portejoie
  • Karim Haddam
  • Nadia Abed-Bathsou
  • Djamel Bendehiba
  • Nabiha Khelifi Guety
  • Léonard Cerruti
  • Manon Caubaud
  • Chaker Mezian
  • Yesmahen Anissa Omari
  • Moukrane Hadda
  • Christine Florence Aimé
  • Stéphane Dauteuille
  • Maya El Assadi
  • Alexandre Annino
  • Marie-Charlotte Thérondel
  • Moufid Boussaid
  • Anaïs Bouzid
  • Yannis Chikhoune
  • Andreea Oancea-Ricotta
  • Pascal Georges René Le Gouill
  • Élodie Bouzid
  • Waël Bouricha
Guillaume Boudy
Guillaume Boudy Liste divers droite
Vivre bien à Suresnes
  • Guillaume Boudy
  • Muriel Richard
  • Vianney Raskin
  • Isabelle de Crecy
  • Alexandre Burtin-Luciotto
  • Nassera Hamza
  • Jean Prévost
  • Élodie Reber
  • Emmanuel Grégoire
  • Florence de Septenville
  • Yoann Lamarque
  • Frédérique Laine
  • Bruno Jacon
  • Margaux Oudinet
  • Fabrice Bulteau
  • Sophie de Lamotte
  • Stéphane Perrin-Bidan
  • Valérie Barboille
  • Antoine Karam
  • Perrine Coupry
  • François Peter
  • Fadila Demange
  • Brice Welti
  • Isabelle Florennes
  • Jean-Marc Lembert
  • Anaïs Delburg
  • Thierry Portal
  • Véronique Rondot
  • Valéry Barny
  • Lévana Ederhy
  • Charles Hubert-Rebout
  • Nayla Gsouma
  • Romain Bordier
  • Edelyne Elie
  • Olivier Soukhavong
  • Félie Jean-Noël
  • Rosolino Morvillo
  • Amandine Bouy
  • Said Mouigni Housseine
  • Estelle Rouquet-Kouassigan
  • Paul-Henri Schiepan
  • Dorine Bendenoun
  • Raphaël Luciani
  • Lucie Nettre
  • Alain Tuzlakovic

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Boudy
Guillaume Boudy (32 élus) Suresnes j'aime 		5 249 48,76%
  • Guillaume Boudy
  • Muriel Richard
  • Fabrice Bulteau
  • Isabelle De Crecy
  • Vianney Raskin
  • Nassera Hamza
  • Yoann Lamarque
  • Béatrice De Lavalette
  • Pierre Perret
  • Florence De Septenville
  • Alexandre Burtin
  • Elodie Reber
  • Jean-Pierre Respaut
  • Frédérique Laine
  • Amirouche Laïdi
  • Sandrine Du Mesnil
  • Louis-Michel Bonne
  • Cécile Guillou
  • Jean Prevost
  • Isabelle Florennes
  • Stéphane Perrin-Bidan
  • Sophie De Lamotte
  • Jean-Marc Lembert
  • Yasmina Guerrab
  • Bruno Jacon
  • Valérie Barboille
  • Frédéric Vole
  • Valérie Bethouart-Dolique
  • Thomas Klein
  • Perrine Coupry
  • Antoine Karam
  • Véronique Rondot
Xavier Iacovelli
Xavier Iacovelli (7 élus) Suresnes pour seule ambition 		3 492 32,44%
  • Xavier Iacovelli
  • Safia Chamouard El Bakkali
  • Valéry Barny
  • Olfa Cousseau
  • Nicola D'asta
  • Katya Verin Satabin
  • Pascal Gentil
Yohann Corvis
Yohann Corvis (4 élus) Avec vous pour suresnes 		2 023 18,79%
  • Yohann Corvis
  • Axelle Boonaert
  • Loïc Degny
  • Julie Testud
Participation au scrutin Suresnes
Taux de participation 38,77%
Taux d'abstention 61,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 294

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Boudy
Guillaume Boudy Suresnes j'aime 		4 852 39,06%
Xavier Iacovelli
Xavier Iacovelli Suresnes pour seule ambition 		3 334 26,84%
Yohann Corvis
Yohann Corvis Avec vous pour suresnes 		1 956 15,74%
Rodolphe Balensi
Rodolphe Balensi Tous ensemble a gauche pour suresnes 		912 7,34%
Laurent Salles
Laurent Salles Une nouvelle voie pour suresnes 		584 4,70%
Ismail Ichaoui
Ismail Ichaoui Un souffle jeune pour suresnes 		538 4,33%
Olivier Horie
Olivier Horie Suresnes en commun 		244 1,96%
Participation au scrutin Suresnes
Taux de participation 43,70%
Taux d'abstention 56,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 685

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Dupuy
Christian Dupuy (35 élus) Rassembler suresnes avec christian dupuy 		8 392 56,02%
  • Christian Dupuy
  • Cécile Guillou
  • Guillaume Boudy
  • Isabelle Florennes
  • Loïc Degny
  • Béatrice De Lavalette
  • Amirouche Laïdi
  • Nassera Hamza
  • Jean-Pierre Respaut
  • Florence De Septenville
  • Yohann Corvis
  • Isabelle Debats
  • Jean-Louis Testud
  • Aline Bejean-Lebuisson
  • Jean-Luc Leclercq
  • Gunilla Westerberg Dupuy
  • Daniel Montet
  • Frédérique Laine
  • Jean Prevost
  • Christiane Baudat
  • Louis-Michel Bonne
  • Josée Tilquin
  • Stéphane Perrin-Bidan
  • Sophie Frizon De Lamotte De Reges
  • Philippe Bressac
  • Kalina Stoyanova
  • Alexandre Burtin
  • Muriel Richard
  • Gérard Audebert
  • Caroline Desgrange
  • Bruno Durigon
  • Christine D'onofrio
  • Yves Laurent
  • Valérie Bethouart-Dolique
  • Dan Hoang
Xavier Iacovelli
Xavier Iacovelli (6 élus) Suresnes 2014: rassemblement de la gauche, des ecologistes et des citoyens 		4 463 29,79%
  • Xavier Iacovelli
  • Paule Ballut
  • Nicola D'asta
  • Viviane Meilhac
  • Rodolphe Balensi
  • Sonia Demeaux
Laurent Salles
Laurent Salles (2 élus) Suresnes bleu marine 		1 562 10,42%
  • Laurent Salles
  • Nicole Herve
Valéry Barny
Valéry Barny Suresnois responsable 		563 3,75%
Participation au scrutin Suresnes
Taux de participation 57,38%
Taux d'abstention 42,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,84%
Nombre de votants 15 909

Villes voisines de Suresnes

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