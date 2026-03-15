Résultat de l'élection municipale 2026 à Suresnes : les infos en direct

Ismaïl Ichaoui Liste Divers

Agir pour Suresnes Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Ismaïl Ichaoui Programme de Ismaïl Ichaoui à Suresnes (Agir pour Suresnes) Engagement citoyen Le mouvement « Agir pour Suresnes » prône une gouvernance participative et proche des citoyens. Il s'agit de réformer les conseils de quartier pour les rendre décisionnaires et représentatifs. L'objectif est de co-construire des projets avec les habitants pour une politique plus juste. Développement économique La ville souhaite dynamiser l'économie locale en facilitant l'insertion professionnelle et en encourageant les initiatives professionnelles. Des mesures comme des exonérations fiscales conditionnées et le soutien à l'activité touristique sont prévues. Cela vise à créer des opportunités pour tous les Suresnois. Protection de l'environnement Une attention particulière est portée à la réduction de l'empreinte écologique de la ville. Des initiatives pour lutter contre la pollution et adapter la ville aux changements climatiques sont mises en avant. La création d'une Maison de l'écologie est également envisagée pour sensibiliser et mobiliser les habitants. Solidarité et inclusion La ville s'engage à être inclusive et solidaire, en soutenant les seniors et les personnes en situation de handicap. Des actions pour lutter contre la précarité et garantir un logement pour tous sont également prévues. L'objectif est de préserver la mixité sociale et de renforcer les liens communautaires.

Ismaïl Ichaoui

Marina Yakovlev

Joel Filipe Pinheiro Gomes

Rym Khaouti

Mustapha Ka

Valérie Guerout

Walid Khouchane

Cyrine Sandra Sarah Ben Hamida

Laurent Potelle

Ibtissam Hanachi

Nicolas Conti

Ahlam Edwige Angèle Guebli

Vincent Le Furaut

Shirley Caso Soto

Bilel Mezni

Louise Subirana

Aurélien Mabanza

Muriel Boucher

Samy Djouadi

Orlane Virginie Pallier

Victor Gabriel Ginestet

Aïsatou Ka

Quentin Nativel

Marion Andrée Coste

Yacine Berrahma

Emmanuelle Le Moual

Leyti Ndiaye

Tayyiba Naveed

Geoffrey Monteil

Amiseva Dia

Jean-Baptiste Petit

Lylia Babour

Alexandre Golan

Léna Coutelet Delafosse

Sami Hadj-Abderrahmane

Céline Anicot

Mehdi Lamrini

Ndeye-Dakhou Ndiaye

Killian Laurent

Ghizlane Idelasri

Loris Boulon

Imane Bel Aouad

Marwane Khaouti

Tracy Pradel

Achraf Ahana

Jérôme Pellerin Liste d'union à gauche

Suresnes Sociale Ecologique Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jérôme Pellerin Programme de Jérôme Pellerin à Suresnes (Suresnes Sociale Ecologique) Identité de Suresnes Suresnes est une ville riche en histoire, symbole de résistance et d'urbanisme social, héritage de Henri Sellier. Cependant, elle fait face à une dégradation de son identité, marquée par une bétonisation excessive et des logements inaccessibles. La ville aspire à retrouver son essence et à renouer avec ses valeurs fondamentales de solidarité et de justice sociale. Changement de cap Le collectif Suresnes Sociale Écologique a été formé pour répondre à la nécessité de changement dans la gestion de la ville. Composé de citoyens de divers horizons, ce groupe a pour mission d'écouter les préoccupations des habitants et de construire un projet ambitieux pour l'avenir. Ce projet vise à redonner aux Suresnois un rôle actif dans la transformation de leur ville. Engagements pour l'avenir Les engagements phares incluent des initiatives écologiques comme la plantation d'arbres et la création d'îlots de fraîcheur pour lutter contre les canicules. D'autres mesures visent à améliorer les services publics, notamment en rendant la cantine gratuite pour les familles modestes et en soutenant l'implantation de maisons de santé. Ces actions reflètent une volonté de construire une ville plus juste et accessible pour tous. Appel à la confiance Jérôme Pellerin, candidat aux élections municipales, appelle les Suresnois à lui faire confiance pour réaliser ce projet. Son engagement est de défendre une ville qui soit sociale, écologique et démocratique, en rétablissant le lien entre les citoyens et leur municipalité. Les élections des 15 et 22 mars 2026 représentent une opportunité pour les habitants de participer activement à l'avenir de Suresnes.

Jérôme Pellerin

Paule Ballut

Clément Pinson

Martha Berthonneau

Angelo Fernandez Martin

Clarisse Holik

Nathan Petit

Sonia Demeaux

Damien Pierrot Privler

Raphaëlle Gérard

Rodolphe Balensi

Emma Allaoui

Anil Kalyanpur

Armanda Teixeira

Jacques Moulin

Murielle Mauguin

Léo Viarouge

Aurélie Plaze

Jessy Belair

Maëlle Thaller

Alexis Lefranc

Béatrice Cattelain

Adrien Sempe

Yasmine Hedef

Augustin Belloc

Christiane Hignard

Vincent Gautheron

Romane Cahen-Viney

Vincent Soyez

Suzanne Liva

Tristan Mannik

Malika Addoun

Léon Albayrak

Safia Messaoudene

Quentin Lagache

Corinne Mahe

René Pichard

Olga Chirlias

Laurent Nagat

Fabienne Dravers

André Rousseau

Gisèle Cailloux

Philippe Hignard

Ecaterina Gheorghe

Nicolas Monceau

Xavier Iacovelli Liste divers centre

SURESNES AU COEUR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Xavier Iacovelli Programme de Xavier Iacovelli à Suresnes (SURESNES AU COEUR) Suresnes, ville d'attachement Xavier Iacovelli exprime son profond attachement à Suresnes, sa ville natale où il a grandi et fondé sa famille. Il valorise son esprit village et sa qualité de vie, qu'il décrit comme un « miracle suresnois ». Son engagement envers la ville est motivé par le désir de préserver son identité unique et son dynamisme. Défis de la ville La ville de Suresnes fait face à des défis croissants, tels que l'insécurité, la dégradation de la qualité de vie et la fermeture de commerces. Xavier Iacovelli souligne que ces problèmes résultent de choix politiques inappropriés et d'un manque d'engagement. Il appelle à une mobilisation collective pour redonner à la ville son âme et sa vitalité. Engagement politique Xavier Iacovelli a décidé de quitter ses responsabilités nationales pour se consacrer pleinement à Suresnes. Il souhaite rassembler les habitants autour d'un projet municipal responsable et réaliste, centré sur la fierté de vivre dans la ville. Son mouvement, Suresnes au Cœur, regroupe des personnes engagées pour le bien-être de la communauté. Propositions pour l'avenir Le programme de Suresnes au Cœur inclut des initiatives pour améliorer la sécurité, l'éducation et le soutien aux aînés. Des projets de modernisation des équipements sportifs et de transition écologique sont également envisagés. L'objectif est de créer une ville dynamique, solidaire et respectueuse de ses habitants.

Xavier Iacovelli

Katya Verin

Loïc Degny

Béatrice de Lavalette

Nicolas d'Asta

Julie Testud

Amirouche Laïdi

Christelle Hubert

Philippe Lentschener

Marie-Christine de Ricaud

Abraham Abitbol

Florence Castel

Régis Bouchard

Mounia Aram

Abderrahim Lemtalsi

Virginie Bonnefon

Bruno Durigon

Natalia Belooussova

Julien Christler

Mathilde Giffard

Alain Raulet

Florence Saki

Pierre Soler

Nathalie Chevallon

Jean-François Battin

Marie Sassine

Sébastien Mazin Pompidou

Clémentine Bounie

Thomas Brami

Audrey Larre

Jérôme Sebban

Kathlyn Loizeau

Olivier Larose

Justine Ehrhardt

Antoine Antoun

Sharone Dokoula

Marc Largouet

Tracy Bardeur

Michaël Toubia

Aurélie Pittavino

Matthéo Gervois

Marianne Veyrat-Masson

Laurent Mendy

Jade de Gueltzl

Yohann Corvis

Ahmad Bouzid Liste écologiste

SURESNES VERT AVENIR Voir la liste des candidats

Ahmad Bouzid

Sabrina Djallali

Gennaro Anello

Maïwenn Belliot

Swann Le Guen

Najoua Moulouade

Joseph Kassis

Monique Planqueel

Michel Labaere

Latifa Kamouly

Nicolas Bonnet

Malika Hadda-Da Silva

Salim Touabi

Janine Cefariello

Sana Ullah Shafi

Marleine Bouzid

Laurent Darmon

Aurélie Gaudron

Driss Dalal

Kahina Danièle Hamour

Ismaël Boussaïde

Aurélie Portejoie

Karim Haddam

Nadia Abed-Bathsou

Djamel Bendehiba

Nabiha Khelifi Guety

Léonard Cerruti

Manon Caubaud

Chaker Mezian

Yesmahen Anissa Omari

Moukrane Hadda

Christine Florence Aimé

Stéphane Dauteuille

Maya El Assadi

Alexandre Annino

Marie-Charlotte Thérondel

Moufid Boussaid

Anaïs Bouzid

Yannis Chikhoune

Andreea Oancea-Ricotta

Pascal Georges René Le Gouill

Élodie Bouzid

Waël Bouricha

Guillaume Boudy Liste divers droite

Vivre bien à Suresnes Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Guillaume Boudy Programme de Guillaume Boudy à Suresnes (Vivre bien à Suresnes) Engagement de Guillaume Boudy Guillaume Boudy est présenté comme un maire expérimenté, engagé et à l'écoute des citoyens. Sa vision ambitieuse pour Suresnes est soutenue par une équipe représentative et renouvelée. Ensemble, ils s'efforcent de répondre aux attentes de la population et de bâtir un avenir meilleur pour la ville. Méthode de gouvernance La méthode de gouvernance de l'équipe de Guillaume Boudy repose sur la concertation, la transparence et l'intégrité. Ils s'engagent à dire ce qu'ils vont faire et à rendre des comptes régulièrement aux citoyens. Cette approche vise à instaurer un climat de confiance entre les élus et la population. Projets pour la ville Le projet pour Suresnes inclut des initiatives en matière de sécurité, propreté et mobilité. L'objectif est de garantir un cadre de vie agréable et sécurisé pour tous les habitants. De plus, des efforts sont faits pour embellir la ville tout en respectant son identité et en intégrant davantage de nature. Vie communautaire et culturelle La vie communautaire est au cœur des préoccupations, avec un accent sur la culture, le sport et le commerce. L'équipe de Guillaume Boudy souhaite créer des liens entre les habitants et rendre la culture plus accessible. Ils soutiennent également les commerçants et les entreprises locales pour dynamiser l'économie de Suresnes.