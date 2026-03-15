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19:21 - Suresnes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Suresnes, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections municipales. Dans l'agglomération, 19,29% des résidents sont des enfants, et 25,60% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux élevé de cadres, atteignant 47,67%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,73% et d'une population immigrée de 17,26% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (61,66%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Suresnes, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Suresnes Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Suresnes il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 9,18% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 19,94% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 8,69% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Suresnes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 14,12% pour les européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 16,78% pour le Rassemblement national. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Suresnes : le point sur la participation Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales à Suresnes, l'abstention frappait 56,30 % des électeurs, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale, de nombreux électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été bornée par une abstention à 19,90 % dans la ville (80,10 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 46,93 % en 2022 à seulement 26,98 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 41,06 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention. En parallèle de la municipale, ce paramètre pèsera en conséquence assurément sur les résultats de Suresnes.

15:59 - Suresnes : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Suresnes portaient leur choix sur Isabelle de Crecy (Majorité présidentielle) avec 44,38% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Isabelle de Crecy culminant à 60,91% des voix localement. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,41%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Suresnes demeurait à l'époque une terre centriste-macroniste.

14:57 - Les électeurs de Suresnes avaient résolument opté pour le centre-droit il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Suresnes un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Suresnes votaient en priorité pour Emmanuel Macron (40,28%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 22,09%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en offrant 80,06% pour Emmanuel Macron, contre 19,94% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Suresnes soutenaient en priorité Isabelle Florennes (Ensemble !) avec 49,80% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Isabelle Florennes virant de nouveau en tête avec 64,92% des voix.

12:58 - En vue des municipales, comment a évolué la fiscalité à Suresnes ? En matière d'impôts locaux à Suresnes, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 398 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 851 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu moins de 26,10 % en 2024 (contre près de 19,02 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 1,56693 million d'euros (1 566 930 € très exactement) en 2024, bien en deçà des 25 141 620 € enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 21,90 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Suresnes ? À Suresnes, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont avérés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Guillaume Boudy (Union de la droite) a terminé en tête en totalisant 4 852 suffrages (39,06%). À sa poursuite, Xavier Iacovelli (La République en marche) a recueilli 3 334 bulletins valides (26,84%). Yohann Corvis (Divers droite) a suivi, rassemblant 1 956 électeurs (15,74%). Un delta notable. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Guillaume Boudy l'a finalement emporté avec 5 249 bulletins (48,76%), face à Xavier Iacovelli rassemblant 3 492 votants (32,44%) et Yohann Corvis obtenant 18,79% des électeurs. La hiérarchie a été respectée, le fossé s'élargissant pour offrir une victoire incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Union de la droite a probablement profité des votes des partisans des listes de droite, récupérant 397 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Suresnes, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement sur le résultat.