Résultat municipale 2026 à Suresnes (92150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Suresnes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Suresnes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Suresnes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume BOUDY
Guillaume BOUDY (34 élus) Vivre bien à Suresnes 		8 614 53,18%
  • Guillaume BOUDY
  • Muriel RICHARD
  • Vianney RASKIN
  • Isabelle DE CRECY
  • Alexandre BURTIN-LUCIOTTO
  • Nassera HAMZA
  • Jean PRÉVOST
  • Élodie REBER
  • Emmanuel GRÉGOIRE
  • Florence DE SEPTENVILLE
  • Yoann LAMARQUE
  • Frédérique LAINE
  • Bruno JACON
  • Margaux OUDINET
  • Fabrice BULTEAU
  • Sophie DE LAMOTTE
  • Stéphane PERRIN-BIDAN
  • Valérie BARBOILLE
  • Antoine KARAM
  • Perrine COUPRY
  • François PETER
  • Fadila DEMANGE
  • Brice WELTI
  • Isabelle FLORENNES
  • Jean-Marc LEMBERT
  • Anaïs DELBURG
  • Thierry PORTAL
  • Véronique RONDOT
  • Valéry BARNY
  • Lévana EDERHY
  • Charles HUBERT-REBOUT
  • Nayla GSOUMA
  • Romain BORDIER
  • Edelyne ELIE
Xavier IACOVELLI
Xavier IACOVELLI (6 élus) SURESNES AU COEUR 		4 353 26,87%
  • Xavier IACOVELLI
  • Katya VERIN
  • Loïc DEGNY
  • Béatrice DE LAVALETTE
  • Nicolas D'ASTA
  • Julie TESTUD
Jérôme PELLERIN
Jérôme PELLERIN (2 élus) Suresnes Sociale Ecologique 		2 086 12,88%
  • Jérôme PELLERIN
  • Paule BALLUT
Ismaïl ICHAOUI
Ismaïl ICHAOUI (1 élu) Agir pour Suresnes 		810 5,00%
  • Ismaïl ICHAOUI
Ahmad BOUZID
Ahmad BOUZID SURESNES VERT AVENIR 		335 2,07%
Participation au scrutin Suresnes
Taux de participation 55,62%
Taux d'abstention 44,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 638

Source : ministère de l’Intérieur

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