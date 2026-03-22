Résultat municipale 2026 à Surgères (17700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Surgères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Surgères, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Surgères [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas GODEAU (22 élus) SURGÈRES EN COMMUN
|1 530
|49,34%
|
|Pascale GRIS (6 élus) Surgères avec vous
|1 208
|38,96%
|
|Didier TOUVRON (1 élu) Surgères à Gauche
|363
|11,71%
|
|Participation au scrutin
|Surgères
|Taux de participation
|60,18%
|Taux d'abstention
|39,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|3 146
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Surgères - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas GODEAU (Ballotage) SURGÈRES EN COMMUN
|1 249
|41,84%
|Pascale GRIS (Ballotage) Surgères avec vous
|1 231
|41,24%
|Didier TOUVRON (Ballotage) Surgères à Gauche
|505
|16,92%
|Participation au scrutin
|Surgères
|Taux de participation
|58,36%
|Taux d'abstention
|41,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Nombre de votants
|3 050
Election municipale 2026 à Surgères [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Surgères sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Surgères.
L'actu des élections municipales 2026 à Surgères
18:36 - Surgères : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Le contexte politique de Surgères a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite. Lors des dernières européennes, le résultat à Surgères s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,68%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,06%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,48%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Surgères soutenaient en priorité Karen Bertholom (Rassemblement National) avec 34,52% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Benoît Biteau (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 51,94% des suffrages exprimés.
15:57 - Le résultat des dernières municipales à Surgères
À Surgères, les résultats des municipales précédentes ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Catherine Desprez (Divers droite) a raflé la première place avec 1 210 bulletins (59,69%). En deuxième position, Younes Biar (Divers centre) a obtenu 21,26% des suffrages. Didier Touvron (Union de la gauche) suivait, s'adjugeant 386 bulletins (19,04%). Cette victoire sans appel de la candidate Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Surgères, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour de la municipale à Surgères
Selon la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Thomas Godeau, Pascale Gris et Didier Touvron. Les 5 bureaux de vote de la ville de Surgères ferment leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Surgères avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales à Surgères, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 41,64 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Thomas Godeau (Divers centre) qui s'est placé en première position en récoltant 41,84 % des bulletins valides. Dans son sillage, Pascale Gris (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 41,24 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Didier Touvron (Union de la gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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