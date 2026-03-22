Résultat municipale 2026 à Surgères (17700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Surgères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Surgères, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Surgères [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas GODEAU
Thomas GODEAU (22 élus) SURGÈRES EN COMMUN 		1 530 49,34%
  • Thomas GODEAU
  • Émilie YVON
  • Jérôme GAROT
  • Rozenn PETOT
  • Cyril GUILET
  • Annabelle BARIT
  • Philippe COTTENNEC
  • Élisabeth FOUCHARD
  • Francis LECOMTE
  • Alexandra CHASSEREAU
  • Jim TESTAUD DUPOND
  • Magalie MAURIN
  • Sébastien GUILLON
  • Francine LUNEAU
  • Samuel MICHAUD
  • Marie-José DEGÂT
  • Pascal MASSOT
  • Sophie CALMEL
  • Jérôme TOURNEUR
  • Isabelle FRESCA-FANTONI
  • David KOESSLER
  • Anaïs HERNOT
Pascale GRIS
Pascale GRIS (6 élus) Surgères avec vous 		1 208 38,96%
  • Pascale GRIS
  • Laurent ROUFFET
  • Émilie GIRAUD
  • Kévin BAYNAUD
  • Odile RAGOT
  • Dominique SIMETIÈRE
Didier TOUVRON
Didier TOUVRON (1 élu) Surgères à Gauche 		363 11,71%
  • Didier TOUVRON
Participation au scrutin Surgères
Taux de participation 60,18%
Taux d'abstention 39,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 3 146

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Surgères - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas GODEAU
Thomas GODEAU (Ballotage) SURGÈRES EN COMMUN 		1 249 41,84%
Pascale GRIS
Pascale GRIS (Ballotage) Surgères avec vous 		1 231 41,24%
Didier TOUVRON
Didier TOUVRON (Ballotage) Surgères à Gauche 		505 16,92%
Participation au scrutin Surgères
Taux de participation 58,36%
Taux d'abstention 41,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 3 050

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