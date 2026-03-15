Résultat de l'élection municipale 2026 à Survilliers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Survilliers

Tête de listeListe
Adeline Roldao
Adeline Roldao Liste Divers
UN VILLAGE, UNE ÉQUIPE
  • Adeline Roldao
  • Romain Maisonneuve
  • Maryse Guilbert
  • Didier Wroblewski
  • Nélie Lecki
  • Fabrice Liégaux
  • Sandrine Fillastre
  • Stéphane Ventroux
  • Aurélie Freyd
  • François Varlet
  • Marine Thioux
  • Éric Guédon
  • Catherine Pannier
  • Ahmed Lafrizi
  • Vanessa Molar Almeida
  • Loïc Frémaux
  • Lisa Brillant
  • Samir Ayadi
  • Hakima Mohamed
  • Jonathan Guenot
  • Chantal Moueix
  • Jean-Jacques Bizeray
  • Virginie Sarteur
  • Philippe Lucas
  • Morgane Aktas
  • Eric Szwec
  • Annie Pannier
  • Xavier Bizet
  • Sylvie Dupouy
Anthony Arciero
Anthony Arciero Liste divers droite
SURVILLIERS AUTHENTIQUE
  • Anthony Arciero
  • Laëtitia Alaphilippe
  • Djiey Di Kamara
  • Nelly Gicquel
  • José Gonçalves
  • Christine Sede
  • Philippe Jacquet
  • Valérie Gaillard
  • Guillaume Martel
  • Safia Legros
  • Nicolas Fillion
  • Cindy Thery
  • Mickaël Wolnik
  • Muriel Vercruyssen
  • Michel Avanzini
  • Jersande Mangin
  • Steeve Fernandes
  • Zainab Kamara
  • Laurent Antheaume
  • Corinne Gérard
  • Cyril Adrien-René
  • Naeema Gulraiz
  • Philippe Bonnaire
  • Angélique Villenfin
  • David Chazal
  • Julie Sapmaz
  • Brice Niepceron
  • Jocelyne Ollivier
  • Alfrédo de Brito

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Adeline Roldao
Adeline Roldao (21 élus) Un village, une equipe 		660 52,67%
  • Adeline Roldao
  • Didier Wroblewski
  • Maryse Guilbert
  • François Varlet
  • Sandrine Fillastre
  • Fabrice Liegaux
  • Nelie Lecki
  • Eric Guedon
  • Marina Camagna
  • Michel Raes
  • Sylvie Dupouy
  • Ahmed Lafrizi
  • Anne Pannier
  • Jean-Jacques Bizeray
  • Nadine Racault
  • Laurent Carlier
  • Josette Dambreville
  • Eric Szwec
  • Géraldine Peuchet
  • Amadou Sene
  • Virginie Sarteur
Anthony Arciero
Anthony Arciero (6 élus) Survilliers authentique 		593 47,32%
  • Anthony Arciero
  • Christine Sede
  • Fabrice Lasserre
  • Laëtitia Alaphilippe
  • Daniel Benagou
  • Nelly Gicquel
Participation au scrutin Survilliers
Taux de participation 54,80%
Taux d'abstention 45,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 295

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël Moisset
Jean-Noël Moisset (22 élus) Notre seule ambition : survilliers 		981 61,31%
  • Jean-Noël Moisset
  • Maryse Guilbert
  • Francis Rondet
  • Nadine Racault
  • François Varlet
  • Reine-Marie Gremeaux
  • Alain Veron
  • Adeline Roldao-Martins
  • Michel Raes
  • Christine Allouis
  • Michel Prulhiere
  • Sandrine Fillastre
  • Daniel Benagou
  • Lucienne Guedon
  • Ahmed Lafrizi
  • Denise Hof
  • Jean-Jacques Bizeray
  • Suzie Planchard
  • Daniel Beland
  • Marina Camagna
  • Rudy Borne
  • Michèle Marie
Anthony Arciero
Anthony Arciero (5 élus) Fiers d'etre survillois 		619 38,68%
  • Anthony Arciero
  • Estelle Lamour
  • Gilbert Catalette
  • Valérie Gaillard
  • Régis Scarpino
Participation au scrutin Survilliers
Taux de participation 66,25%
Taux d'abstention 33,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,97%
Nombre de votants 1 649

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