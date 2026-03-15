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19:21 - Survilliers : démographie, élections et perspectives d'avenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Survilliers montrent des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 42% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,55%. De plus, le taux de familles propriétaires (59,13%) souligne le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 013 € par an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1581 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,47% et d'une population étrangère de 11,22% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Survilliers mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,86% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Survilliers ? Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Survilliers en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 28,07% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron localement avec 49,35% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 19,53% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement nationaliste obtenait 52,81% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,58% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 36,03% pour le mouvement nationaliste. Il finira d'ailleurs en tête avec 50,07% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Arnaud Le Gall.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Survilliers ? Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale à Survilliers avait été marqué par une abstention de 45,20 %, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 54,80 %) alors que l'épidémie de coronavirus avait fait fuir un grand nombre d'électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est en revanche fixé à 23,37 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 51,08 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,20 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 55,03 % des inscrits. Regarder ce parcours lors des dernières élections permet in fine de ranger Survilliers comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention. Cette contingence à Survilliers constituera quoi qu'il en soit l'un des tournants de cette élection municipale 2026.

15:59 - Comment a voté Survilliers lors des dernières élections ? Agnès Marion (Rassemblement National) avait performé au premier tour des législatives à Survilliers après la dissolution de 2024 avec 36,03%. Arnaud Le Gall (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 28,58%. Le second round n'a pas changé grand chose, Agnès Marion culminant à 50,07% des voix localement. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Survilliers s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (38,58%), talonnée par Manon Aubry (17,04%) et Valérie Hayer (11,59%). La préférence des électeurs de Survilliers a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Survilliers ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Survilliers accordaient leurs suffrages à Anthony Arciero (LR) avec 32,51% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Baptiste Marly (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 52,81%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Survilliers qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 28,07% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 25,59%. Lors de la finale de l'élection à Survilliers, les électeurs accordaient 50,65% pour Emmanuel Macron, contre 49,35% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Survilliers laisse ainsi apparaître une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Et si l'élection à Survilliers se jouait sur la fiscalité ? Si l'on examine la fiscalité de Survilliers, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,91 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 65 950 € la même année, contre 914 730 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Survilliers a évolué pour se fixer à environ 38,00 % en 2024 (contre 11,85 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Survilliers s'est établi à environ 1 324 euros en 2024 contre 787 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Survilliers ? À Survilliers, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Adeline Roldao (Divers) a pris la première place avec 660 suffrages (52,67%). Dans la position du principal opposant, Anthony Arciero (Les Républicains) a obtenu 593 bulletins valides (47,32%). Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Survilliers, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour l'opposition, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche une épreuve titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.