Résultat municipale 2026 à Survilliers (95470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Survilliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Survilliers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Survilliers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Adeline ROLDAO
Adeline ROLDAO (22 élus) UN VILLAGE, UNE ÉQUIPE 		919 60,14%
  • Adeline ROLDAO
  • Romain MAISONNEUVE
  • Maryse GUILBERT
  • Didier WROBLEWSKI
  • Nélie LECKI
  • Fabrice LIÉGAUX
  • Sandrine FILLASTRE
  • Stéphane VENTROUX
  • Aurélie FREYD
  • François VARLET
  • Marine THIOUX
  • Éric GUÉDON
  • Catherine PANNIER
  • Ahmed LAFRIZI
  • Vanessa MOLAR ALMEIDA
  • Loïc FRÉMAUX
  • Lisa BRILLANT
  • Samir AYADI
  • Hakima MOHAMED
  • Jonathan GUENOT
  • Chantal MOUEIX
  • Jean-Jacques BIZERAY
Anthony ARCIERO
Anthony ARCIERO (5 élus) SURVILLIERS AUTHENTIQUE 		609 39,86%
  • Anthony ARCIERO
  • Laëtitia ALAPHILIPPE
  • Djiey Di KAMARA
  • Nelly GICQUEL
  • José GONÇALVES
Participation au scrutin Survilliers
Taux de participation 60,86%
Taux d'abstention 39,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 1 561

Source : ministère de l’Intérieur

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