Résultat municipale 2026 à Surzur (56450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Surzur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Surzur, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Surzur [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Noëlle CHENOT
Noëlle CHENOT (23 élus) Vivre ensemble à Surzur 		1 481 54,75%
  • Noëlle CHENOT
  • Patrick CAILLEAU
  • Carole RAMAUX
  • Jean-Paul LE BIHAN
  • Jocelyne DARDEVET
  • Gaspard GUCCIARDI
  • Virginie TOUZARD
  • Didier RETAILLEAU
  • Justine WINCKLER DRUMARE
  • Yvan LE NEVÉ
  • Camille LAMOUR
  • Gaël LACROIX
  • Loeiza LE GAL
  • Luc JEROME
  • Catherine PAILLERON JOANNIC
  • Simon MARTIN
  • Danièle MAUROUZEL
  • Vincent GUYOT
  • Patricia BUSNEL
  • Eric MAUROUZEL
  • Mélody LAY
  • Stéphane KEROUAULT
  • Paulette LAMBERT
Eric MAHÉ
Eric MAHÉ (6 élus) Décider ensemble, agir pour tous 		1 224 45,25%
  • Eric MAHÉ
  • Cécilia VENET-LASNIER
  • Gérard LELOUP
  • Kahina SAADI
  • Vincent TANGUY
  • Chantal CHARRERON
Participation au scrutin Surzur
Taux de participation 64,86%
Taux d'abstention 35,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 2 829

Source : ministère de l’Intérieur

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