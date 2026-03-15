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19:19 - Surzur : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence la population de Surzur exerce-t-elle sur le résultat des élections municipales ? Dans la commune, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,65% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 949 € par an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 3179 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (8,45%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,55%), témoignent d'une population instruite à Surzur, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Avant les élections de 2026, la progression du vote RN à Surzur Le mouvement lepéniste restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Surzur en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 22,83% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 37,09% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 15,31% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Surzur comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 30,67% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 32,50% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 36,93% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 48,86 % d'abstention à Surzur Pour cette municipale 2026, la mobilisation des votants à Surzur sera essentielle dans l'issue du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 1 890 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 51,14 %, un score meilleur que les 44,7 % nationaux alors que le pays était déjà affecté par l'épidémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 82,49 %. Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 53,15 % au premier tour en 2022 à 76,73 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 58,88 % (51,49 % au national). En regardant l'ensemble, les données semblent former une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Surzur Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Surzur avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,67%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 17,47% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Surzur avaient ensuite placé en tête Anne Le Hénanff (Majorité présidentielle) avec 37,63% au premier tour, devant Joseph Martin (Rassemblement National) avec 32,50%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Anne Le Hénanff culminant à 63,07% des suffrages exprimés localement. La préférence des électeurs de Surzur a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Surzur : rappel des scores de la dernière présidentielle en date Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Surzur tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,14% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,83%. Le second tour validait ensuite ce premier round en livrant 62,91% pour Emmanuel Macron, contre 37,09% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Surzur accordaient leurs suffrages à Anne Le Hénanff (Ensemble !) avec 30,77% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,54% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Surzur une ville acquise au bloc central.

12:58 - La municipalité a-t-elle maîtrisé la fiscalité à Surzur ? S'agissant de la pression fiscale de Surzur, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 919 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 900 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 43,44 % en 2024 (contre 25,32 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 162 260 € en 2024, bien en deçà des 1,12094 million d'euros (1 120 940 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 18,30 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Surzur Les configurations politiques locales sont encore à ce jour conditionnées par le verdict du dernier scrutin municipal à Surzur. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Noëlle Chenot (Divers droite) a terminé en tête en totalisant 1 243 bulletins (67,44%). À sa poursuite, Michèle Nadeau (Divers) a capté 32,55% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Surzur, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire retentissante, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.