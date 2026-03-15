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19:17 - Sylvains-Lès-Moulins : élections municipales et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Sylvains-Lès-Moulins, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 1 280 habitants répartis dans 611 logements, ce village présente une densité de 54 habitants par km². Ses 110 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (82,32%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 31,82% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,12% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 160,21 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, à Sylvains-Lès-Moulins, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quelle place du RN à Sylvains-Lès-Moulins aux municipales ? Le parti nationaliste était absent lors de la dernière municipale à Sylvains-Lès-Moulins il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,68% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 44,53% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 25,69% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN validait 43,04% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,98% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 48,14% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,09% lors du vote final, synonyme d'élection de Christine Loir.

16:58 - Quelle participation attendre à Sylvains-Lès-Moulins aux municipales ? Pour ces municipales, l'affluence aux urnes à Sylvains-Lès-Moulins sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait vu 36,28 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, en deçà de la moyenne nationale. 345 votants s'étaient alors mobilisés alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, un grand nombre de votants avaient préféré rester à l'écart. Il est pourtant communément admis que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs votent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 81,16 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 58,95 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 75,24 % au premier tour, contre 53,34 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Sylvains-Lès-Moulins ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Sylvains-Lès-Moulins, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,98%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Sylvains-Lès-Moulins accordaient leurs suffrages à Christine Loir (Rassemblement National) avec 48,14% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Christine Loir culminant à 51,09% des voix dans la localité. Le contexte politique de Sylvains-Lès-Moulins a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Sylvains-Lès-Moulins : coup d'oeil sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Sylvains-Lès-Moulins soutenaient en priorité Séverine Gipson (Ensemble !) avec 28,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Séverine Gipson virant de nouveau en tête avec 56,96% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Sylvains-Lès-Moulins choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 29,46% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 28,68%. Lors de la finale de l'élection à Sylvains-Lès-Moulins, les électeurs accordaient 55,47% pour Emmanuel Macron, contre 44,53% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Sylvains-Lès-Moulins s'inscrit comme une place forte du courant central.

12:58 - La commune de Sylvains-Lès-Moulins a de manière générale augmenté les impôts Concernant la pression fiscale de Sylvains-Lès-Moulins, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à 758 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 424 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 33,07 % en 2024 (contre près de 12,79 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 29 390 € en 2024, loin des quelque 128 800 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 9,99 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Sylvains-Lès-Moulins Qui l'avait emporté lors des municipales il y a six ans à Sylvains-Lès-Moulins ? Sans aucune opposition, 'Bien vivre à sylvains les moulins' menée par Lydie Reber a logiquement rassemblé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Sylvains-Lès-Moulins, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette fois, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité en place. La liste des candidats donne certainement d'ores et déjà un premier élément de réponse.