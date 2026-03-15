Résultat municipale 2026 à Sylvains-Lès-Moulins (27240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sylvains-Lès-Moulins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sylvains-Lès-Moulins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sylvains-Lès-Moulins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lydie REBER
Lydie REBER (16 élus) Bien vivre à Sylvains-lès-Moulins 		457 66,04%
  • Lydie REBER
  • Bruno MANGIN
  • Marie-Claude GUICHEUX
  • Damien QUÉVERDO
  • Laurence LAROCHE
  • Damien BLANCHARD
  • Sandrine COCAGNE
  • Edouard DUVAL
  • Sandrine MONTLLOR
  • Philippe BACCARO
  • Stéphanie GUICHEUX
  • David SALOMON
  • Stéphanie ALBERICI
  • James ANNETTE
  • Samra DUPUIS
  • Arnaud ROSSIGNOL
Christophe VANDEWALLE
Christophe VANDEWALLE (3 élus) UNIS POUR SYLVAINS LÈS MOULINS 		235 33,96%
  • Christophe VANDEWALLE
  • Caroline PERISSINOTTO
  • Patrick POULET
Participation au scrutin Sylvains-Lès-Moulins
Taux de participation 68,45%
Taux d'abstention 31,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 703

Source : ministère de l’Intérieur

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