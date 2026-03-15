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19:19 - Talange : démographie, élections et stratégies politiques A mi-chemin des élections municipales, Talange fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 044 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 394 entreprises attestent une économie prospère. Dans la ville, 16,93% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 8,99% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Talange forme une communauté diversifiée, avec ses 887 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 38,79% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1054,67 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, à Talange, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Talange Le RN restait loin du groupe de tête lors des municipales à Talange en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 29,71% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la commune avec 50,97% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 30,09% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement nationaliste réunissait 52,17% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 41,00% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 42,61% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 46,57% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Talange ? À l'occasion de cette élection municipale 2026, le degré de la participation agira sur les résultats de Talange. Aux municipales de 2020, la participation avait atteint 19,15 % à la fin du premier tour (très en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale). C'étaient 1 173 votants qui s'étaient mobilisés, l'épidémie de Covid ayant impacté fortement l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 3 854 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 63,90 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 37,57 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 53,11 % au premier tour, contre 31,78 % en 2022. L'observation de ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Talange comme une contrée moins participative que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Talange classée au centre avant les municipales 2026 Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Talange avaient placé en tête Grégoire Laloux (Rassemblement National) avec 42,61% au premier tour, devant Vincent Felix (Union de la gauche) avec 31,02%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Belkhir Belhaddad (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 53,43%. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (41,00%).

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Talange ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Talange plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 29,71% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 27,69%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,97% pour Marine Le Pen, contre 49,03% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Talange soutenaient en priorité Grégoire Laloux (RN) avec 30,09% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Grégoire Laloux virant de nouveau en tête avec 52,17% des voix.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Talange En ce qui concerne la fiscalité locale de Talange, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 788 € en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 687 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 37,89 % en 2024 (contre 20,63 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 85 010 € en 2024. Un produit qui est loin des 1,32684 million d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,29 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Talange L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Talange est très révélatrice. Unique liste en présence, 'Talange dialogue action' a logiquement obtenu 1 072 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Talange, cette dynamique pèsera irrémédiablement. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. C'est sans doute dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.