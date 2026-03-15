Résultat municipale 2026 à Talange (57525) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Talange a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Talange, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Talange [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick ABATE
Patrick ABATE (25 élus) Patrick ABATE pour Talange dans le dialogue et l'action 		1 924 71,87%
  • Patrick ABATE
  • Anne CROCITTI
  • Daniel WILLAUME
  • Laura CHAUDY
  • Sébastien MACRI
  • Sandra BAUERLÉ
  • Denis LEDRICH
  • Muriel GREBMEIER
  • Claude LALLIER
  • Raphaela RUMML
  • Vincent GARDETTE
  • Virginie MAAS
  • Driss TLEMSANI
  • Tiphaine GAMBINI
  • Julien PINCK
  • Christelle CARRON
  • Cédric MAURY
  • Aude JESUPRET
  • Richard SENES
  • Noëmie HOUIN
  • Damien PIERROT
  • Muriel NAUROY-RIZZO
  • Edgard DOS SANTOS
  • Danielle HUG
  • Jean-Marc TODESCHINI
Pierre DAPRILE
Pierre DAPRILE (4 élus) Le Renouveau pour Talange 		753 28,13%
  • Pierre DAPRILE
  • Anaîs VILLIERE
  • Matthieu CATTANI
  • Sandrine LEVAZEUX
Participation au scrutin Talange
Taux de participation 41,96%
Taux d'abstention 58,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 2 737

Source : ministère de l’Intérieur

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