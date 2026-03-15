Résultat de l'élection municipale 2026 à Talant : les infos en direct

Programme de Fabian Ruinet à Talant (Talant en mouvement)

Engagement pour la sécurité

Le programme prévoit d'augmenter les effectifs de la Police Municipale à 10 agents pour renforcer la sécurité. Une brigade motorisée sera créée pour se concentrer sur la sécurité routière, et le déploiement de la vidéoprotection sera poursuivi. Des initiatives comme l'achat groupé d'alarmes et de caméras seront proposées aux habitants pour lutter contre les cambriolages.

Développement de la convivialité

Le complexe Marie-Thérèse Eyquem sera aménagé en un pôle éco-sportif pour favoriser les activités communautaires. Des terrains de Padel seront implantés au club de tennis de la Combe Valton, et un lieu d'accueil unique pour les associations sera créé. Les événements de rassemblement comme les Terrasses d'été et la Grande Fête seront consolidés pour renforcer le lien social.

Attractivité de la ville

Le projet CAP OUEST vise à allier commerces, services publics et habitat pour rendre la ville plus attractive. Un soutien sera apporté au commerce de proximité et aux entreprises locales, tout en proposant de nouveaux groupements d'achat pour les particuliers. Un service de navette électrique sera développé pour les aînés et les personnes à mobilité réduite.

Amélioration de l'environnement

Le programme inclut des initiatives pour végétaliser et créer des îlots de fraîcheur dans chaque quartier. L'installation de panneaux photovoltaïques vise à rendre autonomes les bâtiments municipaux. Une politique de construction maîtrisée sera maintenue pour refuser la bétonisation et préserver la qualité de vie des habitants.