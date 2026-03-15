Résultat de l'élection municipale 2026 à Talant : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Talant [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Talant sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Talant.
L'actu des élections municipales 2026 à Talant
13:46 - Les impôts locaux, sujet électoral à Talant ?
Concernant la pression fiscale de Talant, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 368 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 1 300 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 48,50 % en 2024 (contre 29,93 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne s'établit aux alentours de 40 % à l'échelle nationale. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 263 320 € en 2024. Un total bien loin des quelque 3,52663 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 17,19 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.
11:59 - Une victoire écrasante à la dernière municipale à Talant
À Talant, lors des municipales précédentes, les résultats ont livré un état des lieux précis des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous électoral, Adrien Guené (Union de la droite) a dominé les débats en obtenant 60,80% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Stéphane Woynaroski (Union de la gauche) a capté 1 005 votes (35,26%). Cette victoire sans appel a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Talant, cette géographie électorale a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Le camp minoritaire devra accomplir un effort colossal ce dimanche pour remettre en cause cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Talant
Les municipales se déroulent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise sanitaire. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Talant. Pour voter, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Talant. Pour recevoir les résultats des élections municipales à Talant dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Talant
|Tête de listeListe
|
Stéphane Woynaroski
Liste d'union à gauche
VIVRE TALANT, ENSEMBLE
|
|
Adrien Guené
Liste divers droite
TALANT PAR COEUR AVEC ADRIEN GUENÉ
|
|
Julien Thévenin
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Fabian Ruinet
Liste d'union à droite
Talant en mouvement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Adrien Guené (27 élus) Ensemble, unis pour talant
|1 733
|60,80%
|
|Stéphane Woynaroski (6 élus) Vivre talant 2020
|1 005
|35,26%
|
|Julien Thévenin Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|112
|3,92%
|Participation au scrutin
|Talant
|Taux de participation
|40,07%
|Taux d'abstention
|59,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 918
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Menut (25 élus) Talant ensemble
|2 063
|45,95%
|
|Cyril Gaucher (4 élus) Talant demain
|1 214
|27,04%
|
|Stéphane Woynaroski (4 élus) Vivre talant 2014
|1 212
|26,99%
|
|Participation au scrutin
|Talant
|Taux de participation
|60,28%
|Taux d'abstention
|39,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,20%
|Nombre de votants
|4 590
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Menut Talant ensemble
|2 044
|44,94%
|Stéphane Woynaroski Vivre talant 2014
|1 194
|26,25%
|Cyril Gaucher Talant demain
|1 173
|25,79%
|Julien Thévenin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|137
|3,01%
|Participation au scrutin
|Talant
|Taux de participation
|61,32%
|Taux d'abstention
|38,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Nombre de votants
|4 670
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