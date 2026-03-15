Résultat de l'élection municipale 2026 à Talant : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Talant

Tête de listeListe
Stéphane Woynaroski
Stéphane Woynaroski Liste d'union à gauche
VIVRE TALANT, ENSEMBLE
  • Stéphane Woynaroski
  • Christine Renaudin-Jacques
  • Guillaume Girault
  • Juliette Olivier
  • Karim Hani
  • Cécile Chaussard
  • Fabrice Rey
  • Cécile Friez
  • Sébastien Jamelot
  • Aurore Lagneau
  • Jérôme Kirchemann
  • Anne-Cécile Thuret
  • Philippe Fargue
  • Françoise Martin
  • Willy Leprince
  • Malika Romano
  • Gérard Merle
  • Nastasia Monchicourt
  • Charles Jounot
  • Marilyne Chiono
  • Emile Martinez
  • Patricia Hery
  • Samuel Offredi
  • Therese Foucheyrand
  • Henri Mekongo
  • Martine Barre
  • Jules Fargue
  • Joanna Wisniewska
  • Charles Mousseron
  • Fabienne Lautrey
  • David Varvier
  • Magali Riou
  • Samuel Goussot
  • Elisabeth Baroni
  • Bernard Luc
Adrien Guené
Adrien Guené Liste divers droite
TALANT PAR COEUR AVEC ADRIEN GUENÉ
  • Adrien Guené
  • Nathalie Mairet
  • Bernard Gnecchi
  • Sophie Micollet
  • Nicolas Marin
  • Noëlle Cambillard
  • Christian Maignan
  • Stéphanie Grayot-Dirx
  • Denis Cordier
  • Carole Volpoët
  • François Charve
  • Monia Ballouki
  • Jean-Marie Beney
  • Manuella Schaeffer
  • Aaziz Ben Mohamed
  • Olivia Labrunerie-Grossel
  • Bruno Thomas
  • Charline Cordier
  • Yassir Bouiry
  • Françoise Pinchaux
  • Anthony Bom
  • Joëlle Roche
  • Bilal Erguig
  • Martine Werner
  • Jean-Marie Zaepfel
  • Sixtine Guilland
  • Franck Decloquement
  • Assia El Balaouy
  • Antoine Amiot
  • Françoise Prins
  • Yves Martinez
  • Francine Roussel
  • René Ségado
  • Jacqueline Appel
  • Olivier Pillet
Julien Thévenin
Julien Thévenin Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Julien Thévenin
  • Sylvie Riboulet
  • Christian Coste
  • Paulette Vincenti
  • Daniel Diolot
  • Marie-Pascaline Hubert
  • Assani Saanda
  • Andrée Robin
  • Philippe Pion
  • Valérie Camusard
  • Xavier Molin
  • Sandrine Glaizal
  • Guillaume Leber
  • Sini Ndumu
  • Jean-Marie Puspan
  • Carole Lacave
  • Hadi Moumin Hadi
  • Tissar Seghir
  • Gaméli Koumasse
  • Marie-France Braillard
  • Daniel Panada
  • Isabelle Baudin
  • Christophe Bonnuit
  • Sandra Danjean
  • Marwan Sabir Lamrani
  • Corinne Diolot
  • Soufiane Karbal
  • Françoise Garnier
  • Karim Hamada
  • Sarah Houmadi
  • Germain Lamasine
  • Faty Gacko
  • Michel Tertre
Fabian Ruinet
Fabian Ruinet Liste d'union à droite
Talant en mouvement
  • Fabian Ruinet
  • Catherine Renosi
  • Laurent Arnaud
  • Marie-Véronique Robardet-Deguines
  • Franck Hissbach
  • Karen Dalloz
  • Carlos Da Costa
  • Cecilia Bove-Gault
  • Thierry Vallerot
  • Aurélie Roux-Jarlaud
  • Gilles Trahard
  • Élodie Boyer
  • Romain Depeux
  • Vanessa Genouw
  • Yves Bonniau
  • Julie Moukanda
  • Jean-Paul Andrieu
  • Isabelle Lallemant
  • Didier Fromont
  • Peggy Pittet
  • Michel Garreau
  • Christine Guilhot
  • Boris Kirchhoffer
  • Lydia Fabrini
  • Hubert Midez
  • Berengere Humbert-Lecrigny
  • Thierry Sandré
  • Aude Bruchon
  • Samir El Irari
  • Annie Salerno-Piredda
  • Yannick Lety
  • Catherine Lavayssiere-Soyer
  • Eric Morhain
  • Sylvie Castella
  • Guillaume Gaffier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Adrien Guené
Adrien Guené (27 élus) Ensemble, unis pour talant 		1 733 60,80%
  • Adrien Guené
  • Edith Balestro
  • Fabian Ruinet
  • Sylvie Castella
  • Nicolas Marin
  • Noëlle Cambillard
  • Cyril Gaucher
  • Aurélie Roux-Jarlaud
  • Sébastien Perney
  • Catherine Renosi
  • Laurent Arnaud
  • Stéphanie Grayot-Dirx
  • François Charve
  • Karen Dalloz
  • Gilles Trahard
  • Marie-Véronique Robardet-Deguines
  • Carlos Da Costa
  • Élodie Boyer
  • Jean-Louis Nageotte
  • Rachel Nicolas
  • Aaziz Ben Mohamed
  • Julie Moukanda
  • Thierry Sandré
  • Joëlle Roche
  • Guillaume Gaffier
  • Christine Encinas
  • Yves Bonniau
Stéphane Woynaroski
Stéphane Woynaroski (6 élus) Vivre talant 2020 		1 005 35,26%
  • Stéphane Woynaroski
  • Christine Renaudin-Jacques
  • Thibault Dufourt
  • Thérèse Foucheyrand
  • Karim Hani
  • Magali Riou
Julien Thévenin
Julien Thévenin Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		112 3,92%
Participation au scrutin Talant
Taux de participation 40,07%
Taux d'abstention 59,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 918

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert Menut
Gilbert Menut (25 élus) Talant ensemble 		2 063 45,95%
  • Gilbert Menut
  • Michèle Soyer
  • Fabian Ruinet
  • Edith Balestro
  • Serge Maller
  • Marie-Ange Meyer
  • Gilles Trahard
  • Anne-Marie Meney-Rollet
  • Jean-Pierre Bernhard
  • Noëlle Cambillard
  • Abderrahim Baka
  • Nadine Labrunerie
  • Adrien Guené
  • Sylvie Castella
  • Christian Paris
  • Marie-Véronique Robardet-Deguines
  • Jean Marlien
  • Françoise Guillien
  • Laurent Arnaud
  • Françoise Pinchaux
  • Aaziz Ben Mohamed
  • Emmanuelle De Contet
  • Michel Fasne
  • Mireille Evers
  • Jean-Louis Nageotte
Cyril Gaucher
Cyril Gaucher (4 élus) Talant demain 		1 214 27,04%
  • Cyril Gaucher
  • Isabelle Maire Du Poset
  • Gérard Grihault
  • Florence Marpaux
Stéphane Woynaroski
Stéphane Woynaroski (4 élus) Vivre talant 2014 		1 212 26,99%
  • Stéphane Woynaroski
  • Christine Renaudin-Jacques
  • Jean-François Pietropaoli
  • Thérèse Foucheyrand
Participation au scrutin Talant
Taux de participation 60,28%
Taux d'abstention 39,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Nombre de votants 4 590

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert Menut
Gilbert Menut Talant ensemble 		2 044 44,94%
Stéphane Woynaroski
Stéphane Woynaroski Vivre talant 2014 		1 194 26,25%
Cyril Gaucher
Cyril Gaucher Talant demain 		1 173 25,79%
Julien Thévenin
Julien Thévenin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		137 3,01%
Participation au scrutin Talant
Taux de participation 61,32%
Taux d'abstention 38,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Nombre de votants 4 670

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