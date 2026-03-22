Résultat de l'élection municipale 2026 à Talant : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Talant

Le deuxième tour des élections municipales à Talant a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Woynaroski
Stéphane Woynaroski Liste d'union à gauche
VIVRE TALANT, ENSEMBLE
  • Stéphane Woynaroski
  • Christine Renaudin-Jacques
  • Guillaume Girault
  • Juliette Olivier
  • Karim Hani
  • Cécile Chaussard
  • Fabrice Rey
  • Cécile Friez
  • Sébastien Jamelot
  • Aurore Lagneau
  • Jérôme Kirchemann
  • Anne-Cécile Thuret
  • Philippe Fargue
  • Françoise Martin
  • Willy Leprince
  • Malika Romano
  • Gérard Merle
  • Nastasia Monchicourt
  • Charles Jounot
  • Marilyne Chiono
  • Emile Martinez
  • Patricia Hery
  • Samuel Offredi
  • Therese Foucheyrand
  • Henri Mekongo
  • Martine Barre
  • Jules Fargue
  • Joanna Wisniewska
  • Charles Mousseron
  • Fabienne Lautrey
  • David Varvier
  • Magali Riou
  • Samuel Goussot
  • Elisabeth Baroni
  • Bernard Luc
Adrien Guené
Adrien Guené Liste divers droite
TALANT PAR COEUR AVEC ADRIEN GUENÉ
  • Adrien Guené
  • Nathalie Mairet
  • Bernard Gnecchi
  • Sophie Micollet
  • Nicolas Marin
  • Noëlle Cambillard
  • Christian Maignan
  • Stéphanie Grayot-Dirx
  • Denis Cordier
  • Carole Volpoët
  • François Charve
  • Monia Ballouki
  • Jean-Marie Beney
  • Manuella Schaeffer
  • Aaziz Ben Mohamed
  • Olivia Labrunerie-Grossel
  • Bruno Thomas
  • Charline Cordier
  • Yassir Bouiry
  • Françoise Pinchaux
  • Anthony Bom
  • Joëlle Roche
  • Bilal Erguig
  • Martine Werner
  • Jean-Marie Zaepfel
  • Sixtine Guilland
  • Franck Decloquement
  • Assia El Balaouy
  • Antoine Amiot
  • Françoise Prins
  • Yves Martinez
  • Francine Roussel
  • René Ségado
  • Jacqueline Appel
  • Olivier Pillet
Fabian Ruinet
Fabian Ruinet Liste d'union à droite
Talant en mouvement
  • Fabian Ruinet
  • Catherine Renosi
  • Laurent Arnaud
  • Marie-Véronique Robardet-Deguines
  • Franck Hissbach
  • Karen Dalloz
  • Carlos Da Costa
  • Cecilia Bove-Gault
  • Thierry Vallerot
  • Aurélie Roux-Jarlaud
  • Gilles Trahard
  • Élodie Boyer
  • Romain Depeux
  • Vanessa Genouw
  • Yves Bonniau
  • Julie Moukanda
  • Jean-Paul Andrieu
  • Isabelle Lallemant
  • Didier Fromont
  • Peggy Pittet
  • Michel Garreau
  • Christine Guilhot
  • Boris Kirchhoffer
  • Lydia Fabrini
  • Hubert Midez
  • Berengere Humbert-Lecrigny
  • Thierry Sandré
  • Aude Bruchon
  • Samir El Irari
  • Annie Salerno-Piredda
  • Yannick Lety
  • Catherine Lavayssiere-Soyer
  • Eric Morhain
  • Sylvie Castella
  • Guillaume Gaffier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Talant

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabian RUINET
Fabian RUINET (Ballotage) Talant en mouvement 		1 730 39,95%
Adrien GUENÉ
Adrien GUENÉ (Ballotage) TALANT PAR COEUR AVEC ADRIEN GUENÉ 		1 584 36,58%
Stéphane WOYNAROSKI
Stéphane WOYNAROSKI (Ballotage) VIVRE TALANT, ENSEMBLE 		895 20,67%
Julien THÉVENIN
Julien THÉVENIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		121 2,79%
Participation au scrutin Talant
Taux de participation 60,46%
Taux d'abstention 39,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 4 387

Source : ministère de l’Intérieur

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