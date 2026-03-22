Résultat de l'élection municipale 2026 à Talant : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Talant [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Talant sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Talant.
L'actu des élections municipales 2026 à Talant
11:53 - Les résultats du premier tour des municipales à Talant
A l'ouverture de l'élection municipale à Talant, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 39,54 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. À l'issue du dépouillement, c'est Fabian Ruinet (Union de la droite) qui s'est arrogé la première place avec 39,95 % des voix. Derrière, Adrien Guené (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 36,58 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 20,67 %, Stéphane Woynaroski (Union de la gauche) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Julien Thévenin, portant la nuance Extrême gauche, a récolté 2,79 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Talant
Le deuxième tour des élections municipales à Talant a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Woynaroski
Liste d'union à gauche
VIVRE TALANT, ENSEMBLE
|
|
Adrien Guené
Liste divers droite
TALANT PAR COEUR AVEC ADRIEN GUENÉ
|
|
Fabian Ruinet
Liste d'union à droite
Talant en mouvement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Talant
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabian RUINET (Ballotage) Talant en mouvement
|1 730
|39,95%
|Adrien GUENÉ (Ballotage) TALANT PAR COEUR AVEC ADRIEN GUENÉ
|1 584
|36,58%
|Stéphane WOYNAROSKI (Ballotage) VIVRE TALANT, ENSEMBLE
|895
|20,67%
|Julien THÉVENIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|121
|2,79%
|Participation au scrutin
|Talant
|Taux de participation
|60,46%
|Taux d'abstention
|39,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|4 387
Source : ministère de l’Intérieur
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