Résultat de l'élection municipale 2026 à Talant : les résultats du 2e tour

Programme de Fabian Ruinet à Talant (Talant en mouvement)

Engagement Municipal

Le maire sortant, Fabian Ruinet, met en avant l'importance d'un choix déterminant pour l'avenir de la ville de Talant. Son équipe a travaillé avec détermination pour respecter les engagements pris, en plaçant la qualité de vie des habitants au cœur de leurs priorités. Ce bilan positif leur confère la crédibilité nécessaire pour poursuivre leur mandat.

Sécurité Renforcée

Un des axes majeurs du programme est l'augmentation des effectifs de la Police Municipale à 10 agents. La création d'une brigade motorisée et le déploiement de la vidéoprotection visent à améliorer la sécurité routière et à lutter contre les cambriolages. Des initiatives comme l'achat groupé d'alarmes et de caméras seront également proposées aux habitants.

Convivialité et Dynamisme

Le projet d'aménagement du complexe Marie-Thérèse Eyquem en pôle éco-sportif illustre l'engagement pour une ville conviviale et dynamique. L'implantation de nouveaux terrains de Padel et la création d'un lieu d'accueil unique pour les associations visent à renforcer le tissu social. Des événements comme les Terrasses d'été et la Grande Fête continueront de rassembler les habitants.

Attractivité Économique

Le programme inclut l'opération CAP OUEST, qui allie commerces, services publics et habitat pour rendre Talant plus attractive. Le soutien au commerce de proximité et aux entreprises locales est essentiel pour dynamiser l'économie locale. De plus, des initiatives comme le développement d'un service de navette électrique pour les aînés visent à améliorer la mobilité des habitants.