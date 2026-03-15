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19:21 - Talant : démographie et socio-économie impactent les municipales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Talant se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 11 986 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 692 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 18,63% des résidents sont des enfants, et 10,94% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 1 033 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 833 €/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,42%, synonyme d'une situation économique instable. À Talant, les problématiques locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Avant les élections de 2026, la montée du Rassemblement national à Talant Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Talant en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 15,21% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 30,62% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 12,68% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Talant comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 23,40% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 25,83% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 28,90% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 59,93 % d'abstention Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales à Talant, l'abstention touchait 59,93 % des électeurs, une proportion assez classique alors que la pandémie du Covid frappait le pays. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 21,02 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 40,95 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 27,34 %, loin des 45,37 % affichés aux législatives de 2022. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité se révèle donc sensiblement comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Talant, ce paramètre jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Talant en 2024 Le contexte politique de Talant a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Talant avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 23,40% des inscrits. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Talant plébiscitaient ensuite Didier Martin (Majorité présidentielle) avec 30,75% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Didier Martin culminant à 37,52% des votes sur place.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Talant ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Talant plébiscitaient Didier Martin (Ensemble !) avec 33,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,81% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Talant votaient en priorité pour Emmanuel Macron (35,48%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 20,05%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 69,38% pour Emmanuel Macron, contre 30,62% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Talant comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Les impôts locaux, sujet électoral à Talant ? Concernant la pression fiscale de Talant, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 368 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 1 300 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 48,50 % en 2024 (contre 29,93 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne s'établit aux alentours de 40 % à l'échelle nationale. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 263 320 € en 2024. Un total bien loin des quelque 3,52663 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 17,19 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Une victoire écrasante à la dernière municipale à Talant À Talant, lors des municipales précédentes, les résultats ont livré un état des lieux précis des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous électoral, Adrien Guené (Union de la droite) a dominé les débats en obtenant 60,80% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Stéphane Woynaroski (Union de la gauche) a capté 1 005 votes (35,26%). Cette victoire sans appel a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Talant, cette géographie électorale a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Le camp minoritaire devra accomplir un effort colossal ce dimanche pour remettre en cause cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.