Résultat municipale 2026 à Talant (21240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Talant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Talant, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Talant [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabian RUINET
Fabian RUINET Talant en mouvement 		1 730 39,95%
Adrien GUENÉ
Adrien GUENÉ TALANT PAR COEUR AVEC ADRIEN GUENÉ 		1 584 36,58%
Stéphane WOYNAROSKI
Stéphane WOYNAROSKI VIVRE TALANT, ENSEMBLE 		895 20,67%
Julien THÉVENIN
Julien THÉVENIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		121 2,79%
Participation au scrutin Talant
Taux de participation 60,46%
Taux d'abstention 39,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 4 387

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Côte-d'Or ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Côte-d'Or. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Talant

En savoir plus sur Talant