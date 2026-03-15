Résultat de l'élection municipale 2026 à Talence : les infos en direct

Engagements et Responsabilités

Le maire de Talence, Emmanuel Sallaberry, souligne l'importance de la confiance accordée par les citoyens pour gérer la ville. Il met en avant une gestion sérieuse et responsable, sans augmentation des impôts locaux depuis 11 ans. Cette approche a permis de réduire la dette de la ville tout en maintenant un dialogue constant avec les habitants.

Projets Municipaux

Un projet municipal précis et responsable a été élaboré, basé sur les échanges avec les citoyens. Ce projet vise à créer une ville vivante et attentive, où les liens sociaux sont renforcés à tous les âges. Il est conçu pour être adaptable face aux évolutions du contexte financier national.

Priorités pour Talence

Les priorités incluent le service aux citoyens, la sécurité quotidienne et la préservation de l'environnement. Des actions concrètes sont prévues pour améliorer la qualité de vie, adapter les mobilités et renforcer le lien social. L'objectif est de faire de Talence une ville plus juste, plus proche et plus humaine.

Élections et Avenir

Les élections municipales approchent, avec un seul tour prévu pour le 15 mars. Emmanuel Sallaberry appelle à un choix réfléchi pour l'avenir de Talence, en évitant les expérimentations radicales. Il met en avant une équipe renouvelée, majoritairement composée de membres de la société civile, engagée à servir l'intérêt général.