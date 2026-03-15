Résultat de l'élection municipale 2026 à Talence : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Talence

Tête de listeListe
Emmanuel Sallaberry
Emmanuel Sallaberry Liste divers centre
Talence Ensemble
  • Emmanuel Sallaberry
  • Frédérique Fabre-Tabourin
  • Philippe de la Bigne
  • Jeanne Sallet
  • François Jestin
  • Jacqueline Chadebost
  • Alain Cazabonne
  • Sophie Rondeau
  • Charley Giron
  • Chantal Chabbat
  • Mathieu Coldefy
  • Stéphanie Desire
  • Frédéric Fargues
  • Dominique Peiro
  • Vincent Besnard
  • Isabelle Balligand
  • Salem Erchouk
  • Patricia Costaglioli
  • Guillaume Hanotin
  • Hélène Micoine
  • Mathieu Joyon
  • Rachel Barbon
  • Laurent-Pierre Castagnera
  • Lucie Maynadier
  • Jean-François Larose
  • Marie Arzoine
  • Hervé Lefevre
  • Assia Grostefan
  • Florian Dellac
  • Frédérique Gelly
  • Arnaud Delbrel
  • Laurence Lafite
  • Cyril Menet
  • Idrisse Kasdorf
  • Sébastien Kerebel
  • Emmanuelle Barraque-Garat
  • Johnson Devadoss
  • Sarah Allam
  • Laurent Lucbert
  • Jasmina Pavlova
  • Terence Simon
  • Carole Lagardere
  • Alain Lopez
Isabelle Rami
Isabelle Rami Liste d'union à gauche
VIVONS TALENCE
  • Isabelle Rami
  • Andréa Fernandez
  • Aminata Pouye
  • David Bimboire
  • Anne-Sophie Lahaye
  • Oussama Boudinar
  • Hélène Roué
  • François Boudet
  • Christine Quélier
  • Nicolas Chaumond
  • Brigitte Legat
  • Guillaume Garrigues
  • Françoise Guillem
  • Adrien Menini
  • Sophie Pelé
  • Martin Dizière
  • Anne Poulain-Romanet
  • Renaud Coulangeon
  • Christine Amaré
  • Antoine Mijangos
  • Samantha Pecheux
  • Borja Tomás Ripollès
  • Clémence Delfaud
  • Pierre Besnard
  • Mathilde Laurent
  • Luc Hauscarriague
  • Anaïs Carréras
  • Quentin Grimaud
  • Delphine Laporte
  • Yoan Bellanger
  • Sandrine Souchu
  • Clément Rogier
  • Neuza Alves
  • Louis Batté
  • Nancy Labrousse
  • Nicolas Marie-Magdelaine
  • Lynda Meguenine
  • Théo Cros
  • Petra Rosay
  • Alex Franco
  • Christiane Destouesse
  • Michel Cahen
  • Monique de Marco

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Sallaberry
Emmanuel Sallaberry (34 élus) Talence, ensemble 		4 554 53,04%
  • Emmanuel Sallaberry
  • Frédérique Fabre-Tabourin
  • Vincent Besnard
  • Jeanne Sallet
  • Patrick Duart
  • Simone Bonoron
  • Alain Cazabonne
  • Isabel Madrid
  • Charley Giron
  • Sophie Rondeau
  • Christian Pene
  • Dominique Iriart
  • Frédéric Fargues
  • Chantal Chabbat
  • François Jestin
  • Fabienne Helbig
  • Marc Labourdette
  • Laetitia Thomas-Pitot
  • Guillaume Garrigues
  • Hélène Micoine
  • Salem Erchouk
  • Josiane Desguers
  • Jean-Jacques Bonnin
  • Jacqueline Chadebost
  • Guillaume Hanotin
  • Juliette Fricot
  • Stéphane Delgado
  • Brigitte Serrano-Uzac
  • Jean-François Larose
  • Jenny Ludlow
  • Mathieu Joyon
  • Danièle Castagnéra
  • Mathieu Coldefy
  • Isabelle Balligand
Isabelle Rami
Isabelle Rami (8 élus) Talence en transition 		3 369 39,24%
  • Isabelle Rami
  • Arnaud Dellu
  • Florie Armitage
  • Christian Bardin
  • Tiphaine Maurin
  • David Bimboire
  • Monique De Marco
  • Amilcar Martily
Laurent Pradès
Laurent Pradès (1 élu) Nouvel esprit talence 		662 7,71%
  • Laurent Pradès
Participation au scrutin Talence
Taux de participation 36,87%
Taux d'abstention 63,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 771

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Cazabonne
Alain Cazabonne (33 élus) Ensemble vivre talence 		6 122 50,70%
  • Alain Cazabonne
  • Dominique Iriart
  • Patrick Villega-Arino
  • Jeanne Sallet
  • Patrick Duart
  • Danièle Castagnera
  • Aurélien Sebton
  • Annie Hieret
  • Thierry Gellé
  • Frédérique Fabre-Tabourin
  • Philippe Goyer
  • Rosine Sautour
  • Jean-Jacques Bonnin
  • Chantal Chabbat
  • François Jestin
  • Catherine Lutreau-Chaveron
  • Guillaume Garrigues
  • Marie-Nelly Birot
  • Gérard Paranteau
  • Josiane Desguers
  • Laurent Prades
  • Jacqueline Chadebost
  • Marc Labourdette
  • Simone Bonoron
  • Emmanuel Sallaberry
  • Solange Rossi
  • François Besse
  • Hélène Maures
  • Christian Pène
  • Laëtitia Pitot
  • Frédéric Fargues
  • Denise Bège-Seurin
  • Salem Erchouk
Arnaud Dellu
Arnaud Dellu (5 élus) Talencez-vous ! 		2 898 24,00%
  • Arnaud Dellu
  • Denise Greslard-Nédélec
  • Stéphane Ambry
  • Claire Zanotti
  • Guillaume Gueguen
Monique De Marco
Monique De Marco (3 élus) Talence ecologie 		2 013 16,67%
  • Monique De Marco
  • Armand Guérin
  • Isabelle Rami
Bernard Conte
Bernard Conte (2 élus) Une vraie gauche pour talence 		1 041 8,62%
  • Bernard Conte
  • Marie Fauré
Participation au scrutin Talence
Taux de participation 56,30%
Taux d'abstention 43,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,85%
Nombre de votants 12 558

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