Résultat de l'élection municipale 2026 à Talence : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Talence [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Talence sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Talence.
L'actu des élections municipales 2026 à Talence
13:46 - Les impôts ont-ils baissé à Talence en amont des municipales 2026 ?
À Talence, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 131 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 1 272 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais 49,69 % en 2024 (contre près de 32,23 % en 2020). Par comparaison, la moyenne s'établit à près de 40 % à l'échelle nationale (en progression de 1,2 point). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 905 610 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 15,65372 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 23,03 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.
11:59 - Élections de 2020 à Talence : des résultats sans appel
Dans la ville de Talence, les configurations politiques locales sont à ce jour encore déterminées par l'issue des dernières élections municipales. Lors de la première manche de ce scrutin, Emmanuel Sallaberry (Divers centre) a distancé ses rivaux en recueillant 53,04% des soutiens. Sur la seconde marche, Isabelle Rami (Divers gauche) a rassemblé 3 369 bulletins valides (39,24%). La troisième place est revenue à Laurent Pradès (Divers), avec 7,71% des suffrages. Cette victoire sans appel du candidat Divers centre a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Talence, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Talence ?
Les 26 bureaux de vote de la ville de Talence ferment leurs portes à 19 h. En 2026, les 25 556 votants de Talence sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Talence a été publiée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Talence
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Sallaberry
Liste divers centre
Talence Ensemble
|
|
Isabelle Rami
Liste d'union à gauche
VIVONS TALENCE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Sallaberry (34 élus) Talence, ensemble
|4 554
|53,04%
|
|Isabelle Rami (8 élus) Talence en transition
|3 369
|39,24%
|
|Laurent Pradès (1 élu) Nouvel esprit talence
|662
|7,71%
|
|Participation au scrutin
|Talence
|Taux de participation
|36,87%
|Taux d'abstention
|63,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 771
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Cazabonne (33 élus) Ensemble vivre talence
|6 122
|50,70%
|
|Arnaud Dellu (5 élus) Talencez-vous !
|2 898
|24,00%
|
|Monique De Marco (3 élus) Talence ecologie
|2 013
|16,67%
|
|Bernard Conte (2 élus) Une vraie gauche pour talence
|1 041
|8,62%
|
|Participation au scrutin
|Talence
|Taux de participation
|56,30%
|Taux d'abstention
|43,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,85%
|Nombre de votants
|12 558
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